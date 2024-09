Jaizkibel desfila por primera vez como compañía en Hondarribia, sin incidentes, pero con parte del público de espaldas

Jaizkibel ha desfilado por primera vez como compañía por Hondarribia con autorización del Ayuntamiento de esta localidad guipuzcoana, en la que este domingo se celebra el Alarde, desfile que rememora la victoria de las milicias forales sobre las francesas en 1680. Hasta este año, la compañía igualitaria, en la que las mujeres desfilan también como soldado, únicamente podía hacerlo como manifestación, pese a tener estructura de compañía.

Los decretos 2024/2329 y 2024/2337, de 22 de agosto, concedieron las autorizaciones para que Hondarribiko Alardeko Jaizkibel Konpainia y Hondarribiko Alardearen Ondarea Sustatzeko Elkartea “con un horario diferenciado, y a los ensayos necesarios” pudieran desfilar este año.

Este mismo decreto autorizaba la concentración de las tropas de ambos en los jardines de Gernikako Arbola, algo que iba a suceder por primera vez, pero las compañías del Alarde tradicional han evitado el encuentro y no han acudido al lugar a la hora establecida.

La compañía Jaizkibel, con un millar de participantes en sus filas, ha arrancado su desfile a las ocho de la mañana. Con Nora Ferreira como capitana y Nahia Salaberria como cantinera, --la primera en este puesto en silla de ruedas--, la compañía igualitaria ha enfilado la puerta de Santa María para subir la calle Mayor en la que en esta ocasión no ha habido plásticos negros ni pancartas de rechazo.

Al paso de Jaizkibel se han escuchado numerosos aplausos, aunque alguna parte del público aún continúa mostrando el rechazo a su participación posicionándose de espaldas al paso del desfile.

Apoyo institucional

En el porche del Ayuntamiento han aplaudido su paso representantes de partidos políticos como EH Bildu, con Maddalen Iriarte o Mertxe Aizpurua, o Elkarrekin Podemos, con sus junteras en Gipuzkoa Miren Echeveste y Marivi Eizagirre.

A la altura de la Iglesia de la Asunción y del Manzano han apoyado con su presencia a Jaizkibel los representantes institucionales, entre los que se encontraban miembros de todos los partidos de la Corporación municipal, con su alcalde, Igor Enparan, al frente, la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, la vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, el presidente de las Juntas Generales de Gipuzkoa, Xabier Ezeizabarrena, el Ararteko, Manuel Lezertua, o la directora de Emakunde, Miren Elgarresta.

La compañía Jaizkibel ha accedido a la plaza de Armas, donde no se ha realizado la tradicional descarga debido a las nuevas normas de seguridad, para después descender de nuevo por la calle Mayor y desfilar hasta la ermita de Saindua, donde ha finalizado el desfile sin incidentes.

Objetivo, alarde único e igualitario

La portavoz de EH Bildu de Gipuzkoa, Maddalen Iriarte, ha indicado que, aunque se han dado “pasos” para que Jaizkibel pueda desfilar como compañía en el Alarde de Hondarribia, no hay que “relajarse” porque el objetivo debe ser lograr un Alarde “único, público e igualitario”. Ha recordado que en 2023 se le hizo un recibimiento oficial a la compañía y este año “ha podido participar y disfrutar de otros lugares del pueblo en este día grande de la fiesta”, algo que, en su opinión, es “importante”.

En este sentido, ha agradecido la labor que ha hecho el Ayuntamiento y la que ha realizado EH Bildu, tanto en el Ayuntamiento como las Juntas Generales de Gipuzkoa. No obstante, cree que no hay que “relajarse” y hay que seguir “dando pasos adelante” porque el objetivo debe ser que en Hondarribia haya un “Alarde único, público e igualitario” en el que todos “se lo puedan pasar muy bien”.

Por su parte, la teniente de alcalde del Ayuntamiento de Hondarribia, Garoa Lekuona, ha valorado que este año se han dado pasos “administrativos” tras los primeros “guiños” del pasado año por parte del Consistorio para “legitimar” a la compañía Jaizkibel.

Pese a la “tensión”, Lekuona ha valorado que el alcalde está “actuando como un alcalde de todos los ciudadanos de Hondarribia”, algo que está sucediendo “después de 28 años por primera vez”.

Además, ha lamentado que el Alarde tradicional haya dejado ese “espacio” en Gernikako Arbola para no compartirlo con Jaizkibel, pero ha resaltado que la compañía igualitaria ha logrado “espacios simbólicos” del Alarde este año.

“Son pasos adelante, estamos saliendo del túnel”, ha considerado Lekuona, quien ha afirmado que desde EH Bildu están ya trabajando para que en 2025 haya un “Alarde público e igualitario”.

La portavoz de Elkarrekin Podemos en la Juntas Generales de Gipuzkoa, Miren Echeveste, ha afirmado que “ya va siendo hora” de que el Ayuntamiento de Hondarribia organice un “Alarde igualitario” pero ha valorado que, con la decisión administrativa de que Jaizkibel pueda desfilar como compañía, se ha permitido que “la igualdad gane espacios”.

La representante de Elkarrekin Podemos ha señalado que se ha dado un paso administrativo que ha permitido que “la igualdad gane espacio”. “Ha ganado el espacio de Gernikako Arbola por la mañana y también ganará el espacio de la calle Mayor con el Zapatero de la tarde, son espacios que la igualdad va ganando en Hondarribia en el día de hoy, en el día importante, en el día grande, en el día del Alarde”.

No obstante, ha asegurado que “parte del Alarde tradicional no ve con buenos ojos estos avances” y no ha querido “visibilizarse de manera unida en Gernikako Arbola con quienes defienden la igualdad en el Alarde”.

“No están en lo cierto, no en el camino adecuado, pero aún y todo consideramos que el Ayuntamiento tiene que seguir dando pasos adelante, que tiene que organizar un Alarde igualitario, público para todos, que garantice el derecho a la igualdad de todas las hondarribitarras y que no tiene que esperar a que esa parte de la ciudadanía, que no lo quiere hacer, cambie de opinión”, ha agregado.