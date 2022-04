Financian con dinero público un curso de formación en La Gilda del Norte, investigada por explotar a extranjeros

La organización profesional del primer sector Enba (Euskal Nekazarien Batasuna) gestionó en la primavera de 2021 con fondos públicos de la Agencia Foral de Empleo y Emprendimiento (Dema) de la Diputación de Bizkaia un curso de formación dentro de la iniciativa Laborlan II en unos invernaderos de Lezama propiedad de la sociedad Agricultura Creativa 2015, más conocida por su marca comercial La Gilda del Norte. Una investigación de la brigada de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional y de la Inspección de Trabajo, como publicó este periódico, se saldó con la imputación por presuntos delitos de coacciones y contra los derechos de los trabajadores del dueño de La Gilda del Norte, F.J.G.Á., por emplear de manera habitual a un número elevado de trabajadores extranjeros a los que no daba de alta en la Seguridad Social, a los que pagaba en negro por debajo de los umbrales del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y a los que daba instrucciones para esconderse incluso en congeladores en caso de inspección. Llegaron a ser 25, según la documentación oficial.

Investigado un empresario de Bizkaia por emplear sin contrato a 25 personas y despedir a una que se negó a abortar

Saber más

Según han corroborado cuatro fuentes, las actividades tuvieron lugar de abril a junio del pasado año. Es un período coincidente con la última visita de la Inspección de Trabajo tanto a la planta en Basauri de La Gilda del Norte como a los propios invernaderos de Lezama (7 de mayo de 2021) y con el arresto del propio empresario (4 de junio de 2021). En una de las entradas de la Policía a los invernaderos se descubrió 'in situ' a trabajadores sin contrato. Estaba previsto que en 2022 se repitiera un programa formativo similar dentro de las actividades financiadas por la Diputación vizcaína, aunque estas fuentes consultadas no precisan si finalmente se llevará a cabo o no. En algunos ámbitos del sector primario de la zona ha generado malestar por los hechos que se han conocido en los últimos meses en torno a Agricultura Creativa 2015.

Ha sido la organización Enba la que ha elegido el lugar. Desde esta entidad indican que ellos no trabajan en ningún caso con Agricultura Creativa 2015 o con La Gilda del Norte sino con una particular, P.G., que es familiar de F.J.G.Á. Los terrenos, en todo caso, son de la empresa, que mantiene un alquiler con P.G. y desde donde, a su vez, se suministran guindillas a la fábrica de La Gilda del Norte en Basauri. En la propia web del producto se explica lo siguiente: “Nuestro invernadero se encuentra en la localidad Bizkaina [sic] de Lezama. En él cultivamos con cariño el ingrediente principal de nuestras gildas, la piparra”. Algunas promociones de la marca en televisión se han grabado en los invernaderos, como un reportaje para ETB. Enba recalca también que esas dependencias son óptimas “porque disponen de un espacio interior amplio para dar la formación de acuerdo con el protocolo COVID–19, mucha altura, aire y un lateral abierto”, así como “zona de descanso” y “hasta futbolín”. También hay una “zona exterior de playa para uso de maquinaria”. Remarcan, finalmente, que no pesa ninguna condena sobre La Gilda del Norte y que, en todo caso, sus relaciones se limitan a una particular y no a la empresa.

La Diputación de Bizkaia –el área de Empleo está dirigida por el PSE–EE dentro de la coalición con el PNV– se limita a explicar que “para desarrollar programas de empleo como Laborlan, la agencia Dema colabora con entidades y organizaciones que cuentan con conocimiento y experiencia en diversos sectores económicos”. “Tienen conocimiento del ecosistema empresarial y laboral, como es el caso de Enba en el sector agrícola. Y, desde ese conocimiento y experiencia, toman decisiones para desarrollar las líneas maestras del programa. Los resultados han sido satisfactorios en el desarrollo del programa y en el índice de inserciones logradas”, apostillan. Ni Dema ni Enba han ofrecido el dato de cuánto dinero público ha percibido La Gilda del Norte, Agricultura Creativa 2015 o P.G. como particular.

En paralelo, continúa su curso tanto la revisión de los hechos en vía administrativa por parte de la Inspección de Trabajo como el procedimiento penal. El 28 de marzo de 2022, una subinspectora firmó un “acta de infracción en materia de Extranjería” contra Agricultura Creativa 2015, aunque no se precisan todavía las cuantías de la multa. En los juzgados, también en marzo fue citado a declarar en calidad de imputado F.J.G.Á. Durante el procedimiento –y también en respuesta a las preguntas de este periódico–, el empresario ha insistido en que todo es un complot contra él. De hecho, ha aportado una sentencia favorable de un litigio social que mantuvo con una trabajadora –ganada tanto en primera instancia como en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco– como prueba de que las denuncias de los empleados eran infundadas, particularmente el caso de un joven embarazada que asegura haber recibido el ofrecimiento de dinero para que abortara y siguiera trabajando en negro. Sin embargo, en el interrogatorio optó por no contestar a ninguna pregunta, como hizo en comisaría tras haber sido detenido. Es un derecho de los imputados el no hacerlo, así como también el mentir.