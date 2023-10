Las Haciendas vascas suavizan el impuesto de grandes fortunas y será más bajo que en otras comunidades

Las grandes fortunas que tributan en Euskadi no sólo pagarán el impuesto que grava sus ingresos un año menos que en el resto del Estado, sino que, además, pagarán una cantidad más baja. Las tres Haciendas vascas han acordado un impuesto mucho más blando que el que está vigente en el Estado, corroborando que su intención real era no llegar a aplicarlo, teniendo en cuenta que ya se cobra el impuesto del Patrimonio. Una de las razones por las que el Gobierno de Pedro Sánchez puso en marcha este impuesto fue porque comunidades autónomas como Madrid o Andalucía lo habían suprimido.

La norma que han presentado este jueves las Haciendas difiere de forma sustancial de la vigente en el Estado. De entrada, en Euskadi se aplicará el Impuesto de Grandes Fortunas por encima de los de 3,2 millones de euros, frente a los 3 millones fijados en el vigente en territorio común. Además, el tipo que se aplicará para esta cantidad será del 1,5% en Bizkaia, inferior al tipo mínimo aplicable en el Estado, que es del 1,7%, que sí será el que se aplique en Álava y en Gipuzkoa.

Pero la diferencia más sustancial radica en la cantidad a partir de la que será aplicable el tipo máximo del 3,5%. Si en el conjunto del Estado este tipo máximo se aplica fortunas a partir de los 10,6 millones de euros, en Euskadi será necesario tener 16 millones de euros o más para que sea aplicable el 3,5% de tipo máximo. Es difícil saber con exactitud a cuánta gente afectará, pero con la diferencia de cantidades respecto al impuestos estatal se reducirá aún más el número de personas afectadas que algunas fuentes sitúan en el entorno de los 500 contribuyentes.

Los partidos de Gobierno en las Juntas Generales de Álava, PNV y PSE-EE, no tienen mayoría absoluta y necesita del apoyo de otro grupo, pero el hecho de que sea una reforma pactada por las tres Haciendas y que los plazos están muy ajustados para sacarla adelante antes de que acabe el año puede que no dejen margen para una negociación, y la alternativa a esta reforma sería no tener impuesto.

Hay que tener en cuenta que el Gobierno central aprobó este impuestos con carácter temporal, para estar vigente los años 2023 y 2024, aunque formaciones como EH Bildu apuestan porque se convierta en permanente. En Euskadi no se ha aplicado este año porque al tener Euskadi competencias fiscales ha habido que hacer de forma previa una modificación del Concierto Económico, que pasó por el Congreso de los Diputados, para incluir la nueva tasa. Para que las Haciendas puedan aplicarlo el próximo, las respectivas normas forales deben estar aprobadas por las Juntas Generales ante del 31 de diciembre.