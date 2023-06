Michelin, a las puertas de una huelga en toda España si no hay acuerdo sobre el convenio

Michelin está a las puertas de una huelga en todas sus plantas de España si no se acercan posturas sobre la negociación del convenio. La dirección ha convocado este martes a los sindicatos a una reunión en Burgos con el objetivo de evitar que la empresa se vea abocada al conflicto. La convocatoria se ha hecho casi sobre la campana, a punto que finalizara al ultimátum lanzado por los sindicatos el pasado viernes: Habría huelga en todas las plantas españolas si la dirección no convocaba en 72 horas una nueva reunión para intentar acercar posturas sobre el convenio, después de que todos los sindicatos presentes en el comité intersindical rechazaran la última oferta. El resultado de la cita de este martes es fundamental para el futuro de esta empresa que emplea a 7.500 trabajadores personas en toda España.

Camioneros muertos, accidente laboral más allá del siniestro de tráfico: estrés, horarios forzados y plantilla envejecida

Más

Vitoria ha sido la avanzadilla del conflicto. Por cuarto día consecutivo, la producción de la planta de la capital alavesa, la segunda más importante de Euskadi en número de trabajadores, –3.500 trabajadores– después de Mercedes-Benz, y la más grande de las que tiene la multinacional en España, está prácticamente paralizada. La convocatoria partía de los sindicatos ELA, LAB, CGT y ESK, a los que ahora respaldan también CCOO, UGT, CSIF y CSM, tras recibir el respaldo de las respectivas asambleas para rechazar la oferta de la patronal, y ha sido secundada, como los paros anteriores, por el 95% de los trabajadores, según fuentes sindicales. Esto significa que la paralización de Vitoria no es más que un avance de los que puede estar por venir en el conjunto del grupo, ahora que los sindicatos están unidos. Además de Vitoria, las plantas de Valladolid, Aranda y Almería (Lasarte-Oria está fuera del comité intersindical, pero también se ha posicionado en contra de la oferta de la empresa y ha realizado varios paros) tienen ya convocadas dos jornadas de huelga para los días 19 y 23 de junio, a la espera de que lo que pase en la reunión de este martes.

La dirección deberá mejorar la última propuesta si quieren desactivar el conflicto. Propone a todas las plantas del grupo una subida de salario del 12% a los largo de los cuatro años de vigencia del convenio: un 5% en 2023, un 3% en 2024, y un 2% para los dos años siguientes, con la posibilidad de revisión si el IPC es superior, pero siempre ligado a los resultados de la empresa, algo que los sindicatos consideran que es “una cláusula trampa”, para no garantizar el poder adquisitivo de los trabajadores.

Además de que las subidas salariales se vinculen al IPC, los sindicatos exigen la reducción de la jornada laboral y demandan la supresión del salario de ingreso del convenio para que no exista una doble escala salarial en la empresa. “Estamos a la espera de lo que nos digan. Vamos a escuchar”, señala Alberto Martín, de CCOO. “Exigimos a la empresa que se volviera a sentar. Lo hemos conseguido, pero no sabemos si va a querer negociar o no. En función de lo que pase, tomaremos una decisión u otra”, advierte.

El pasado 7 de junio el director de la planta de Vitoria César Moñux, que se incorporará en breve a la dirección central de la empresa como director industrial Productos de Especialidades para Europa, alertaba en una misiva de despedida a los trabajadores de que se estaba destrozando la credibilidad con los paros y lanzaba un aviso a navegantes: “Estamos en un momento clave para las fábricas de Michelin en Europa”, decía.

En la presentación de resultados el pasado mes de febrero, los responsables de la multinacional hablaban de “fuertes incertidumbres económicas”, para este año 2023. Pese a ello, esperaban que el mercado de los neumáticos permaneciera estable en comparación con 2022. El año pasado Michelin obtuvo un beneficio neto de 2.009 millones de euros, un 8,9% más, y para este año la previsión que tienen es de un beneficio operativo superior a los 3.200 millones de euros, es decir, en torno a un 6%. Un margen que los sindicatos consideran que es suficiente como para garantizar un convenio “digno”.

Michelin emplea en España a 7.500 trabajadores en sus plantas de Vitoria, Lasarte-Oria, Aranda, Valladolid y Almería.