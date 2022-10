Urtaran aceptó no seguir como alcalde de Vitoria ante la promesa del PNV de ofrecerle pronto otro cargo

El todavía alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran, ha aceptado aparentemente de buen grado no ser por cuarta vez el candidato del PNV en las próximas elecciones municipales. Y lo ha hecho con la promesa de que el partido le propondrá para otras altas responsabilidades en un futuro próximo. “Se verá que tenemos otros compromisos para él”, explican a elDiario.es/Euskadi fuentes conocedoras de las intensas jornadas que han mediado desde que el domingo el Araba Buru Batzar decidió de manera definitiva que la consejera Beatriz Artolazabal será su candidata en Vitoria, si lo ratifican las bases, hasta que al filo de las 20.00 horas de este martes se dio a conocer el cambio en un comunicado en el que no se menciona en ningún momento a quien ha sido alcalde desde 2015.

Eider Mendoza, candidata del PNV en Gipuzkoa en sustitución de Markel Olano

Saber más

Explican fuentes del PNV que ha habido “unanimidad total” en el aparato con la decisión de cambiar a Urtaran por Artolazabal. Por un lado, el partido a nivel general ha hecho una apuesta por que al menos el 50% de sus cabezas de cartel sean mujeres en un territorio en el que nunca ha habido una lehendakari, una diputada general o una alcadesa de capital salvo la franquista Pilar Careaga en Bilbao. En Gipuzkoa Eider Mendoza entra por Markel Olano y en Bizkaia Elixabete Etxanobe entra por Unai Rementeria. Por otro lado, se entiende que alargar de doce a dieciséis años el ciclo de Urtaran en el Ayuntamiento era desgastar en exceso un activo político para el PNV ya que han empezado a brotar quejas por la situación del tráfico en la ciudad, particularmente en el sur. Sin embargo, ese criterio no se ha aplicado con Ramiro González, que será candidato a diputado general para aspirar a un tercer mandato y antes estuvo dos legislaturas más en las Juntas Generales.

En todo caso, las fuentes consultadas insisten en que ahora se le abre a Urtaran “una oportunidad para otros espacios”. El alcalde guarda silencio -hablará el viernes en rueda de prensa- pero en su entorno sí coinciden en que continúa siendo un activo político por su edad (48 años), por la experiencia adquirida también como presidente de la asociación de municipios vascos Eudel y por ser de los pocos políticos que se maneja con soltura en los discursos (en euskera y en castellano) sin necesidad de papeles. ¿Qué cargos son ésos a los que podría aspirar? No hay de momento más que promesas, pero todo viene condicionado por un calendario por el cual seguirá siendo alcalde hasta las elecciones de mayo y, después, en funciones hasta que a mediados de junio de 2023 se constituya la nueva corporación.

Es evidente que Urtaran no podrá ocupar el puesto actual de Artolazabal en el Gobierno. Y lo es por un doble motivo. La sustituta debería ser una mujer si Urkullu desea preservar la paridad en su gabinete y, en segundo lugar, Artolazabal tendrá que cesar antes de la campaña electoral. El precedente más claro es del Juan María Aburto, a quien sustituyó Ángel Toña en febrero de 2015 cuando el PNV quiso llevarse al consejero a Bilbao, donde continúa como regidor. En las elecciones de 2019 también salió otro consejero, Alfredo Retortillo, aunque en aquella ocasión del ala del PSE-EE. En su caso, no logró el objetivo de ser alcalde de Barakaldo y ahora ya no se volverá a presentar. El calendario político después de las elecciones municipales y forales de primavera del año que viene sitúa en otoño unas posibles generales y en la primera parte de 2024 las autonómicas.

La elección de Artolazabal no ha suscitado grandes sorpresas. Antes del verano ya empezó a sonar su nombre como una posible alternativa a Urtaran. La consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales fue edil en Vitoria de 2000 a 2007 y se ha criado en el barrio obrero de Zaramaga, como contaba ella misma en una tribuna para este periódico con motivo del aniversario de la matanza del 3 de marzo de 1976. Este verano se ha multiplicado en actos sociales o culturales de Álava. Fue la máxima autoridad del Gobierno presente, por ejemplo, en el arranque de las fiestas de La Blanca. La pasada semana acudió al trigésimo aniversario del parque tecnológico de Miñano a pesar de ser un acto sin relación con sus competencias en el Ejecutivo. Urtaran no pudo asistir a esa misma conmemoración.

