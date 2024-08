Itziar Ituño, pregonera de Aste Nagusia de Bilbao: “Después de un duro año el pueblo me reconoce por luchar por los derechos”

Vestida por primera vez con el uniforme amarillo y un brillo en los ojos que delata su emoción, la actriz Itziar Ituño se ha presentado este viernes como pregonera de Aste Nagusia junto a Nagore Ugarte, la txupinera que la acompañará durante los nueve días de fiestas de Bilbao que tendrán lugar desde el 17 hasta el 25 de agosto. Nacida en la Casa de Maternidad de Solokoetxe, en Bilbao, como ella misma ha confesado a pesar de ser de Basauri, Ituño será la encargada de leer en el balcón del Teatro Arriaga un texto que dará comienzo a las fiestas más queridas por los bilbaínos. Texto que, como reconoce, aún no ha finalizado, pero está “repleto de sentimientos”. “No sé cómo explicar lo que siento en este momento, como basauritarra tengo que dar las gracias al pueblo de Bilbao. Aunque mucha gente no lo sabe, soy de Basauri pero nací en la Casa de Maternidad de Solokoetxe, así que una parte de mí surgió en Bilbao y se quedó aquí. Es un gran honor, estoy muy agradecida de corazón por esta oportunidad. Siento que todo Bilbao me abraza”, sostiene visiblemente emocionada.

Ituño ha definido este como “un duro año” después de que el pasado 13 de enero participara en una manifestación convocada por la red ciudadana Sare, para reclamar que instituciones políticas y judiciales vascas “diseñen y faciliten el regreso a casa” de los presos de ETA y ello se tradujera en críticas e insultos en redes sociales y hasta en el cese de colaboraciones en empresas como BMW Lorauto o Iberia, que prescindieron de la imagen de la actriz como embajadora de sus marcas. En aquel momento el Gobierno vasco tuvo que salir en defensa de la actriz y de su participación en una manifestación que “cumplía todos los requisitos que impone la legalidad”.

“Esa manifestación cumplía todos los requisitos que impone la legalidad y las personas que participaron en ella tienen el derecho a manifestarse y a la libre expresión de sus ideas y opiniones. Consideramos que esos derechos deben ser salvaguardados y garantizados por encima de todas las cosas”, señaló el entonces portavoz del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, que después tachó de “inadmisibles” los insultos a Ituño. “Se están produciendo situaciones inadmisibles desde el punto de vista de la convivencia democrática y se manifiestan a través de comentarios anónimos o insultos en las redes sociales que pueden afectar a la convivencia democrática de nuestra sociedad. La crítica es democrática, la crítica es legítima y debe producirse dentro de unos marcos razonables y aceptables. Cuando la crítica se convierte en insulto o en amenaza no tiene cabida en nuestra sociedad. Creo que debemos defender firmemente el derecho al desarrollo de la actividad profesional que tienen las personas y el derecho a la libertad de expresión o de manifestación que tiene la ciudadanía siempre que se produzca de forma legal y normal”, concluyó.

Me describo como una mujer que lucha por los derechos y por lo que es justo

La elección de la pregonera corre a cargo de la Comisión de Mixta de Fiestas del Ayuntamiento de Bilbao y el hecho de seleccionar a Ituño desató las críticas de políticos como la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Bilbao, Esther Martínez, que lo describió como algo “impresentable” al considerar que “no ha sido reconocida con un honor así por ser mejor o peor actriz en series españolas”. “Está siendo reconocida por manifestarse a favor de los presos de ETA”, sostuvo. Tras estas palabras, Martínez exigió a la propia actriz que “tenga un poco de sensatez y de sentido común, y no acepte esta propuesta que le viene demasiado grande”.

Tras el suceso la actriz ha preferido mantener un perfil bajo en medios de comunicación y no conceder entrevistas, aunque ha participado en entregas de premios, festivales de cine y eventos. Hasta este viernes que, con motivo de su nombramiento como pregonera, la actriz ha accedido a ser entrevistada por este periódico pero con la condición de que sea una entrevista conjunta con la txupinera, Nagore Ugarte y que sea en euskera, su idioma y que defiende con firmeza tras definirse como “euskaldunberri”, término que hace referencia a las personas que no cuentan con el euskera como lengua materna, sino que lo han aprendido después.

