Plentzia, Lekeitio y Hondarribia llegan a sus 'no fiestas' con el precedente de las aglomeraciones en otros pueblos vascos

Ni San Antolines ni Antzar Eguna (Día de gansos) ni Alarde. Lekeitio, Plentzia y Hondarribia, como muchas otras localidades, se quedan por segundo año consecutivo sin su semana de fiestas debido a la situación epidemiológica en Euskadi y a las restricciones de la pandemia. Ambos municipios vizcaínos despedirían el verano con las fiestas de San Antolín este miércoles 1 de septiembre y, en el caso de Lekeitio, se le sumaría el Antzar Eguna durante el fin de semana. Este domingo, el puerto se llenaría de lekeitiarras, visitantes y cuadrillas vestidas de mahón con sus embarcaciones. Todos listos para ver cómo los participantes de la tradición se colocan bajo una maroma que cruza de lado a lado la ría y de la que cuelga un ganso artificial, al que tendrían que agarrar del cuello a fin de permanecer el máximo tiempo posible colgados. Sin embargo, el viernes pasado el Ayuntamiento de Lekeitio anunció que no habría fiestas en la localidad. En Plentzia, la suspensión de todas las fiestas de verano se anunció en julio, aunque el Área de Fiestas del Ayuntamiento adelantó que se pondría el marcha un programa cultural "hasta septiembre" y "con actividades de todo tipo" para "animar y dinamizar el verano en la villa".

Desde hace varios días, la tasa de incidencia en Lekeitio supera los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes y ya es el municipio de más de 5.000 habitantes con la incidencia acumulada más alta en Euskadi. El jueves pasado el alcalde, Koldo Goitia, expresaba en su cuenta de Twitter que la situación sanitaria en el pueblo "era grave", ante lo que animó a la población a "un último esfuerzo". Un día después, el Ayuntamiento publicó las medidas de seguridad de cara a la semana de 'no fiestas'.

#Lekeitio 'ko osasun egoera larria da, azken egunetako datuak horrela adierazten dute. #Covid19 aren hedapena geldiarazteko beharrezkoa dogu azken ahalegin bat egitea. Danon ardura eta erantzukizuna da. Elkar zaintzea eta guztion osasuna babestea da lehentasuna. @Lekeitio_Udala — Koldo Goitia (@koldogoitia) 26 de agosto de 2021

A pesar de que las fiestas de los pueblos vecinos también se suspendieron, la incidencia en la localidad pesquera ha ido en aumento, al igual que ha ocurrido en otros municipios, como Vitoria, donde los casos ascendieron una semana después de la celebración de las 'no fiestas' de La Blanca, en las que se produjeron aglomeraciones. De igual manera, las 'no fiestas' supusieron un aumento de los contagios en localidades como Hernani o Markina-Xemein, que alcanzó una incidencia de 5.000 casos por cada 100.000 habitantes después a sus 'no fiestas' de El Carmen en julio.

Como ya ocurrió el año pasado, a partir de las 20.00 del sábado 4 de septiembre, Lekeitio se cierra. Se instalarán controles en los puntos de acceso al municipio y solo podrán entrar aquellos vehículos cuyos ocupantes residan en la localidad -deberán mostrar el DNI- o aquellas personas que acrediten la necesidad de acceder. Además, el domingo 5, cuando tendría lugar el Antzar Eguna, considerado el día grande las fiestas, los accesos al pueblo se cerrarán hasta las 16.00. En este caso, se prohíbe la entrada de vehículos a excepción de los servicios de urgencias y seguridad. Tampoco se permitirá el acceso exterior de barcos al puerto hasta la misma hora y se suprime el transporte público con destino u origen Lekeitio, que recuperará su horario habitual a las 15.30.

