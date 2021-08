Otegi, sobre los 'ongi etorri': "Estamos dispuestos a hablar si alguien se siente humillado"

"Tenemos las manos abiertas". Han sido las palabras del coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, sobre la posición del partido respecto a los recibimientos a expresos de ETA, tras la polémica de la pasada semana a raíz de la salida de Agustín Almaraz de la cárcel de Basauri. Después de la primera reunión de la mesa política de EH Bildu en el nuevo curso político este lunes en Donostia, Otegi ha abierto la puerta al diálogo y ha insistido en que en el partido están "dispuestos a hablar si alguien se siente humillado" o "si su dolor aumenta por determinadas imágenes", en referencia al vídeo de la bienvenida a Almaraz en Santutxu, compartido por Sortu el pasado lunes en redes sociales.

Sortu defiende los 'ongi etorri' y acusa a quienes se oponen de imponer un "relato de vencedores y vencidos"

Saber más

"Da gusto empezar el curso político escuchando preguntas que no hemos escuchado en los últimos cuarenta años. Todo el mundo conoce nuestra opinión sobre los 'ongi etorri'. ¿Por qué pedirnos una nueva?", se ha quejado el coordinador general al ser preguntado, y ha insistido en que EH Bildu "está dispuesto a hacer un ejercicio para salir de la trinchera" y para dejar "de mirar el país con ojos y gafas de hace cuarenta años". "Queremos hablar de futuro", ha indicado Otegi, aunque ha matizado que la apertura de su partido al diálogo es para tratar "todos los problemas y todos los dolores, humillaciones y sufrimientos" sin distinción. "¿Está todo el mundo dispuesto a hablar del conjunto de humillaciones que hay en el país? Nosotros sí. Estamos dispuestos a buscar todas las soluciones que alivien cualquier sufrimiento", ha remarcado.

En esta línea, ha especificado que el diálogo al que están abiertos puede darse "de manera discreta" o "en debate público", y alejado del "otro interés" que existe en "las élites políticas" respecto a este debate. "Si quienes hemos sufrido una u otra situación extrema en el país somos capaces de habilitar espacios para un diálogo constructivo, probablemente nos podamos entender", ha argumentado Otegi, y ha añadido que el objetivo de EH Bildu es "buscar soluciones para todos". Ha abogado por soluciones "que alivien a todos" y soluciones "de conjunto, no de parte", a fin de construir "convivencia y empatía", pero "teniendo en cuenta todos los factores". "La pregunta que hago a la otra parte es: ¿están ustedes dispuestos a hablar de las otras humillaciones?", ha interpelado.

Incidentes en las 'no fiestas'

Tras la sucesión de incidentes en distintos puntos de Euskadi a raíz de las 'no fiestas' de verano, como los ocurridos en Donostia, Gorliz o Bilbao, el coordinador de EH Bildu ha señalado que desde el partido no tienen "interés en buscar culpables" ni en el "debate de trincheras", sino en "buscar soluciones" al problema.

"No solo se producen incidentes aquí, se producen en todo el planeta. Es un problema complejo que a veces queremos resolver con una receta simple. Hablar de los incidentes es hablar del modelo de ocio que el neoliberalismo ha impuesto a lo largo y ancho del planeta", ha expuesto Otegi, para quien la búsqueda de culpables "es una herencia muy católica". A este respecto, ha indicado que el actual modelo de ocio "no puede vivir al margen de determinadas sustancias", como el alcohol, y que esto también ha de "ponerse encima de la mesa".

De igual manera, ha considerado que para tratar la cuestión es necesario "hablar de un sector como los jóvenes sin futuro" y de los "alarmantes" niveles de precariedad laboral "impulsados por el neoliberalismo". Así como del modelo policial, que "no puede hacer frente" a los "actos antisociales" porque "no se puede tener a la gente con ese modelo de ocio hasta la una de la mañana y luego mandarla a casa". Otegi ha reiterado que este tipo de actos se producen "en Donosti y en La Habana" y que deben combatirse. "Nosotros los rechazamos, pero tratar de simplificar esto en un debate semántico tiene poco interés. O somos capaces de poner todo encima de la mesa o si no estamos en los debates de trinchera", ha añadido.

Respecto a las nuevas medidas adoptadas por el Labi, la mesa de crisis de la emergencia sanitaria en Euskadi, este lunes, Otegi ha señalado que no tiene "capacidad para juzgar las decisiones" tomadas y que desconoce "sobre qué criterios se basan". "Seguimos en una pandemia que hay que combatir y la Administración pública tiene que poder tomar sus propias decisiones. La gente ya no sabe muy bien qué puede hacer y qué no, esa es mi impresión", ha concluido.