La decisión fue adoptada el domingo. El lunes, el presidente del Araba Buru Batzar, José Antonio Suso, telefoneó al lehendakari para comunicarle la noticia, que afecta de manera directa a su gabinete. No lo hizo Artolazabal antes. La política ha ganado mucho peso esta legislatura, particularmente porque ha asumido la gestión de la recién transferida competencia de Prisiones. También ha mejorado en sus nociones de euskera. Este martes, los órganos del partido en Álava han ido cumpliendo todos los pasos para hacer oficial el anuncio. Urtaran se reunió con Suso a mediodía. Fue una reunión distendida. Ya por la tarde, hacia las 17.00 horas, Suso acudió a Landaburu Etxea, cuartel general 'jeltzale' en la plaza de la Virgen Blanca. Guardó silencio sepulcral ante las preguntas de los medios de comunicación presentes. Se reunió con su ejecutiva y con los cuatro presidentes de los 'batzokis' de Vitoria, Erdialde (Santa Bárbara), Zaramaga, Abendaño y Lakua. Uno de ellos es un muy estrecho colaborador de Artolazabal en el Gobierno. Esta veintena de personas respaldó “por unanimidad” el plan. Antes, se les quitó el teléfono móvil para evitar filtraciones, aunque hacia las 18.00 horas ya estaba claro que Artolazabal sería la candidata.

El PNV entiende que el partido está fuerte en Vitoria. Sin embargo, las últimas encuestas habían parecido dibujar un flanco de debilidad con Urtaran como cabeza visible. El actual alcalde emergió como candidato de última hora en 2011 para evitar un cisma entre quien era el hombre del partido, Ramiro González, y la alternativa de los críticos, Malentxo Arruabarrena. El estallido de la trama de corrupción del 'caso De Miguel' tuvo mucho que ver con aquella pugna. El PNV quedó segundo entonces. En 2015 Urtaran empeoró sus resultados. Quedó tercero con solamente cinco escaños de 27. Pero una carambola política auspiciada por Miren Larrion, de EH Bildu, contra el 'popular' Javier Maroto hizo que pudiera gobernar. Pocos precedentes hay de una minoría tan absoluta, ya que el Ejecutivo inicial de Urtaran era de solamente cuatro miembros. Meses después cerró una coalición con el PSE-EE que se reprodujo en 2019. Pero en las últimas elecciones Urtaran pasó de tercera a primera fuerza y ganó para su partido los comicios por vez primera desde los tiempos de José Ángel Cuerda.

Pero el Sociómetro del Gobierno vasco -elaborado por la empresa Ikerfel- pronosticó primero que el PSE-EE amenaza la primacía del PNV en la capital vasca, con EH Bildu también muy cerca. Además, Urtaran era el único gran cargo en Euskadi con suspenso (4,5 de valoración). Sin embargo, sí aprobaba entre los votantes del PNV y también entre los de PSE-EE y PP. Además, hay sondeos que reducen al entorno del 60% el conocimiento de la candidata socialista, Maider Etxebarria, y a menos del 20% a la elegida por EH Bildu, Rocío Vitero. Ainhoa Domaica, del PP y con una larga trayectoria municipal, está también en niveles mucho más bajos que Urtaran. Con todo, el PNV encargó una encuesta propia a Gizaker -empresa del cargo del PNV Jon Urresti, también presidente de la Fundación Vital- en la que testaba a Artolazabal -además de a otras mujeres como Jone Berriozabal o Amaia Barredo- frente a Urtaran. Como el sondeo se filtró, el Araba Buru Batzar dio la orden a los encuestadores de explicar que era un trabajo no para el partido sino para “medios de comunicación”. Los resultados, lógicamente, nunca vieron la luz en ningún periódico.

Y, ¿por qué se precipitaron los hechos este martes? El PNV había prometido resolver las candidaturas en Álava “a finales de octubre”. Se había barajado la fecha de este jueves, pero el calendario ha querido que Urtaran -y otros muchos cargos vascos- estén de viaje oficial en París con motivo de la presentación del Tour de Francia, que en 2023 saldrá de Bilbao y que pasará también por Vitoria y por Donostia. Solamente a la vuelta de París Urtaran ofrecerá una rueda de prensa para explicar lo ocurrido. Hasta el momento, su única reflexión es que lo mismo que no llegó dando “codazos” no se agarrará a la “silla” al marcharse. Queda a disposición del PNV.