La Justicia archiva la pugna entre LaLiga y Urkullu por los aforos en el fútbol: no tiene ya sentido sin emergencia sanitaria

La sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), cuyo ponente en esta ocasión no ha sido el polémico magistrado Luis Garrido, ha decidido archivar el último recurso de LaLiga, organismo dirigido por Javier Tebas, contra las medidas contra la COVID-19 del Gobierno vasco. El auto, redactado por la juez Trinidad Cuesta Campuzano, entiende que es un debate estéril porque el lehendakari, Iñigo Urkullu, anunció este martes el final de la emergencia sanitaria y el levantamiento de la mayoría de restricciones, lo que supone que en los estadios de fútbol puede acceder el 100% de público como en el resto de España.

"No podemos pasar por alto el hecho de que en el día de hoy se ha publicado el decreto 39/2021 [...] por el que se declara la finalización en Euskadi de la situación de emergencia sanitaria derivada de la pandemia de COVID-19 y se determinan medidas para la entrada en una nueva normalidad. Esta disposición supone el fin de las restricciones que afectaban, entre otros aspectos, a los aforos en los estadios de fútbol. La buena evolución de la situación sanitaria ha abocado al Gobierno vasco a seguir el criterio que el consejo interterritorial ya había dado para toda España", escribe el Superior, que asegura que la norma que pretende anular LaLiga "no está ya en vigor" y el asunto "ha perdido su objeto".

"El próximo partido podrá celebrarse con asistencia de público al máximo de aforo", concluye la resolución. Este fin de semana no hay jornada de Primera División. Sí hay partidos de Segunda. Juega la Real Sociedad B contra la Ponferradina. El encuentro está previsto para el domingo a las 14.00 horas... en Eibar, en el estadio de Ipurua. En cuanto al baloncesto y otros eventos en recintos de más de 5.000 asistentes, el aforo es del 80%.

Es la primera vez que una resolución sobre medidas contra la COVID-19 no la firma el juez Garrido -que sí ha formado parte de la terna que compone el tribunal- y también es excepcional que el resultado no sea desfavorable para el Gobierno vasco. En septiembre, el Superior estimó que LaLiga tenía razón y que Euskadi no podía mantener aforos más limitados que en las demás comunidades autónomas. Cuando el Ministerio de Sanidad propuso la semana pasada ir al 100% de público en el fútbol, Euskadi mantuvo se criterio de seguir con el 60% porque consideraba que era su competencia y porque ya tenía un calendario propio para abordar esta cuestión más adelante, como así ocurrió. El pasado viernes, en cambio, el tribunal optó por dar un trámite de audiencia al Gobierno vasco ante la petición de LaLiga y no dio tiempo a que se resolviera el pleito antes de los partidos del fin de semana, entre ellos un Athletic-Alavés. Como esto es un auto sobre medidas cautelares y no la sentencia final, los magistrados remarcan que será al final de proceso cuando se determine si el haber mantenido en esos eventos el 60% "estaba o no justificado" o "si era o no proporcionada".

De hecho, el grueso de resoluciones judiciales sobre las medidas en Euskadi no han sido sentencias sino autos cautelares. Incluso la polémica reapertura de la hostelería en zonas en alerta roja por alta transmisión comunitaria no ha sido aún definitivamente resuelta. El Gobierno vasco, en sus alegaciones, entiende que si se determinara que no fue ajustado el mantener un aforo limitado este fin de semana se generaría un problema "meramente económico" que sería "perfectamente" cuantificable y se podría resolver de modo sencillo con una indemnización, mientras que el bien protegido, la salud pública, era mucho más urgente.