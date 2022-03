La nueva fiscal de Álava mantiene la “firmeza” contra la corrupción: “No tenemos más cliente que la ley”

La Fiscalía de Álava afronta un relevo tras más de tres lustros con Josu Izaguirre al frente. Esta semana se ha conocido que Carmen Cotelo será la nueva responsable del ministerio fiscal en la provincia, lo que la convierte en la primera mujer en el cargo en la provincia. La fiscal general, Dolores Delgado, le telefoneó este miércoles para comunicarle el nombramiento. En declaraciones a este periódico afirma que mantendrá la “firmeza” contra la corrupción que ha caracterizado a su predecesor, que lideró con éxito la investigación del mayor sumario de corrupción conocido hasta la fecha en Euskadi, el denominado 'caso De Miguel', entre otras causas.

Cotelo explica que la Fiscalía actuará con “firmeza en todos los ámbitos” y “también en la política”, aunque recalca que se perseguirán igualmente otras infracciones penales como los delitos contra el medio ambiente o contra la seguridad vial. “No tenemos más cliente que la ley”, recalca la nueva responsable en Álava, que prefiere ser prudente en sus comentarios porque su designación aún no ha sido recogida ni siquiera en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Entre los casos actualmente abiertos en la plaza están las irregularidades en las oposiciones celebradas en 2018 en el Servicio Vasco de Salud (Osakidetza), un proceso no exento de polémica.

En este sentido, Cotelo recuerda también que próximamente ella misma liderará la acusación en un importante juicio contra un grupo de adultos imputados por, presuntamente, haber prostituido a menores tutelados del centro Sansoheta de Vitoria. Este caso trascendió en 2016 y, en 2021, el ministerio fiscal hizo público que iba a solicitar penas que suman más de cien años de cárcel contra los diez procesados por cargos como “corrupción de menores, abuso sexual, exhibición de pornografía ante menores de edad y delitos contra la salud pública”, ya que algunos de los encuentros incluían el consumo de drogas.

La nueva fiscal explica que, a nivel organizativo, se tomará “un tiempo” para analizar el estado de la institución y presentar sus propuestas de mejora. Cotelo lleva 29 años en la carrera, a la que accedió en 1993, y 25 destinada en la provincia que ahora dirigirá. “Es especialista en medio ambiente y familia”, destacó de ella la Fiscalía general. Desde hace años, es la delegada para temas de menores en Álava, donde se ha convertido en una voz reconocible.

Pesó para su nombramiento que “de su plan de actuación destacan propuestas novedosas como la formación de grupos de trabajo por materias, la rotación en las especializaciones que ofrezca mayores posibilidades de desarrollo profesional y el fomento de la informatización en un momento en que se encuentra en desarrollo el plan de justicia digital del Gobierno vasco”. Sobre este último punto, Cotelo aspira a que verdaderamente se pueda implantar el expediente digital y que, de una manera gradual y “que no resulte traumática”, se pueda afrontar de una vez esa modernización.

La fiscal se muestra también “muy orgullosa de ser la primera mujer” que accede a la jefatura de la Fiscalía en Álava. No obstante, la presidenta de la Audiencia Provincial es desde hace años Mercedes Guerrero y sus superiores en el ministerio público son Carmen Adán como fiscal superior del País Vasco y Dolores Delgado en el Estado. “Ya era hora de que empecemos a ocupar estos cargos. Es algo inevitable. El 65% de la carrera somos mujeres”, afirma.

En su equipo, otro de los candidatos, Álvaro Delgado, será el teniente-fiscal, una plaza que tiene en propiedad. Bajo su cargo quedarán también otro aspirante, Manuel Pedreira, y el propio Izaguirre. En este caso no solamente no ha sido renovado de su cargo en Álava sino que, por tercera vez, no le ha sido concedida la plaza de fiscal superior en Euskadi, en la que repetirá Adán. Así las cosas, Izaguirre cierra un ciclo de tres mandatos en el que ha adquirido cierta relevancia mediática y social en Álava.

En diciembre de 2009 inició la investigación del 'caso De Miguel', en el que fueron procesados dirigentes y cargos públicos del PNV. Durante todo 2018 se celebró un macrojuicio y, en puertas de la Navidad de 2019, la Audiencia Provincial de Álava emitió una contundente sentencia con elevadas penas de prisión para los principales implicados, entre ellos el que fuera 'número dos' nacionalista en Álava, Alfredo de Miguel. Años atrás, Izaguirre era diana de las críticas de ese partido y llegó a mostrar su desazón por la falta de medios para luchar contra las irregularidades: “Es como intentar entrar en una selva tropical con una navajita de playa”. Al término del 'caso De Miguel', añadió: “De Miguel se dedicaba a ser un padrino porque si no tienes padrino parece que en este país no vas a tener un contrato. Y que no se te ocurra denunciarlo, porque no vuelves a recibir otro en tu vida [...]. Se utilizaban prácticas más propias de Sicilia que de un país mínimamente serio”. En otros ámbitos, Izaguirre también planteó iniciativas contra el saqueo de los concejos, pequeñas entidades locales de Álava, e investigó el uso de las subvenciones públicas en proyectos fallidos como la Fórmula 1 de Épsilon-Euskadi o el coche eléctrico Hiriko.