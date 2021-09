Iván Redondo sugiere que pidió su salida a Sánchez en su reaparición como cofrade del queso de Ordizia: "Decidí parar y paré, y el presidente lo entendió"

“Voy a ser muy claro: decidí parar y paré, y el presidente lo entendió". Con estas palabras el que fuera hasta este julio director del Gabinete de Pedro Sánchez ha realizado su primera aparición en público desde su sustitución al ser nombrado en Ordizia Cofrade de Honor del Queso Idiazabal.

Redondo, quien ha asegurado que por el momento no tiene “la intención de volver a la política”, ha confesado estar “al servicio del país y del presidente” con el que “siempre” está en contacto. "Yo le he dado mucho a la política y la política me ha dado mucho", ha añadido tras asegurar que en las próximas semanas se conocerá el nuevo rumbo que dará su carrera.

Sobre Sánchez, solo buenas palabras. "Siempre hemos tenido una relación especial que mantenemos y cuidamos. Hemos vivido momentos interesantes, con ciertas aceleraciones históricas. Donde ha habido una relación especial, la sigue habiendo y la va a haber siempre", ha recalcado, para después añadir que su sentimiento también es el mismo hacia las y los ministros que componen el Gobierno.

"Tienes que saber diferenciar cuál es tu momento"

En un discurso emotivo tras la entrega del galardón, Redondo ha recordado sus orígenes ‘baserritarras’. “Me he acordado de mi abuelo, que cuando éramos pequeños aprendíamos muchas cosas. Son pastores, tenían esa sabiduría popular (…) siempre que me veía, todos los días me decía algo muy sencillo: ‘Iván, las palomas se van’. ¿Qué me quería decir mi aitona con esto? (…) Quería decir algo muy sencillo que tiene que ver con el futuro y cómo se construye el futuro. Están esas palomas y cuando tú dejas que se vayan igual te tienes que ir con ellas en muchos momentos. Tienes que saber diferenciar cuál es tu momento. También hablaba de algo muy sencillo que es la fórmula para definir el mañana y es el aquí, hoy y ahora. Algo tan sencillo como eso te sirve para ir superando etapas de la vida”, ha señalado Redondo durante el acto.

Entre las razones por las que la Cofradía ha querido hacerle entrega de este premio, con el que se congratula a aquellos quienes a lo largo del año han contribuido a distribuir la marca del Queso Idiazabal, han destacado un acto que ha sido “secreto hasta hoy”. Durante su etapa como director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, en las navidades del año pasado concretamente, Redondo entregó más de 100 quesos Idiazabal pagados por su propio bolsillo a todos los miembros de su equipo de la Moncloa. Una acción que en Ordizia han agradecido.