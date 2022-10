El Sociómetro abona las opciones del PSE-EE de superar en Vitoria a un PNV sin candidato hasta dentro de dos semanas

A “dos semanas” de que el PNV de Álava termine de deshojar la margarita y comunique sus planes en relación a la continuidad o no de Gorka Urtaran y Ramiro González como candidatos en las elecciones de 2023 para el Ayuntamiento de Vitoria y para la Diputación, según fuentes internas, el último Sociómetro del Gabinete de Prospecciones Sociológicas (GPS), un organismo dependiente del Gobierno vasco, revela un empate técnico en Vitoria entre el PNV y el PSE-EE, aunque con una cierta ventaja en intención de voto para los nacionalistas. Incluso la tercera fuerza, EH Bildu, está muy cerca de la cabeza. Urtaran, públicamente, se ha limitado a señalar que lo mismo que no llegó al cargo dando codazos no se aferrará al sillón si el partido estima que es preciso un cambio.

Ya en 2019, con la apuesta de Maider Etxebarria y el viento de cola de Pedro Sánchez en La Moncloa, los socialistas quedaron muy cerca de ganar en Vitoria, algo no detectado por los sondeos. Ahora Etxebarria ya ha sido ratificada para repetir en 2023 y este Sociómetro prevé para ella una subida de seis a siete ediles, los mismos que logró el PNV en la anterior cita con las urnas y los mismos que se le otorgan ahora. Sin embargo, este reparto surge de la 'cocina', ya que la intención directa de voto es del 18,3% para el PNV sin candidato confirmado y del 11% para los socialistas y se traduce en una estimación de 24,2% para los primeros y del 21,5%. En cuanto a EH Bildu cuya candidata será Rocío Vitero, con un 11,8% de intención directa pasaría al 21,3% y seis ediles. El PP no queda lejos, con un 18,2% de previsión y cinco concejales. Completaría el pleno lo que el Sociómetro llama Elkarrekin Podemos, con dos electos, si bien ahora es un grupo conformado por Equo, IU y Podemos que no se conoce cómo se presentará. Vox, con el 3,4% de intención de voto, no llegaría al mínimo del 5% para tener representación. No hay traslación en escaños para las elecciones forales, ya que la intención de voto se hace para todo el territorio y no por circunscripciones. Ocurre lo mismo en Bizkaia y Gipuzkoa, si bien aquí el PNV pasaría del 30% y ganaría con holgura frente al 23,2% de EH Bildu y el 18,8% de los socialistas. Un matiz: el mínimo electoral baja en las forales del 5% al 3% y Vox, con sus datos, podría lograr escaños por la circunscripción de Vitoria y entrar en las Juntas Generales alavesas.

En Bilbao, el Sociómetro concede al actual alcalde por el PNV y candidato a la reelección mayoría absoluta, 15 de 29 ediles que beben de un 44,3% de intención de voto estimada. No necesitaría repetir su pacto con los socialistas. Quedan muy lejos, empatados a cinco concejales, EH Bildu y PSE-EE. Y más lejos todavía, con solamente dos, la propuesta que pueda proceder del entorno de Podemos y el PP. Vox, con un 2%, tampoco llegaría al listón. En Bizkaia, de nuevo no hay pronóstico de escaños, pero Elixabete Etxanobe se estrenaría con un 44,4% de estimación de voto, el doble que la EH Bildu de Iker Casanova y el triple casi que el PSE-EE de Teresa Laespada. Sería un dato que la dejaría cerca también de la mayoría absoluta y de ser la primera mujer en la historia en ser diputada general.

En cuanto al escenario guipuzcoano, los socialistas se han decantado en primarias por Marisol Garmendia frente a Odón Elorza pero el sondeo se hizo antes de conocer el resultado de esta elección. El resultado es un holgado triunfo previsto para Eneko Goia, con diez ediles por seis para Juan Karlos Izagirre de EH Bildu, que son los mismos que se prevén para los socialistas. El PP, ya sin Borja Sémper, sería la cuarta fuerza por delante de una posible marcada en torno a Podemos, que ha habido una crisis en el grupo municipal por la salida con denuncia de acoso incluida de la edil de IU Haizea Garay contra la portavoz local, Aitzole Araneta. En cuanto a las elecciones forales, en las que el reparto de escaños por circunscripciones no medido aquí jugará un papel fundamental en el resultado, Maddalen Iriarte se estrena como candidata de EH Bildu situándose a solamente tres puntos del PNV (33% frente a 36%). Tampoco aquí los 'jeltzales' han comunicado su cabeza de lista. La diferencia es menor tras la cocina, ya que sube a cuatro puntos en intención directa.

El Sociómetro del GPS se hizo entre el 3 y el 7 de octubre y fue subcontratado a la empresa Ikerfel. Se hicieron 800 encuestas en Álava, 1.449 en Bizkaia y 1.084 en Gipuzkoa, 3.333 en total. El margen de error es de entre el 2,6% y el 3,5% para los resultados provinciales pero sube al 4,1% en Vitoria, al 4,8% en Bilbao y al 5% en Donostia, lo que puede alterar los resultados de raíz. Sin excepciones, en todos los ámbitos territoriales se prevé una abstención cercana o superior al 40%.