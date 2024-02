Osakidetza estudia ampliar los servicios a ciudadanos de Burgos (incluido Treviño): cirugía cardiaca y torácica y más poblaciones

El Gobierno vasco y el de Castilla y León están negociando un nuevo convenio de colaboración de asistencia sanitaria para zonas limítrofes que podría incluir nuevos servicios y más poblaciones. Según ha señalado la consejera de Salud del Gobierno vasco, Gotzone Sagardui, se está negociando ampliar a la cirugía cardiaca y torácica los servicios incluidos, con lo que los ciudadanos de las zonas aceptadas como limítrofes, entre ellos los de Treviño, se tratarían de estas dolencias en hospitales vascos. En las negociaciones que mantienen ambos Ejecutivos está también sobre la mesa la posibilidad de aumentar las poblaciones que ahora se benefician actualmente del convenio, como el Valle de Mena o Espinosa de los Monteros, a otras cercanas a Bizkaia como Villarcayo o Medina de Pomar.

Sagardui ha respondido en el pleno a una pregunta del parlamentario del PP, Carmelo Barrio, que ha urgido a la consejera a zanjar cuánto antes el acuerdo para dar respuesta a las necesidades de estos ciudadanos. “Queremos que nos explique, que nos ponga sobre la mesa los problemas que puedan existir y que tiene usted para poder alcanzar este acuerdo”, ha señalado Barrio.

La consejera ha indicado que ambas partes siguen negociando y ha mostrado la “disposición” del Gobierno vasco a renovar este protocolo de colaboración. Ha negado que haya ningún tipo de veto ni de decisión política para bloquear el acuerdo porque el nuevo Gobierno autonómico tras las elecciones de mayo esté constituido por PP y Vox, como ha asegurado que se ha insinuado desde miembros del Gobierno castellano-leonés a través de medios de comunicación de la región. “Se traslada a la ciudadanía que el Departamento de Salud del Gobierno vasco antepone intereses o prejuicios políticos a la atención a la ciudadanía, y a la vez, que es nuestra la responsabilidad de la atención sanitaria de esos pueblos”, ha señalado.

Ha rechazado ambas cuestiones, y ha atribuido el retraso a que “se plantean cambios de calado con respecto a realidades anteriores”. “Cambios que son importantes y que también afectan a nuestro servicio de salud y a la prestación a nuestra ciudadanía”, ha recordado. No sólo el hecho de ampliar las poblaciones sino asumir servicios como las cirugías cardiacas y torácicas, “que es un servicio que el sistema sanitario de Castilla y León no dispone de él en Burgos porque decidió ponerlos en Valladolid y Salamanca”, ha recordado la consejera. “Es un proceso que está abierto pero que debe hacerse con rigor y cautela”, ha señalado. No obstante, la consejera ha recordado que “ni antes ni durante el proceso de negociación Euskadi ha dejado de prestar atención sanitaria a las comarcas de Burgos a las que vienen atendiendo históricamente”.