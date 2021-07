Mendia antepone al Sánchez "verde, feminista y plural" al Casado "oscuro" en el 135 aniversario del PSOE en Euskadi

La secretaria general del PSE-EE y vicelehendakari, Idoia Mendia, ha contrapuesto el proyecto del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que busca lanzar a España a una "modernización en clave verde, feminista y plural", frente al de un Pablo Casado "en clave de desigualdad y de negar la pluralidad". "El que mira al futuro y el que mira a su pasado más oscuro", ha denunciado.

Idoia Mendia, ha realizado esas manifestaciones en la Plaza de la Cantera de Bilbao, en un acto de conmemoración de los 135 años de la fundación de la primera agrupación socialista de Euskadi. En su intervención, ha destacado la labor que realiza los socialistas en cada uno de los gobiernos en los que se toman decisiones y ha subrayado que "menos mal" que están "liderando el gobierno de España en esta etapa de transformación total", informa Europa Press.

✊🏻🌹 Los Socialistas Vascos estamos aquí, 135 años después, porque hemos sido la referencia política más útil a través de los siglos.



Y seguimos, porque somos la fuerza política con más futuro.



🥳 135º aniversario de la 1º agrupación socialista de #Euskadi



⏩ #CumplimosPSE pic.twitter.com/lA18tuhsCK — Socialistas Vascos - Euskal Sozialistak / ❤️ (@socialistavasco) 11 de julio de 2021

"Y lo hacemos además modernizando el país y conquistando derechos como siempre que gobernamos. Porque siempre hemos ejercido nuestra responsabilidad de país, estuviéramos en gobierno o en oposición. Pero menos mal que la ciudadanía nos ha sabido dar la fuerza suficiente para que en este momento crítico estemos los socialistas en los Gobiernos", ha añadido. A su juicio, eso es porque saben "dar pasos al frente, sin miedo a encuestas ni elecciones" y saben "arriesgar pensando en el bien de todos", además de encontrar "los aliados necesarios" porque son los que "mejor entienden la pluralidad". "Eso es lo que nos diferencia de todos los demás partidos", ha añadido.

Mendia ha manifestado que eso es lo que está haciendo Pedro Sánchez "paso a paso, extendiendo derechos, sacando adelante leyes y proyectos transformadores, extendiendo el mayor escudo social conocido ante el mayor reto económico". "Devolviendo a España su papel central en Europa. Abriendo la mano del reencuentro para que Catalunya salga de su bucle. Eso es lo que ocurre detrás del ruido y de los grandes titulares, la España real que avanza y que se sube al tren de las grandes transformaciones. Que acuerda y blinda el sistema público de pensiones con diálogo social, que cree y defiende a las mujeres, que garantiza una vida digna, y que el final de esa vida sea también digno", ha sostenido.

Mendia ha indicado que se ha contado con un Gobierno "valiente" porque Pedro Sánchez se atrevió hace tres años a conformar "una alternativa a la resignación, la desigualdad y la corrupción", un Gobierno que "ha ensayado la primera coalición en España" y que ha hecho frente a la mayor crisis sanitaria, económica y social". Por ello, ha dado gracias a quienes "han hecho posible que hoy se hable de la salida" y a quienes se vuelven "a atrever a emprender la reconstrucción social y económica para modernizar España desde la visión más pegada al territorio, a lo local, feminista, verde y plural".

La líder del PSE-EE ha asegurado que lo que ha quedado claro en este fin de semana es que "se han puesto negro sobre blanco dos proyectos para todo el país: el de Sánchez, para lanzar a España a una modernización en clave verde, feminista y plural, y el de un Casado en clave de desigualdad y de negar la pluralidad". "El que mira al futuro y el que mira a su pasado más oscuro", ha denunciado. Mendia ha indicado que los socialistas miran al pasado pero solo "como referente de su capacidad de modernizar un país con más cohesión social": "Otros siempre miran al pasado para volver a él. Un pasado con menos derechos y libertades y también hay quienes tienen la tentación permanente de enredarse en bucles que la sociedad quiere dejar atrás".

