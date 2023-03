Las mujeres se hacen fuertes en el sindicato agrario de Álava: Edurne Basterra asume las riendas de UAGA

Edurne Basterra llevará las riendas del sindicato agrario de Álava, UAGA, durante los próximos cuatro años. El congreso que ha celebrado este fin de semana ha otorgado la presidencia al sector crítico con la anterior dirección del sindicato, y que ha llevado a los tribunales al que hasta ahora era secretario general, Javier Torre, por presuntamente falsear la presencia de mujeres en el consejo de administración para poder cobrar una subvención del Gobierno vasco, pese a incumplir a normativa de igualdad. El asunto está judicializado, pero Basterra asegura contundente que en estos momentos, hoy por hoy, ya puede decirse que UAGA “cumple a pies juntillas” el Estatuto de la Mujer agricultora, que fija un mínimo de presencia femenina en los órganos de dirección de las organizaciones agrarias. No sólo se cumple el mínimo de mujeres en el comité ejecutivo si no que, por segunda vez en la historia de este sindicato, será una mujer la que lleve las riendas. Junto a Basterra, se sentará en el comité ejecutivo de UAGA, compuesto por cinco miembros, otra mujer, Nagore Ruiz de Zarate, que compartirá el cargo junto a Jon Moraza, Gorka Barredo y Jesús Bauza. Itxaso Compañón formará parte de los suplentes, junto a Iker Aguirre y Asier Fernández de Jáuregui.

Edurne Basterra fue elegida presidenta tras obtener 117 votos de los 216 emitidos con el mandato de conseguir un “cambio de rumbo en el sindicato”, conseguir “unir a la afiliación ”y darle la voz que se le había quitado“, señala, ”porque las asambleas generales no teníamos voz“.

En un sector “mayoritariamente masculino” como el agroganadero, las mujeres se abren paso poco a poco. “Hay cada vez mas mujeres dueñas de sus explotaciones y hay que visibilizarlas, abrirles las puertas”, asegura. Por eso se fija como uno de sus retos para estos próximos años “conseguir que las mujeres y los jóvenes asuman el relevo generacional de nuestras explotaciones agrícolas y ganaderas”.

Asegura que no es una tarea fácil, teniendo en cuenta que en la situación actual “no se trata de un sector atractivo”. “Con la inflación, la subida de los precios de los piensos, del gasoil... estamos en rentabilidad cero o por debajo de cero, muchas veces Así es difícil atraer a este sector para poner en marcha un proyecto de vida”, asegura. Por eso afirma que una de las tareas esenciales será trabajar porque agricultores y ganaderos, “tengamos unas condiciones dignas de trabajo, y obtener de él, una rentabilidad. No podemos permitir, que haya afiliados que estén trabajando, por debajo de costes de producción y no podemos permitir, que cada día se cierren explotaciones a nuestro alrededor”. Esa será ,dice, la forma de luchar porque “haya cada vez más presencia femenina y más jóvenes emprendedores”. De hecho, su candidatura ya se presentó a las elecciones abogando por “dar más visibilidad a las mujeres, fomentando actividades para promocionar el área de la mujer agro-ganadera y dar a conocer, el Estatuto de Mujer Agricultora, para que no sea una imposición, sino una opción, de la cual sentirnos muy orgullosos”.

No obstante recuerda que el que se hace agicultor o ganedero, “no es para hacerse rico”. “Es más un compromiso con la tierra, con tu pueblo con el trabajo que has visto hacer a tu familia”.