El Gobierno vasco lamenta la ausencia de Sortu en el homenaje a Miguel Ángel Blanco y le pide una “reflexión”

El portavoz del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, ha lamentado la ausencia de Sortu en el acto de homenaje que este domingo se brindará al concejal del PP de Ermua asesinado por ETA hace 25 años, y ha criticado que “no quiera aprovechar esta oportunidad para reflexionar sobre lo que sucedió en torno al secuestro y asesinato” del edil popular. Además, ha recordado que “miles los hombres y mujeres” salieron a la calle en julio de 1997 para pedir a ETA “que no ejecutara a Miguel Ángel Blanco” y creen que todavía se les debe “una explicación”, según recoge Europa Press.

Tras la reunión del Consejo de Gobierno, Zupiria ha sido preguntado por la asistencia del Ejecutivo autónomo al homenaje que este próximo domingo se rendirá al concejal del PP asesinado por ETA hace 25 años y también por la inasistencia de Sortu a los actos, anunciada por su secretario general, Arkaitz Rodríguez. Este ha alegado en los últimos días que su formación no va a tomar parte en “un acto que homenajea a la monarquía española y a las Fuerzas Armadas españolas”. “Entendemos que las características de ese acto son otras. En ese acto, como se sabe, va a estar, entre otros, el rey de España, así como muchos miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado. En ese sentido, entendemos que el sentido y el objetivo de ese acto no es honrar la memoria de Miguel Ángel Blanco, no ahonda en el camino hacia la convivencia”, apuntó este lunes en una entrevista concedida a Euskadi Irratia.

Según ha explicado Zupiria, el Gobierno vasco “tiene previsto, y desde el primer momento lo ha tenido, participar en el acto de homenaje” y está prevista la participación del lehendakari, Iñigo Urkullu, el vicelehendakari primero, Josu Erkoreka, la vicelehendakari segunda, Idoia Mendia, y otros consejeros del Gabinete. El mensaje que pretenden trasladar es el del recuerdo de “aquellos momentos trágicos” que Euskadi vivió como sociedad. “Tiene que ver también con el recuerdo de aquella víctima que sufrió aquel espanto y tiene que ver también con una sociedad que quiere restañar las heridas que tiene y lo quiere hacer basándose en el recuerdo, en el dolor de las víctimas y la verdad de lo que sucedió”, ha indicado.

“Reflexionar sobre lo que sucedió”

Por otra parte y ante la ausencia de Sortu, ha afirmado que “en este país y en esta sociedad” son “miles los hombres y mujeres que salieron a la calle en julio del 97” para pedir a ETA “que no ejecutara a Miguel Ángel Blanco”. “Y somos muchos los hombres y mujeres que consideramos que se nos debe una explicación. Y como portavoz del Gobierno, lamento que Sortu no quiera aprovechar esta oportunidad para reflexionar sobre lo que sucedió en torno al secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco y dar su opinión”, ha censurado.

Bingen Zupiria ha recordado que, durante estos días, se está elaborando diferentes materiales relativos a “la memoria, la restauración del dolor y el daño que muchas víctimas sufrieron en otros momentos de nuestra historia”. “Creemos que sería un buen momento para ponernos en el lugar de todas las víctimas y reflexionar sobre lo que aquellos años de horror y terrorismo supusieron y sobre el sufrimiento que provocaron a muchos hombres y a muchas familias”, ha insistido.