Urtaran presenta su salida como alcalde de Vitoria como algo natural y pactado y confirma que le esperan otros cargos

El alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran, tras regresar de la presentación del Tour de Francia que tuvo lugar en París este jueves, ha ofrecido una primera rueda de prensa luego de que se conociera este martes que el PNV ha optado por no contar con él como candidato para las próximas elecciones de 2023 y que será relevado por la actual consejera vasca Beatriz Artolazabal. En una comparecencia que ha suscitado una expectación mucho mayor que sus habituales intervenciones de los viernes para presentar los acuerdos del Gobierno local y en la que ha estado arropado por cinco de los seis ediles de su partido -no estaba Livia López-, por los coordinadores y otros asesores, ha querido presentar su salida como algo totalmente natural y desde la necesidad de un cambio de ciclo y de incrementar la presencia femenina en las candidaturas. Ha presentado la decisión como “compartida” y acordada con el aparato de la formación nacionalista. Además, ha confirmado que el PNV le ha ofrecido ya ocupar otras responsabilidades en el futuro.

“Es una decisión compartida y consensuada. El presidente del Araba Buru Batzar y yo en las últimas semanas... Tenemos muy buena relación, una relación muy fluida. Ha sido un proceso de reflexión compartida. La decisión ha sido que toca cerrar un ciclo en este Ayuntamiento. En esta vida hay muchas fases. Llevo doce años, cuatro en la oposición y ocho como alcalde. Si a eso le sumamos el trabajo como funcionario, son 22 años en esta casa, tiempo suficiente también. También hay necesidad de renovar los cabezas de lista. Lo creemos sinceramente. La igualdad debe aplicarse en todos los ámbitos de la actividad política del PNV. La representación no representaba ni la ideología del PNV ni la realidad de la sociedad vasca, ni mucho menos la realidad de la afiliación”, ha señalado el regidor, que ha prometido trabajar cada día hasta el final de su etapa con la misma dedicación que hasta ahora.

Sobre la ya conocida promesa del PNV de ofrecerle un nuevo cargo, ha confirmado también que es algo que tiene hablado con el líder de su formación en Álava, José Antonio Suso. “El partido, en Álava, ha visto en mí en estos doce años el desarrollo de un perfil político que le puede parecer interesante si se da el caso y llega el momento [para otro cargo]”, ha afirmado. Sin embargo, preguntado por detalles sobre cuál será su futuro, ha optado por no entrar en más explicaciones.

“Me siento muy querido”, ha señalado también. Ha negado que las encuestas le sean desfavorables. “Yo no hablaría de malas notas. Se conocen varias encuestas. Todas dan a ganar al PNV en Vitoria-Gasteiz. Y el cartel en el imaginario social al menos era yo. No diría que ser el partido con mayor intención de voto en la ciudad sea tener malas notas. La mayoría de valoraciones personales es de un 5 para arriba y eso en política últimamente no es poco”, ha querido dejar claro.

Urtaran ha aplaudido también la elección de Artolazabal, una “amiga” a la que profesa gran “cariño”. “Es una de las mejores candidatas que podemos tener, con experiencia dilatada en este ayuntamiento, con un vínculo muy estrecho con la ciudad y con su querido barrio Zaramaga. Es la candidata ideal. Tiene todo mi apoyo”, ha señalado. Y ha añadido: “No es candidata por ser mujer sino porque es la mejor que puede representar al PNV en Vitoria-Gasteiz en estos momentos”.

El alcalde, aunque ha repetido que aún le quedan muchos meses de mandato -“no se van a desprender tan fácilmente de mí”, ha bromeado-, ha aprovechado para agradecer el trabajo de su equipo y de los técnicos municipales. También ha tenido palabras para Suso -un “padre político”- y para sus predecesores en el ABB, Iñaki Gerenabarrena y Xabier Agirre, ya fallecido. Igualmente, ha agradecido a la ciudadanía el apoyo en estos años. “Me siento muy querido y reconocido”, ha solemnizado el primer alcalde bilingüe que ha tenido Vitoria y que no lee discursos que lleva previamente escritos. Para Urtaran, es un “honor” ser el primer edil de su ciudad y su “máxima” aspiración política ya está colmada.