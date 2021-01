Crean en Portugalete una Casa de las Mujeres de forma telemática en plena pandemia

Carmen Lestón e Itsaso Palacio son dos de las 25 mujeres de Portugalete (Bizkaia) que han impulsado Bidatzenea, la Casa de la Mujer que ha nacido de forma telemática en plena pandemia. La primera es una mujer mayor que es, además, presidenta de la asociación de Viudas de Portugalete, la segunda, una joven que forma parte del movimiento feminista. A pesar de sus diferencias, tenían en mente un proyecto común: que todas las mujeres del pueblo tuvieran un espacio en el que poder ser ellas mismas.

"En Portugalete hay mujeres de todas las edades y nacionalidades y echábamos en falta un lugar en el que bailar, charlar o simplemente estar. Es complicado llegar a todas ellas y que estemos unidas por eso esta nos ha parecido una buena forma, que vengan ellas mismas y nos digan qué quieren o qué necesitan", ha explicado a elDiario.es/Euskadi Itsaso Palacio.

Bidatzenea es el resultado de un proceso participativo impulsado por el Ayuntamiento de Portugalete en el que ha tomado parte un grupo de 25 mujeres durante siete sesiones telemáticas, que comenzaron en pleno confinamiento por el coronavirus. Cada una de ellas, desde sus casas y a través de videollamadas conjuntas han tratado de profundizar y dar respuesta a los aspectos clave para el diseño de este espacio feminista. Además de definir el propósito y los principios de Bidatzenea, se han abordado tres ejes de trabajo: tipología de programas y actividades, las necesidades del espacio físico y el modelo organizativo y de gobernanza.

"No nos queremos olvidar de ninguna. Hay mujeres, sobre todo las más jóvenes que no entienden bien qué es el feminismo. O en el caso de las mayores, que te preguntan '¿y a mi edad para qué voy a cambiar algo?'. Lo que queremos es estar ahí para ellas y que todas se sientan representadas. Yo formo parte de la Asociación de Viudas y hay mujeres mayores que no han trabajado porque cuando se casaron les obligaron a quedarse en casa y ahora tienen unas pensiones mínimas y sienten que no valen para nada. Y no, todas podemos hacer grandes cosas", ha señalado Carmen Lestón.

El propio nombre de la casa, Bidatzenea, cuenta con un significado especial en Portugalete. Hace referencia a una casa guía que marca el camino. Con ello, el objetivo de estas mujeres es que sea "un espacio integrador, multicultural e intergeneracional, donde tejer redes y trabajar en favor del empoderamiento individual y colectivo, y donde se fomente la participación de las mujeres en los espacios de poder como vía de transformación social".

“La igualdad entre mujeres y hombres es una de nuestras prioridades para Portugalete; el feminismo aporta nuevas visiones y formas de entender y atender esta realidad cambiante y considero que es una herramienta imprescindible para construir sociedades más inclusivas, y por tanto, más justas e igualitarias. Además, nuestra apuesta como Ayuntamiento es colaborar con la ciudadanía porque creemos que la suma de miradas y visiones ayuda a dar respuestas más ajustadas a los desafíos que tenemos en nuestro municipio. Trabajar en el diseño de la Casa de las Mujeres, de forma colaborativa y participativa, nos ha permitido alcanzar amplios acuerdos para la puesta en marcha de este proyecto”, ha apuntado Mari Jose Blanco, vicealcaldesa de Portugalete.

Este espacio, que se ubicará en las instalaciones del antiguo euskaltegi municipal de la Plaza Urdibai, comenzará las obras de rehabilitación a finales de año. "Esperamos que para el 2022 ya sea una realidad. Aún hay mucho que hacer en este sentido, pero tenemos ilusión y ganas y eso es importante", ha indicado Lestón.