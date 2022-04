Nace 'La Sinsorga', un espacio cultural feminista creado en una antigua tienda de vestidos de novia de Bilbao

En el lenguaje coloquial de Bizkaia, 'sinsorga' es una mujer que no cumple sus compromisos, poco formal y que no respeta su palabra. Ahora, también será el nombre del nuevo espacio cultural feminista creado por las periodistas Andrea Momoitio e Irantzu Varela en el Casco Viejo de Bilbao. “A muchas niñas, desde pequeñas se les llamaba 'sinsorgas' si no se portaban bien o no eran lo formales que deberían, por eso nos ha parecido un nombre acertado”, confiesan sus creadoras.

'La Sinsorga', cuya apertura se espera para el último trimestre del año, estará ubicada en la calle Askao 9, concretamente en el edificio del siglo XIX que hasta ahora albergaba una tienda de vestidos de novia dentro. El local está compuesto por varios pisos en los que las periodistas plantean generar distintos espacios. Una cafetería-restaurante en la parte baja, una tienda de ropa en la primera planta, un espacio para reuniones, recitales o conferencias y hasta un 'coworking' en la parte de arriba.

“Es curioso, que hasta ahora esto haya sido una tienda de novias, resulta hasta metafórico que ahora queramos crear un espacio feminista en algo que ha estado dedicado durante tantos años al amor romántico”, asegura Varela. Su intención es que artistas feministas de distintos ámbitos pasen por 'La Sinsorga' a presentar su obra y a ofrecer charlas y conferencias, mientras sus visitantes disfrutan de una comida o un café en la parte baja o compran algo en la tienda, en la que venderán principalmente ropa de creadoras locales.

“Queremos dejar claro que esto no va a ser 'La Casa de la Mujer' de Bilbao. Esa es una lucha que compañeras de colectivos feministas están llevando a cabo y que creemos que es necesaria crear, pero esto es otra cosa. No pretendemos quitar espacio a otras salas ni espacios culturales que ya existen. Este sueño es algo que llevamos tiempo pensando y que creemos que, como lo planteamos, no existe ni en Bilbao ni en otros sitios”, explica Momoitio.

Buscan mujeres de la construcción

Para la remodelación del edificio buscan contratar tan solo a mujeres, o al menos intentarlo. “Queremos mujeres de todos los ámbitos de la construcción y nos está costando encontrarlas. Sabemos que es probable que tardemos más, pero es algo que queremos intentar”, señalan. La creación de 'La Sinsorga' también contará con un proyecto audiovisual en el que quieren reflejar cómo ha sido el proceso. “Para eso también estamos buscando mujeres, y hemos encontrado a muchas, pero nos ha costado más encontrar a sonidistas”, lamentan. Otra de las mujeres que les costó encontrar para el teaser de la grabación ha sido una mujer con licencia para transportar animales, ya que su intención era que apareciera una cabra en el vídeo.

'La Sinsorga' buscará 'sinsorgas' que apoyen económicamente el proyecto con aportaciones anuales. Según detallan las creadoras, aún quedan cuestiones que irán cerrando según vaya cogiendo forma el proyecto, como qué pondrán en la pequeña terraza situada en la azotea del edificio o cuál será el menú que ofrecerán en el pequeño restaurante. “Esto comenzó como un sueño que poco a poco estamos haciendo realidad”, confiesan ilusionadas.