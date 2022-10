El Gobierno vasco apuesta por diferenciar los vinos alaveses dentro de Rioja a pesar de autorizar una nueva marca

La consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, ha defendido el modelo de diferenciación por regiones del vino de Burdeos como fórmula para distinguir a los vinos de la Rioja Alavesa. Es un modelo que defiende también el diputado general de Álava, Ramiro González, y que permitiría a estas bodegas diferenciarse del resto de La Rioja, pero manteniendo el paraguas de la marca de la denominación de origen. “¿Cuál es la diferencia entre el modelo Burdeos y el que se puede establecer aquí en Euskadi? Exactamente igual. Exactamente igual se podría establecer. Ahora bien, el Consejo Regulador de la DO Rioja es quien no lo quiere”, ha señalado la consejera en el Parlamento Vasco. “Debatamos ahí. Pero no somos capaces de establecer ese debate”, ha señalado.

Urtaran presenta su salida como alcalde de Vitoria como algo natural y pactado y confirma que le esperan otros cargos

Saber más

La consejera Tapia ha respondido en el pleno de control de la Cámara vasca a una pregunta del parlamentario de PP+Cs, Carmelo Barrio, que ha acusado al Gobierno vasco de perjudicar a las bodegas de Rioja Alavesa al haber dado luz verde a la nueva denominación de origen (DOC) Viñedos de Álava-Arabako Mahastiak, que será independiente de Rioja y al que se podrán adherir las bodegas de Rioja Alavesa. La autorización de Gobierno vasco a la petición, que partía de la asociación ABRA, tiene una carácter transitorio a la espera de que se pronuncie al respecto la Comisión Europea, que es la que tiene las competencias últimas sobre esta materia.

Barrio ha señalado que “la Denominación de Origen Calificada Rioja es garantía de éxito a un lado y a otro del Ebro, y ahora lo que se está internacionalizando es un lío alrededor del vino, una lesión a la marca”, por lo que ha considerado que se pueden crear “graves dificultades” para el sector vitivinícola de Rioja Alavesa con la creación de esta nueva etiqueta. Además, ha criticado “las prisas” del Ejecutivo vasco por dar el visto bueno a la nueva denominación. “El tratamiento de alfombra roja que ustedes les han dado a una nueva denominación Rioja Alavesa ha hecho saltar todas las alarmas”, ha señalado Barrio. “Los hosteleros, los empresarios del turismo, del enoturismo en La Rioja, están absolutamente alarmados”, ha afirmado el parlamentario de PP+Cs.

Tapia ha rechazado que el Gobierno vasco haya tenido “prisas” a la hora de dar el visto bueno al proyecto. “Justo lo contrario”, porque se ha llevado la tramitación “de una forma detallada y con el tiempo suficiente”, ha dicho. “En todo momento desde el Gobierno vasco se ha dado cumplimiento a la legalidad y a su rol como organismo tramitador que inicia el proceso en el año 2016, para que usted me diga que lo hacemos con prisas”, ha indicado la consejera.

En cualquier caso, ha señalado que la iniciativa responde a ABRA, una asociación de bodegas privadas, y que el Gobierno vasco, “con el pertinente refrendo técnico y jurídico”, no ha hecho más que ejercer su responsabilidad. En este sentido, ha pedido “respeto a las decisiones adoptadas por las administraciones vascas en ejercicio de su responsabilidad, y por las bodegas de Rioja Alavesa, ya sean partidarias de acogerse a un nuevo marco como el dispuesto en 'Arabako Mahastiak-Viñedos de Álava', o a aquellas que han decidido y deciden continuar en el marco que ofrece la denominación de origen calificada Rioja”.

Además, ha insistido en que “de perjudicar a alguien” la decisión de crear otra marca, lo haría “a esas bodegas que tomen la decisión de salir de una denominación conocida y pasar a otra denominación. En todo caso perjudicaría a esas personas, a nadie más. Y es una decisión, insisto, privada y voluntaria”, ha recalcado.

Y ante la reflexión de Carmelo Barrio de que “Burdeos no es un modelo” a seguir-“tenemos el modelo Rioja, ese funciona bien, Burdeos es otra cosa”-, la consejera ha replicado: “.¿Y por qué no es el modelo Burdeos? ¿Por qué no? ¿Porque usted lo dice? ¿Cuál es la diferencia entre el modelo Burdeos y el que se puede establecer aquí en Euskadi? Exactamente igual”.

De momento, la decisión del Gobierno vasco tiene visos de acabar en los tribunales. El Consejo Regulador de la DOC Rioja ya ha anunciado que recurrirá la nueva denominación de origen Arabako Mahastiak- Viñedos de Álava. Primero interpondrá un recurso de reposición y en el caso de que el Ejecutivo vasco desestime total o parcialmente el citado recurso administrativo, interpondrá un recurso Contencioso-Administrativo contra dicha resolución ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), solicitando la acumulación a la causa abierta y pendiente de resolución, que ya se inició en noviembre de 2021.

Situación “grave, pero no catastrófica” en el sector primario

Por otra parte, interpelada por la parlamentaria de EH Bildu, Itxaso Etxebarria, sobre “ la catástrofe del sector primario”, con sacrificio de 6.000 cabezas de vacas lecheras en el último año, Arantxa Tapia, ha señalado que no se puede reducir el sector primario a la ganadería, porque también es agricultura y pesca, y ha señalado que la situación “es grave, pero no catastrófica”, para recordar después las ayudas que se están destinando a este sector.

La parlamentaria de EH Bildu ha recriminado a la consejera que se intente cubrir con subvenciones una situación de crisis que requiere de más medidas, y ha pedido al Gobierno vasco que se den pasos hacia la soberanía alimentaria desde el sector primario. Tapia ha reconocido que se está en un momento crítico agravado por la crisis de Ucrania, pero ha señalado que el Ejecutivo está trabajando en colaboración con las asociaciones del sector para buscar soluciones.

.