Mendia ha destacado que el socialismo aporta "a ese camino la estabilidad que reclama la ciudadanía". "La tranquilidad que ofrece a Euskadi saber que con nosotros hay un Gobierno fuerte con una hoja de ruta clara y una fuerte impronta social", ha afirmado. En este sentido, ha recordado que este lunes hace un año de las elecciones autonómicas vascas, en la que la ciudadanía vasca les dio "más fuerza para no perder todo lo conquistado en las décadas anteriores, este espacio común en el que conviven nacionalistas y no nacionalistas". "El terreno compartido que hicimos valer ante quienes nos quisieron aniquilar literalmente. Porque ganamos la pluralidad y la democracia, exactamente lo que defendíamos", ha añadido.

En este sentido, ha señalado también que, en este 135 aniversario, recuerdan "a todos y cada uno de los que ETA no permitió estar con nosotros". "Porque nunca hubo razón para matar a otra persona, por eso recordamos con orgullo que, tras 50 años de terrorismo, en octubre se cumplen diez desde que conseguimos que ETA dejara de matar. Y que fue con un Gobierno socialista en España y con un Gobierno socialista en Euskadi. Aunque moleste, nosotros no lo olvidamos. Porque no fue casualidad, nunca ha sido casualidad que las puertas del futuro, de la libertad, de la pluralidad y del progreso se hayan abierto cuando los socialistas lideramos los gobiernos", ha apuntado.

Mendia ha afirmado que ahora les corresponde "consolidar un nuevo tiempo en España", el "de los acuerdos entre diferentes", como se abrió en Euskadi hace una década. "Como el que abrió el primer Gobierno vasco socialista, acabando con la política de trincheras, iniciando la política de acuerdos entre diferentes, una apuesta arriesgada de futuro, porque toda nuestra historia se escribe hablando de futuro", ha añadido. Mendia ha añadido que, en la medida en que "se rompían las brechas y se extendía la red socialista", se asentaba "una pluralidad que nadie podía pretender anular y se acordó el primer Estatuto en 1936".

"Si el socialismo ha demostrado algo, es su capacidad de ser la columna vertebral sobre la que articular la transformación de un país. De ofrecer compromisos y certezas cuando todos los pilares sobre los que hemos ido construyendo nuestras vidas parecen desmoronarse", ha señalado Mendia, que ha destacado que las soluciones han pasado siempre por su partido y son "garantía de pluralidad y de convivencia. De libertad, y de modernidad". La dirigente socialista ha agregado que el socialismo es "lo contrario a la resignación y la comodidad" y es "debate y compromiso", además del "partido de la esperanza". En este sentido, ha asegurado que la transformación "debe ser justa" y, por eso, se han "comprometido a fondo en todos los gobiernos, sin excepción, que toman decisiones en momentos tan difíciles".

Por otra parte, en su discurso, la líder del PSE-EE ha recordado que un 11 de julio de 1886 un pequeño grupo de trabajadores fundó en una lonja la primera agrupación vasca del PSOE y ha aprovechado para felicitar a toda la militancia socialista por "su compromiso con la libertad, la igualdad, la solidaridad y la justicia social". Según ha destacado, son las razones de lucha que les han convertido "en el partido de mayor arraigo en esta tierra", ofreciendo soluciones "donde otros sólo plantean problemas, garantizando pluralidad donde otros pretenden que todos seamos uniformes".

Mendia ha indicado que están 135 años después porque son la "referencia política más útil" y son "la fuerza política con más futuro". En este sentido, ha reivindicado el "papel protagonista" de los socialistas, sin los que "no se podrá entender la Euskadi que quieren ser: sostenible, igualitaria y plural". "Desde antes de que se reivindicaran derechos nacionales, los socialistas empezaron a construir derechos sociales", ha indicado Mendia, que ha destacado que ahora se está viviendo "una nueva revolución, un cambio de era", en la que les "toca de nuevo a los socialistas asumir el liderazgo del país para garantizar una sociedad justa y sostenible".