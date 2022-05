Investigan la falsificación de títulos académicos en el centro público de enseñanzas deportivas de Euskadi

La magistrada de Durango Sofía María Sánchez Ortega, titular del juzgado de Instrucción 1 y que ya fue responsable de la investigación judicial seguida tras el derrumbe del vertedero de Zaldibar a principios de 2020, mantiene abierta una compleja causa penal por unas denuncias de falsificaciones de titulaciones y expedientes académicos en Kirolene, ubicado en la localidad vizcaína desde 2009 y que es el único centro público en enseñanzas superiores deportivas en Euskadi. El beneficiario de las presuntas irregularidades sería el profesor y secretario del centro, Iker López, que firmó como profesor de atletismo una nota de 9 para sí mismo en cada una de las asignaturas conducentes a la obtención de la titulación superior de esta disciplina. López es socio empresarial del director de Kirolene, José Ramón Fernández López.

Euneiz, una Universidad de catálogo en Vitoria que no tiene garantizada su apertura en septiembre

Saber más

El investigado ya ha comparecido en la instrucción judicial y, según las fuentes consultadas, admitió no haber cursado nunca en Kirolene el grado superior para lograr el título de técnico deportivo de atletismo y se escudó en que su título se lo homologó el Consejo Superior de Deportes (CSD) por una formación anterior. El área de Coordinación del CSD estatal, sin embargo, ya ha dejado claro que denegó la convalidación de los estudios que solicitó López. En la documentación obrante en el juzgado consta cómo en las actas aparece que López “obtuvo la calificación de 9” en todos los bloques evaluables pero “resultando ser el propio López el profesor encargado de la impartición y, por tanto, de la evaluación en dichos módulos”. Se insiste en que, de ser cierto este documento, ejercía “al tiempo” como alumno, como docente y como responsable del departamento de atletismo, por lo que el resto del profesorado dependía también de él. La expedición del título (entre enero y agosto de 2016) es previa al acta de la evaluación (septiembre).

El entuerto es mayor ya que López ni siquiera había cursado y obtenido el título previo al superior, imprescindible para optar al segundo. Sería el equivalente a lograr el Bachillerato sin haber cursado la ESO. Hace aproximadamente un mes el inspector educativo de referencia para Kirolene, Jesús Manuel Orúe, que ha sido citado como testigo, emitió un informe jurídico a instancias del juzgado en el que afirma que “no hay constancia de que López fuese evaluado [...] en los estudios deportivos conducentes al título deportivo en atletismo” y que “no hay constancia de la solicitud del título” en Educación. Sin embargo, la magistrada remarca que la Administración educativa había explicado al juzgado con anterioridad que sí había logrado ese nivel en el curso 2013/2014. Destaca la instructora que las actas de López venían sin firma, “a diferencia de otras actas de la misma naturaleza” que existen en Kirolene.

Así las cosas, el caso podría adquirir otra dimensión ya que, hasta fechas muy recientes, la Administración educativa, a instancias de Kirolene, había remitido al juzgado certificaciones sobre los estudios cursados y superados por López dándolos por buenos. De hecho, todavía el 1 de abril el director y socio de López envió al juzgado unas “sábanas de notas” con la evaluación de López en 2013/2014 y se explica que esa documentación “ha sido extraída de la aplicación informática” de Kirolene. Sin embargo, este informe es una semana posterior al mencionado documento del inspector de zona, que lleva el sello del Departamento de Educación, en el que se remarca ya que “no hay constancia” de la presencia de López en el curso que da la titulación inicial en atletismo. Por otro lado, López ha ido accediendo a plazas en Kirolene en régimen de comisión de servicios merced a la titulación superior de la que decía ser poseedor. Viene ocurriendo al menos desde el curso académico 2017/2018.

El precedente de judo

Se da la circunstancia de que no es la primera investigación por un motivo similar en Kirolene. Este periódico publicó que, en 2021, la magistrada Ana Gómez González, titular del juzgado de Instrucción número 3 de Durango, admitió a trámite una denuncia de la Fiscalía de Bizkaia en torno a posibles irregularidades en las enseñanzas de judo. El ministerio fiscal actuó entonces a instancias de un particular que entregó a finales de 2020 un 'dossier' en el que se hacía constar que un módulo de técnico deportivo en esa especialidad fue impartido presuntamente por un panel de profesores “expertos” que carecían de titulación oficial. Los denunciados fueron el director, Juan Ramón Fernández López, el secretario del centro, el propio López, y el inspector educativo Jesús Manuel Orúe. Se mencionaba también al alto cargo del Gobierno vasco Eugenio Jiménez, que es el director de Centros y Planificación del Departamento de Educación ahora con Jokin Bildarratz como consejero y antes con Cristina Uriarte, pero no accedió al cargo hasta 2017, cuando algunos de los hechos bajo investigación ya se habían producido.

¿En qué consistían estos otros hechos? Kirolene ofertó en el curso académico 2015/2016 el ciclo inicial de judo y en el 2016/2017 el ciclo superior. Sin embargo, en la denuncia se reflejaba que hasta el 23 de junio de 2017 no se constituyó en Euskadi una bolsa de profesorado especialista para impartir módulos de este deporte. En el primer ciclo hubo seis docentes y en el segundo otros cinco, algunos coincidentes. En el caso de la primera tanda, cinco de ellos no acreditaban “certificación oficial alguna de la formación pedagógica y didáctica para el ejercicio de la docencia en las enseñanzas deportivas de régimen especial”. Sí la tenía un sexto, que presentó un diploma nacional de 1988. Sin embargo, según el presidente de la Federación Española de Judo, Juan Carlos Barcos, ese título ha de ser necesariamente un “error administrativo” dado que ese certificado no se ideó hasta 1999 y no se instauró plenamente hasta 2007.