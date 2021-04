La mortalidad repunta en Euskadi, con 42 fallecidos en una semana, y los hospitales siguen llenándose: "Ésta es la cruda realidad"

La mortalidad de la COVID-19 también repunta en Euskadi aunque el efecto de la vacunación haya contenido sus efectos entre las personas más mayores y, singularmente, en la residencias de ancianos. Entre los días 12 y 18 de abril fallecieron 42 personas, frente a las 39, 29 y 43 de las semanas anteriores. No obstante, el Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) estima que 33 de ellos y no el resto murieron por el Sars-Cov-2 como causa directa. Durante estos días las muertes han oscilado entre una y nueve por jornada. Se confirma así que el día sin fallecimientos que hubo el 19 de marzo fue una excepción desde que la pandemia repuntó en verano. Son ya 4.130 los decesos totales, el 2,2% de los 186.445 positivos confirmados.

Un sanitario que intervino en el brote de COVID-19 de la residencia Berra de Donostia revela que murieron "unos 35" y no 20 mayores

Asimismo, continúa incrementándose manera muy importante la presión hospitalaria. En las últimas 24 horas han sido 117 las personas que han tenido que ser ingresadas y el total de personas atendidas llega ya a 711. 158 de ellas ocupan un puesto de UCI, el 44% de las 358 plazas disponibles, aunque hospitales como el Donostia o los centros de Vitoria ya están dotándose de nuevas plazas. En Bizkaia, según informa el sindicato Satse, la situación también va deteriorándose. En Cruces, que acoge derivaciones de Gipuzkoa, se han habilitado ocho camas de críticos en Hematología, la UCI de Galdakao está "llena" sumados los casos de COVID-19 y el resto de enfermos, en el Alfredo Espinosa de Urduliz hay solamente una plaza libre y en Basurto se han aplazado actividades programadas no urgentes para liberar recursos. "Pedimos que se adecúen y refuercen las plantillas para esta situación de tanta sobrecarga. Y que se compensen adecuadamente las condiciones laborales duras que se están soportando", indican de esta central.

"Tenemos el sistema tensionado", ha admitido en el Parlamento Vasco la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, que ha recalcado que las medidas restrictivas han de ser respetadas en su totalidad. "Esta es la realidad. Ésta es la cruda realidad", ha lamentado la consejera. Por tramos de edad, el 9,5% de los ingresados tiene más 84 años, el 50,6% de 60 a 84 años, el 31,3% de 40 a 59 años, el 7,9% de 18 a 39 años y el 0,7% restante son menores de 18 años.

Estos datos llegan en una nueva muy negativa en cuanto a la evolución epidemiológica en Euskadi, que no termina por ver la cumbre de esta nueva ascensión de la pandemia (de hecho, el R0 sigue por encima de uno, lo que indica que cada caso sigue generando más de un infectado). Nuevamente, los positivos aparecidos en 24 horas han sido más de 1.000, 1.002 en concreto que se reparten en 445 en Bizkaia, 420 en Gipuzkoa, 120 en Álava y 17 o de fuera o sin residencia conocida. Los tres territorios se hallan en un nivel de alerta roja (tasa por encima de 400) y solamente un municipio guipuzcoano de más de 5.000 habitantes, Elgoibar, no está en ese nivel de incidencia después de las subidas en Bergara, Irún y Usurbil (aunque en Bizkaia Santurtzi 'mejora' y se queda en alerta naranja). El 37,6% de los nuevos casos presentaban síntomas en el momento de la toma de muestras y, por edades, la incidencia sigue disparada entre adolescentes. Si la tasa general por cada 100.000 habitantes en 14 días es de 521 casos, entre jóvenes de 17 y 18 años es de 1.048. En los centros educativos, son 68 los que tienen casos de COVID-19 y son 105 las aulas clausuradas, el 0,6% del total de la red no universitaria.

Por otro lado, Sagardui ha informado este miércoles en ETB-1 de que en las próximas horas -ahora sí- Euskadi pondrá empezar a administrar vacunas de Janssen (Johnson & Johnson). Son alrededor de 6.000 unidades de la primera marca monodosis, lo que duplica la velocidad del proceso. La pasada semana quedó paralizada la primera remesa ya que en Estados Unidos se analizaron unos pocos casos de trombos, al igual que ocurrió en otros países con AstraZeneca. Desde este miércoles y hasta el 27 de abril se prevén administrar también otras 72.643 dosis, 58.408 de Pfizer, 8.680 de AstraZeneca y 5.555 de Moderna. Son 179.610 las personas ya inmunizadas, el 8,24% de la población total.

