Osakidetza niega recortes en los PAC, aunque anuncia una revisión del modelo de estos centros sanitarios

El director de Asistencia Sanitaria de Osakidetza, Víctor Bustamante, ha asegurado que pese a la "alarma" generada por la modificación de los horarios de algunos Puntos de Atención Continuada (PAC), estos cambios no han supuesto ningún "recorte" en la atención que prestan estos recursos sanitarios, cuyo modelo, según ha dicho y recoge Europa Press, está siendo revisado por parte del Servicio Vasco de Salud. Bustamante ha comparecido este miércoles ante la Comisión de Salud del Parlamento Vasco para informar, a petición de EH Bildu, sobre los planes del Servicio Vasco de Salud respecto a los PAC, que son espacios sanitarios que atienden urgencias no vitales fuera del horario de atención de los centro de salud o en días festivos.

La parlamentaria de EH Bildu Rebeka Ubera ha subrayado que, pese a las afirmaciones de Bustamante, en los PAC se están produciendo "cierres" de servicios y "recortes", lo que ha supuesto un "conflicto" y ha causado preocupación en la ciudadanía. El director de Asistencia Sanitaria de Osakidetza ha asegurado, no obstante, que en los 40 centros que conforman la red de PAC de Euskadi "no cabe hablar de no contrataciones o de recortes".

De esa forma, ha defendido la "suficiencia" de la atención que ofrecen estos centros, en los que se ha producido una "adaptación" de los servicios a la situación generada por la pandemia, sin que ello haya supuesto una "afectación" a la atención que se presta. Como ejemplo, ha citado el caso del PAC de Deusto, en Bilbao, en el que se ha eliminado la atención presencial en horario nocturno, de 00.00 a 08.00 horas. Bustamante ha precisado que solo se ha prescindido de la atención presencial, dado que la atención domiciliaria está "garantizada" en este tramo horario.

Cinco personas por noche

El director de Asistencia Sanitaria ha recordado que este PAC atendía a una media de cinco personas por noche, por lo que ha considerado que es "razonable" destinar el personal que prestaba ese servicio a otros horarios o centros en los que existe una "mayor demanda". Bustamante ha reconocido que los cambios introducidos en el horario del PAC de Deusto han causado "cierta alarma" entre la población, que ha interpretado que se ha producido "un recorte en la accesibilidad a los servicios" que presta este centro. No obstante, ha asegurado que "esto no es así", ni en el PAC de Deusto ni en otros centros de este tipo. Bustamante ha explicado que Osakidetza ha puesto en marcha un proceso de "reflexión" sobre el modelo de PAC, con el fin de adecuar estos servicios en función de la "dispersión geográfica" de la población a la que atienden y de garantizar un "uso responsable" de los recursos.

El Servicio Vasco de Salud afronta esta reflexión desde la convicción de que los PAC son recursos "de gran utilidad", por lo que Osakidetza "seguirá apostando" por ellos. No obstante, Bustamante ha explicado que dada la "gran diversidad" de PAC existentes en Euskadi, se ha considerado preciso fijar unos "criterios estandarizados" en cuanto al funcionamiento y horarios de estos espacios. A la hora de establecer estos criterios, se tendrá en cuenta la población que atiende cada PAC, la distancia a la que se encuentra el hospital de referencia, o la frecuencia con la que los pacientes utilizan cada uno de estos recursos. Bustamante ha afirmado que Osakidetza tiene la "mano tendida" para afrontar esta revisión del modelo de PAC mediante el diálogo y evitando la "confrontación".