A estas medidas, destinadas a "blindar la seguridad de los ciudadanos", se les añade un refuerzo del dispositivo policial, tanto de Policía local como de la Ertzaintza, a partir de este miércoles y hasta el Antzar Eguna, domingo, a las 20.00. En esta línea, el Consistorio ha reprogramado a otras fechas todos los actos culturales y deportivos que estaban previstos entre el 1 y el 5 de septiembre. Tampoco se autorizará "ningún evento cultural o deportivo en instalaciones o espacios públicos", ni se cederán recursos municipales para ello durante la semana de 'no fiestas'. "Como hemos visto en los municipios de alrededor, las celebraciones de las no fiestas han supuesto un aumento considerable en el nivel de incidencia de la COVID-19, aumentando el número de infectados y afectando negativamente a las condiciones sanitarias", señalaron desde el Ayuntamiento de Lekeitio, e instaron a la ciudadanía a "no celebrar actos festivos" como alternativa a la suspensión de San Antolines y el Antzar Eguna. Este miércoles, ha extendido su petición a los txokos del municipio, a quienes ha solicitado la posibilidad de cerrar del 1 al 5 de septiembre y, en caso de abrir, respetar las medidas de seguridad vigentes.

Verano de incidentes en Plentzia

En el caso de Plentzia, la alcaldesa, Elixabete Uribarri (PNV), adelantó que en el Ayuntamiento tienen previstas varias reuniones de cara a la semana de 'no fiestas' en la localidad, aunque todavía no han anunciado en qué van a consistir las medidas o los dispositivos especiales y, por ahora, no descartan ninguna opción.

A lo largo de todo el verano, en el municipio, en especial en la zona de la playa y el paseo marítimo, han tenido lugar aglomeraciones y botellones de madrugada. El 10 de agosto, la alcaldesa remitió una carta a la Ertzain-etxea de Getxo en la que señalaba que Plentzia "se ha convertido en los últimos tiempos en el lugar elegido por cierta parte de la ciudadanía, que de forma irresponsable e insolidaria", para "llevar a cabo actos incívicos y de botellón a partir de ciertas horas de la madrugada", y que los actos incívicos habían "alcanzado cotas altamente preocupantes". En la misiva, instaba al cuerpo a reforzar su ayuda en el municipio a fin de atajar las aglomeraciones e incidentes que padecía la localidad cada fin de semana. En más de una ocasión, la Ertzaintza ha tenido que intervenir para disolver los botellones en la localidad y quienes se encontraban reunidos -sin mascarillas y sin guardar la distancia de seguridad- han respondido varias noches con lanzamientos de botellas y otros objetos a los agentes que intentaban dispersar a los presentes.

En este contexto, una menor denunció una violación ocurrida este domingo en el municipio, ante lo que la Ertzaintza ha abierto una investigación para identificar al "autor o autores" y todavía no descartan que varias personas agredieran a la joven.

Hondarribia sin Alarde

Tres días después del Antzar Eguna, el 8 de septiembre, el municipio guipuzcoano de Hondarribia se prepararía para su fiesta más importante: el Alarde. Sin embargo, el desfile que conmemora la liberación del pueblo de los franceses en 1638 se ha suspendido por segundo año consecutivo. Alarde Fundazioa anunció la "difícil decisión" a través de sus redes sociales en julio, donde aseguraron que "volverían en 2022 con otra batalla ganada".

Por su parte, el Ayuntamiento de Hondarribia anunció el miércoles pasado que "no se celebraría actividad festiva alguna" en el municipio, que iniciaría su semana de fiestas el próximo 6 de septiembre. "Quiero dejar claro que en Hondarribia no se organizarán actos festivos. Lo que proponemos desde el Ayuntamiento es darle una continuación a las actividades y la agenda que llevamos en verano", indicó el alcalde, Txomin Sagarzazu.

A pesar de cancelar todos los actos festivos en la localidad, desde el Consistorio adelantaron que "sí se programarán varias propuestas" culturales, "siempre teniendo en cuenta todas las medidas sanitarias". Esto incluirá una exposición de gigantes y cabezudos en la plaza de toros del 30 de agosto al 3 de septiembre, una 'Caravana Escape Room' por las calles del pueblo durante los mismos días y un karaoke, entre otras actividades. "En cuanto a la corporación municipal, actuaremos como el año pasado. No se participará en desfiles de calles y nos sumaremos a los actos eclesiásticos relacionados con el cumplimiento del voto", añadió el alcalde.