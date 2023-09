El “homenaje” del autor del cartel de las corridas de toros de la Semana Grande de Donostia al artista italiano René Gruau

En el cartel anunciador de las corridas de toros de Donostia de esta Semana Grande se puede ver a un torero, con sombrero, tumbado en una tumbona frente al mar y junto a la famosa barandilla blanca de La Concha. Imagen que recuerda a la ilustración de los años 50 del artista italiano René Gruau en el que una joven, con la misma postura, un sombrero y en una tumbona del mismo color, toma el sol junto a la playa. La similitud de las imágenes da que pensar, sin embargo, el autor del cartel de las corridas de toros, Javier Sánchez Villamor, confiesa que se trata de un “homenaje” al artista francés. “Más que una inspiración es un homenaje. Lo que trataba René con sus trazos era representar una femme fatale de la moda. Yo he cogido esa idea a partir de esa ilustración y la he transformado para contar que los toros están de moda”, asegura el autor a este periódico.

Según destaca, la empresa que le contrató, BMF Toros, también conocida como la Casa Chopera, conoció el diseño de la imagen antes de que esta fuera publicada y conocía el parecido que había con la original de Gruau. “No es un plagio. A la empresa, a Chopera, le mandé la ilustración, le dije de dónde venía y lo que había hecho y les expliqué mi trabajo. Me dijeron que adelante, que eran conscientes de ello”, reconoce.

A pesar de ello, ni en el cartel, ni en las redes sociales, ni la web del organizador de los festejos han reconocido con unos créditos que se trata de una inspiración tan directa en una obra preexistente. Además, René Gruau falleció en 2004, por lo que su obra está protegida por los derechos de autor, algo que especifican en la página web oficial de Gruau Collection, donde aseguran que son ellos quienes están en disposición de ofrecer licencias y autorizar los derechos de autor de las obras del artista y donde, en su portfolio, incluyen la ilustración 'Relax', 1957, en la que se inspiró Villamor. Este periódico ha tratado en varias ocasiones de ponerse en contacto con Gruau Collection, pero al cierre de esta edición no ha obtenido respuesta.

🙌🏼 ¡𝗦𝗘𝗠𝗔𝗡𝗔 𝗚𝗥𝗔𝗡𝗗𝗘 𝗗𝗢𝗡𝗢𝗦𝗧𝗜𝗔𝗥𝗥𝗔 𝟮𝟬𝟮𝟯!



🤩 El cartel anunciador de los festejos programados para la Aste Nagusia



🎨 Obra de Javier Sánchez Villamor



➡️ Del 13 al 15 de Agosto



ℹ️ Más información en 𝗶𝗹𝗹𝘂𝗺𝗯𝗲.𝗲𝘀 pic.twitter.com/yejdKA5ILZ — Plaza de Toros de Illumbe (@TorosenDonosti) 20 de junio de 2023

Artista procedente de Jaén, Sánchez Villamor es cofundador de la empresa de diseño gráfico Malacatón Estudio y ha realizado los carteles de corridas de toros de multitud de ciudades, además de otras ilustraciones relacionadas con la tauromaquia y el mundo taurino.

Al igual que en 2022, en 2023 el programa de fiestas de la Semana Grande de Donostia no ha incluido los toros. El Ayuntamiento alquiló la plaza a los promotores para los días 13, 14 y 15, pero sin destinar a las corridas de toros ningún tipo de financiación, por lo que consideran que no deben incluirse en el programa festivo. “Es una actividad privada que no tiene que ver con el Ayuntamiento, y por lo tanto no tiene por qué tener ningún reflejo en el programa”, señalan desde el Ayuntamiento de Donostia. En más de una ocasión el alcalde de Donostia, Eneko Goia (PNV), ha reiterado que las corridas de toros en la actualidad son una actividad legal, y que su futuro en la ciudad dependerá de la asistencia de público y su viabilidad.