Juan Luis Ibarra vuelve a hablar sobre las sentencias del euskera: “Las administraciones no pueden hacer lo que quieran”

El expresidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), el magistrado Juan Luis Ibarra, que ahora es presidente de un organismo del Gobierno vasco, la Comisión de Control y Transparencia de la Policía, ha criticado nuevamente que se “deslegitime a la Justicia” en su labor de seguimiento de las medidas sobre el euskera. “Los jueces no definen la política lingüística. Su función es la propia de uno de los elementos centrales del Estado de Derecho. El poder ejecutivo está sujeto a la ley. Las administraciones no pueden hacer lo que quieran. Solamente pueden hacer aquello para lo cual la ley les habilita”, ha señalado.

Ibarra no se ha referido en ningún caso a la polémica que vivió hace unas semanas cuando vinculó las críticas a la sentencias sobre el euskera a la presión que en el pasado hizo sobre la judicatura el MLNV, es decir, el entorno de ETA. Las hizo en puertas de una manifestación multitudinaria en Bilbao impulsada por Kontseilua y recibió un duro mensaje de vuelta del propio lehendakari, Iñigo Urkullu, que consideró “impresentables” esas palabras. Urkullu ha insistido en que el euskera es una lengua “oficial” también en la Justicia y ha demandado varias veces “sensibilidad” a los jueces.

El expresidente del TSJPV ha analizado una por una las sentencias conocidas, aunque desde la premisa de que “deben estar en camino unas cuantas más”. Ha citado, por ejemplo, todas las referidas a requisitos de acceso a la función pública y, respecto a la que establecía que el euskera es “uno de los idiomas de más aprendizaje del mundo”, ha garantizado que esa argumentación subjetiva de la magistrada no alteró la resolución final, que era el despido de una funcionaria en Llodio por no acreditar un mínimo lingüístico.

PP y Vox han logrado también victorias en los tribunales. En concreto, tumbaron el decreto de desarrollo de la ley municipal. ¿Por qué? Antes el Tribunal Constitucional había anulado un punto de la ley municipal vasca que busca priorizar la lengua vasca, aunque con un voto particular que alertaba de que se ponía en riesgo el equilibrio logrado en España con las lenguas cooficiales. Ibarra ha señalado que los partidos están legitimados para recurrir y ha añadido que, en algunos supuestos, los propios informes previos que manejó el Gobierno vasco ya alertaban de excesos.

Sobre la “sensibilidad” que se pide al poder judicial, Ibarra ha sido tajante: “Desde luego yo no lo he percibido ese sesgo. Creo que es porque no existe”. Ha emplazado, en todo caso, a demostrarlo “científicamente”. “Que se haga un estudio”, ha propuesto. Y ha citado que la UPV/EHU ya está abordando una “investigación de sesgos” para casos de violencia contra las mujeres. “El poder judicial no tiene miedo a ese tipo de estudios”, ha asegurado.

López Basaguren: la euskaldunización aboca al fracaso escolar

Ibarra ha hecho estas manifestaciones en un foro titulado 'Las lenguas y los derechos' o 'Las lenguas y el Derecho' -había varias versiones en la cartelería- que ha tenido lugar en la Casa de la Cultura de Vitoria y que estaba organizado por la plataforma Euskara denontzat/Por un euskera sin barreras y por Euskal Federalistak. Ha compartido mesa durante dos horas con la exciveconsejera de Política Lingüística con Patxi López, Lourdes Auzmendi, y el catedrático de la UPV/EHU Alberto López Basaguren, que fue el experto elegido por el PSE-EE para el fallido proceso de reforma del Estatuto en la legislatura 2016/2020. Entre los asistentes -medio centenar- había cargos del PSE-EE, históricos de la antigua EE (Euskadiko Ezkerra) y también cargos de Podemos.

Auzmendi, histórica de EE y euskaldun, ha lamentado que se haya abierto un debate en el que parecen solamente caber dos posiciones “o a favor de una visión del euskera o en contra el euskera”. Según los datos que ha aportado, no es una realidad que se vulneren los “derechos lingüísticos” de los vascoparlantes. “El número de incidencias no es como para alarmar, como para encender las luces rojas”, ha incidido. En el Ararteko, son 20 quejas en los últimos tres años. En Elebide, dependiente del Gobierno vasco, ha habido 194 en 2019, 246 en 2020 y 277 en 2021. Y Behatokia, dependiente de Kontseilua y que suma datos de Navarra e Iparralde, recibió 460 en 2022. Tras defender medidas “positivas” hacia el euskera, ha alertado de que no puede diseñarse un marco de “monolingüismo”.

López Basaguren ha ido más allá y, en pleno debate sobre la reforma educativa, ha manifestado que se ha construido una enseñanza “sobre la base de una mentira o un engaño”: “Se vendió que es indiferente la lengua familiar, la del entorno social, que cualquier niño puede estudiar en una lengua que no es la suya desde el inicio sin ningún perjuicio en su proceso de aprendizaje y con el beneficio de que va a dominar dos lenguas”. Según su criterio, esta euskaldunización ha “abocado al fracaso escolar” a “en torno al 30%” de los jóvenes, “datos que se suelen ocultar”. También ha dicho, referido a la Administración pública, que “se está limitando el acceso a puestos de trabajo” a castellanoparlantes. Euskara Denontzat cifra en que un “15-18%” de la población con perfiles copa el “90%” de los puestos.

“No hay tal ofensiva [contra el euskera]”, ha repetido López Basaguren, que entiende que el problema parte de que un sector euskaldun no acepta que no termine de generalizarse el idioma o que incluso que baje su uso en entornos euskaldunes. “Se pueden dar las condiciones para una tormenta perfecta que deje al euskera maltrecho en su respaldo social”, ha concluido.

Finalizadas las dos horas, el primero en tomar la palabra entre el público ha sido el parlamentario del PSE-EE Alberto Alonso, portavoz habitual en materias de euskera. Ha hablado de “torbellino mediático” sobre la política lingüística y ha exhibido su agradecimiento a los ponentes. “No entienden que no aceptemos el órdago”, ha dicho. No ha escatimado en críticas al PNV, que es socio de los socialistas en el Gobierno vasco. “Se ven más vídeos en coreano que en euskera en YouTube”, ha ironizado sobre las nuevas generaciones.