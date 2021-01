Toda la oposición pedirá la devolución de las cuentas de Urkullu y registra 1.289 enmiendas parciales

Los cuatro grupos de la oposición en el Parlamento Vasco han formalizado entre este lunes y este martes sus respectivas enmiendas de totalidad a los presupuestos del Gobierno de Iñigo Urkullu. EH Bildu, Elkarrekin Podemos-IU, PP+Cs y Vox votarán juntos a favor de la devolución de las cuentas, aunque por motivos muy diferentes. Ello no supondrá nada para el proceso ya que el Ejecutivo de PNV y PSE-EE cuenta con mayoría absoluta en la Cámara. Además, estos partidos han registrado 1.289 enmiendas parciales, 36 EH Bildu, 223 Elkarrekin Podemos-IU, 813 PP+Cs y 217 Vox.

La portavoz de EH Bildu, Maddalen Iriarte, ha sido la encargada de registrar las enmiendas de su formación este martes. De las modificaciones parciales, que alcanzan los 429 millones, 140 millones se destinarían a reforzar la Sanidad y, para ello, proponen recurrir a los 140 millones que el Ejecutivo ha reservado en el presupuesto para, "en principio, no utilizarlos". "En la actual situación de crisis no tiene ningún sentido no utilizar todos los recursos disponibles, ya que el sistema sanitario está asfixiado debido a una evidente falta de medios", ha añadido la coalición. También plantean 50 millones para reforzar la Educación, 14 millones para fortalecer el Sistema de Servicios Sociales, 200 millones para un Plan de Rescate para garantizar la supervivencia de los sectores más afectados por la crisis, 5 millones para paliar la subida del precio de la luz y 20 millones para un plan de apoyo a la juventud que impulse su inserción en el mercado de trabajo, ya que la tasa de paro juvenil es terrible, el 42%.

Elkarrekin Podemos-IU -que negoció hasta casi el final con el Ejecutivo un posible acuerdo- plantea la devolución de las cuentas y, en su caso, cambios por valor de 219 millones de euros. La coalición ha afirmado que ante la "situación excepcional" que se vive en Euskadi había mostrado "desde el inicio su plena disposición" a llegar a un acuerdo presupuestario con el Gobierno, "sin establecer líneas rojas, de cara a paliar los graves efectos a nivel sanitario, económico y social que sigue provocando la pandemia". Sin embargo, ha denunciado que el Gobierno "no ha querido entrar en el contenido político" de su propuesta y "se ha limitado a plantear mover ciertas partidas de una casilla a otra, dejando de lado el compromiso de potenciar los servicios públicos en materia de sanidad, educación o protección social".

En cuanto al grupo parlamentario de PP+Cs, ha registrado una enmienda de totalidad para pedir la devolución de los presupuestos 2021 al Gobierno así como 813 enmiendas. Cree que "hay una alternativa" al modelo del Gobierno, según han expuesto los parlamentarios de la coalición Carmelo Barrio y Luis Gordillo. Sostienen que "los sectores más golpeados por la pandemia no cuentan con un verdadero plan de rescate", la Educación concertada cuenta con una partida "por debajo de sus necesidades" y el presupuesto destinado a la Atención Primaria es "insuficiente". "Hacemos un esfuerzo en nuestras enmiendas parciales por compensar estas insuficiencias", defiende PP+Cs. FInalmente, Vox ha acompañado su enmienda de totalidad con un total de 217 enmiendas parciales dirigidas a reducir en 216 millones de euros el gasto del Ejecutivo que la formación considera "prescindible" en la actual situación de pandemia, informa Europa Press.