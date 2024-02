Las instituciones vascas firman un pacto de “mejora” del “modelo público” de cuidados

Unas horas antes de que el lehendakari, Iñigo Urkullu, comparezca tras una reunión en la que se deliberará sobre la disolución del Parlamento Vasco, el Gobierno, las tres diputaciones forales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa y los ayuntamientos de las tres capitales vascas han suscrito en Vitoria un acuerdo interinstitucional para un futuro 'Pacto o Compromiso de País por los Cuidados', un documento con 14 compromisos que, según ha detallado la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Nerea Melgosa, no supone “una remodelación” del sistema de Servicios Sociales existente, sino “una mejora”.

El pacto recoge como compromiso “culminar la transición hacia un modelo propio, público y comunitario de cuidados, universal, garantizado, accesible y asequible, con equidad, en todo el territorio, tanto en el ámbito urbano como en el rural, desde la corresponsabilidad de hombres y mujeres, el liderazgo público y la cooperación entre sectores”.

“Supone un paso adelante hacia un modelo de cuidados más inclusivo, equitativo y sostenible. Los cuidados son un bien común y, como tal, deben estar liderados por el sector público, con la participación corresponsable de hombres y mujeres y de la sociedad en su conjunto”, ha recalcado Melgosa, sin mencionar a las empresas que gestionan los cuidados ni decir nada sobre la “privatización del sector” que denuncian colectivos y el movimiento feminista. El documento firmado recoge que deberá evaluarse, renovarse y actualizarse “permanentemente, y en particular en las dos próximas décadas (2030 y 2040)”.

A preguntas de los periodistas sobre el mensaje que el movimiento feminista lanzó a los partidos el pasado martes, en el que denunciaron que “la privatización no es el modelo de cuidados que se necesita” y criticaron que desde las instituciones no han obtenido “ninguna respuesta proporcionada” tras la huelga general feminista realizada el 30 de noviembre, Melgosa ha destacado que desde el Gobierno vasco se encuentran “abiertas a cualquier interlocución”. “Estamos abiertos a hablar y a escuchar a todas las partes. Todas tenemos que apostar por los cuidados en este país”, ha señalado.

“El acuerdo alcanzado es más que un acuerdo entre administraciones; es una declaración de principios”, ha remarcado, para destacar que se trata de “una hoja de ruta hacia un futuro en el que los cuidados sean reconocidos como un pilar fundamental de nuestra sociedad”. “No estamos haciendo ninguna remodelación del sistema de Servicios Sociales. El modelo que tenemos funciona. Pero queremos poner en valor lo que estamos haciendo desde las diferentes instituciones. Muchas veces no se nos escucha bien o no nos sabemos explicar, lo queremos poner en un papel para que se sepa hacia dónde queremos ir. También tenemos un reto de transición social demográfica y tenemos que tomar cartas en el asunto. No estamos remodelando, estamos mejorando”, ha subrayado la consejera.

Los 14 compromisos acordados este jueves buscan “la mejora” del sistema de cuidados y están centrados en “la calidad del empleo en el sector, la promoción de la igualdad de género, y el reconocimiento de los cuidados como un derecho y responsabilidad colectiva”. También se incluye en el documento la creación, en la que participarán las propias personas cuidadoras, de “un estatuto de la persona cuidadora familiar y profesional, estableciendo con claridad sus derechos, tanto en la esfera privada como pública, así como los canales y medidas de que disponen para hacerlos efectivos”.

Sobre el pacto, desde el movimiento feminista confiesan que han conocido por la prensa “la noticia de un supuesto pacto”. “Conocemos las decisiones que se han tomado hasta ahora: privatizar los servicios públicos, no cambiar las condiciones laborales del personal de vigilancia, mantener los desequilibrios territoriales... Este no es el modelo que necesitamos en Euskal Herria”, han denunciado. En este sentido, han querido lanzar un mensaje a los partidos políticos de cara a la campaña electoral que comenzará próximamente. “Ahora, entramos en plena campaña electoral en el País Vasco, y pedimos a los partidos la responsabilidad que les corresponde. ¿Qué medidas van a tomar prioritariamente?¿Qué propuestas urgentes y qué propuestas de futuro? ¿Cuál es vuestro modelo? ¿A favor de la vida o del beneficio? ¡Posicionaos!”, han concluido.