Preguntada por qué considera que ha sido escogida para representar a los bilbaínos en sus fiestas, la actriz sostiene que puede ser porque el pueblo reconoce que es una “mujer que lucha por los derechos”. “Después de los momentos duros de este año puede que me hayan escogido porque siempre he mostrado de dónde soy, que mis raíces están en Bizkaia y porque he defendido el euskera y soy euskaldunberri. Soy una mujer luchadora, me describo como una mujer que lucha por los derechos y por lo que es justo y el pueblo me reconoce por ello. También puede que me hayan escogido por ser una artista”, indica con una sonrisa.

En el momento en el que le propusieron ser pregonera, dos cosas se le pasaron por la cabeza a Itziar Ituño: la primera, que ella no es de Bilbao, sino de Basauri, y la segunda, qué iba a hacer con su trabajo y sus vacaciones. “Primero acepté y después miré la agenda. Tuve que conseguir esos días libres y no me iré de vacaciones, aunque estoy segura de que este va a ser un viaje increíble”, reconoce. Preguntada por si por la exposición mediática se ha replanteado decir que no, la actriz confiesa que “no por eso”, pero sí por el tema del trabajo y de las vacaciones. A pesar de ello sostiene que, “cuando se te plantea algo así, no puedes decir que no”.

Soy de un barrio trabajador que ha sido muy vapuleado por el desempleo y por eso me viene de fábrica el sentir mías las luchas de alrededor

Fiel a su tierra y a sus principios, Ituño ha abanderado causas sociales como la huelga de Tubacex, la organización de apoyo a la transexualidad infantil Naizen o la Korrika, la carrera a favor del euskera que se realiza en Euskadi, Navarra e Iparralde cada dos años. Como la propia actriz reconoció en una entrevista con este periódico, no le es “ajeno nada que pasa en esta sociedad”. “Soy de un barrio trabajador que ha sido muy vapuleado por el desempleo y por eso me viene de fábrica el sentir mías las luchas de alrededor, porque yo he estado en ellas. No me es ajeno nada de lo que pasa en esta sociedad. Estudiar sociología también fue una decisión que tomé porque vengo de donde vengo. Tengo la piel fina ante las injusticias y por eso siento la necesidad de apoyar causas que considero que son justas. Eso es algo que no se olvida, por mucho que llegue a lo más alto o entre en la creme de la creme. Siempre voy a tener esa conciencia de clase y de mujer vasca y trabajadora”, aseveró

“Me toca vivir por el mundo y tener todo tipo de experiencias, pero tengo muy claro de dónde soy y cuál es mi idioma y lo digo muy orgullosa. Es verdad que he tenido unos duros momentos este año y siento que esto es un reconocimiento en un lugar muy especial. Me dan la oportunidad de hablar en el balcón del Teatro Arriaga en fiestas, no sabes hasta qué punto estoy agradecida por ello”, reconoce.

Tenemos que disfrutar de las fiestas igual que los hombres, en libertad, sin mirar quién va detrás por la calle, sin miedo y sin agresiones sexistas

Sobre las fiestas, la actriz insiste en que la igualdad entre hombres y mujeres es imprescindible. “Tenemos que disfrutar de las fiestas igual que los hombres, en libertad, sin mirar quién va detrás por la calle, sin miedo, sin agresiones sexistas, al igual que el resto. Es hora de tomar nuestro lugar en la fiesta y de avanzar. Eso siempre”, concluye.

Por su parte, la txupinera Nagore Ugarte, de la comparsa de Txinbotarrak reconoce que ha sido un honor ser escogida para el papel en unas fiestas que lleva viviendo desde sus inicios. Bilbaína “de Zorrotza”, y profesora de profesión, Ugarte ha sido seleccionada por la asamblea de su comparsa y será representante de unas fiestas en las que ha participado durante años en el montaje de las txosnas, atendiendo a la barra o preparando comidas. “Va a ser una experiencia que nos marque para toda la vida y que recordemos para siempre. Es todo un honor”, sostiene Ugarte quien reconoce que la conciliación familiar es un tema complicado en estos casos. “Soy madre y tengo a mi madre enferma. Tuve que hablar con la familia antes de tomar la decisión, pero me dijeron que ni me lo pensara, que para lo que fuera estarían ahí para apoyarme”, concluye.