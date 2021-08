Covite critica el "pasacalles" por Bilbao al expreso de ETA Agustín Almaraz y acusa a Sortu de "querer provocar"

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) ha denunciado este martes a través de sus redes sociales el "pasacalles" celebrado ayer en Santutxu (Bizkaia) por la salida de la cárcel de Basauri del preso de ETA Agustín Almaraz este lunes, tras cumplir 25 años de condena por el asesinato de cuatro personas entre 1993 y 1995. "Aplausos y música para recibir en el barrio bilbaíno de Santutxu al etarra Agustín Almaraz, condenado por el asesinato de cuatro personas. En los 'nuevos tiempos sin ETA', los terroristas son tratados como héroes a la salida de prisión", han criticado desde su cuenta de Twitter en referencia a un vídeo publicado por Sortu tras la llegada de Almaraz al municipio este lunes por la tarde. En él, se puede ver a decenas de personas recorriendo las calles de la localidad con ikurriñas y banderas de 'presoak etxera', música y aplausos. "La movilización a favor de los presos en el barrio de Santutxu no podía ser más especial. Hasta que todos vuelvan a casa. Presos a la calle. Viva vosotros", escribía en redes el partido político.

Consuelo Ordóñez, presidenta de Covite, ha reiterado su denuncia al recibimiento a Almaraz y al vídeo publicado por Sortu en una entrevista en Radio Euskadi este martes: "Desde hace un año y medio llevamos diciendo que los 'ongi etorri' habían disminuido muchísimo, porque se han sentido presionados social y políticamente. Lo que sí es un hecho vergonzoso que provoca nuestra indignación es ver cómo les reciben en las mismas calles donde asesinaron a nuestros familiares". Ha recordado que los recibimientos a la salida de la cárcel "siempre han existido" y que "ahora van más personas porque los tienen más cerca", a lo que, ha añadido, "no le van a dar importancia". "Bien, que les reciban al salir", ha señalado, pero lo que "no van a permitir jamás" es "esa jactancia de sentirse orgullosos de haber matado". Considera que se trata de "una línea roja" y que lo ocurrido el lunes en Santutxu "es lo más parecido a un pasacalles", organizado "para él" y "para que con toda la jactancia pública vaya por las calles donde asesinó, todo orgulloso". En esta línea, Ordóñez ha acusado a Sortu de "querer provocar" y "hacer eco de algo que resulta tan doloroso para las víctimas". "Es indecente, indecente, indecente. Así no puede haber convivencia jamás. No quieren convivencia, siempre se han sentido orgullosos de matar, tanto cuando ETA mataba como cuando ya no", ha reforzado, además de insistir en su rechazo al recibimiento en su cuenta de Twitter: "Pasacalles organizado para homenajear al asesino en serie de cuatro personas. Esto es Sortu".

"Lo que estamos detectando no son los 'ongi etorri' que llevamos denunciando desde 2016, de esos este año no ha habido ninguno y el año pasado algunos, pero se hacían sin dar difusión y prácticamente en clandestinidad. Por eso decimos que han disminuido", ha explicado Ordóñez. También ha expresado que a ella la batalla judicial le "da igual", en relación a denunciar los recibimientos ante la Audiencia Nacional, porque, ha criticado, "la Audiencia Nacional y los abertzales son los únicos que siguen justificando los 'ongi etorri'. Dicen que son manifestaciones de alegría. Qué paradójico". "Nunca he pedido la prohibición de ningún acto de estos, no soy tonta y no se puede prohibir un delito que no ha ocurrido. No lo vamos a hacer. Esto es una batalla pública de decencia y dignidad y vamos a denunciar la jactancia de los crímenes en público, que fue lo que ocurrió ayer. Muy parecido a los ongi etorri", ha añadido la abogada. Respecto a las críticas, Sortu ha declarado que no tienen "nada que decir" y tampoco "ningún interés en alimentar la noticia".

Por su parte, la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, ha expresado este martes en rueda de prensa que "las manifestaciones de alegría (cuando un preso es excarcelado) no pueden derivar en una exaltación de la cultura de la violencia o de la revictimización de las víctimas". Al respecto, ha remarcado que "la inmensa mayoría de la sociedad vasca lo que pide a los presos de ETA es un gesto de autocrítica política, democrática y sobre todo ética, un gesto que signifique que lo que hicieron fue injusto". Preguntada por el vídeo colgado por Sortu en redes sociales, ha indicado que "no comparte los enaltecimientos de las bienvenidas a las personas que han salido de la cárcel por cumplir una condena impuesta por realizar un acto terrorista" porque son "una revictimización gratuita de las víctimas" y no constituyen "el camino para poder seguir avanzando en la convivencia que tanto necesita Euskadi". "Espero que no se generalicen estos actos de ensalzamiento de la cultura de la violencia. No aportan nada a la consolidación de la convivencia, que todavía es frágil y que nos ha costado mucho alcanzar. Tenemos un trabajo muy importante por delante y todos tenemos que aportar, pero acciones como esta no aportan nada de cara a poder seguir trabajando en algo en lo que todos creemos", ha concluido la consejera.

A las críticas también se ha sumado el presidente del PP en Euskadi, Carlos Iturgaiz, al exigir en su cuenta de Twitter que "los akelarres radicales deben ser prohibidos", en referencia a la bienvenida de Almaraz. "Los socios preferenciales de Sánchez, los proetarras de Bildu, se siguen pitorreando de la víctimas y de todos los demócratas, homenajeando a los criminales etarras y no condenando los ataques a la Ertzaintza de los últimos días", ha acusado. La semana pasada, el PP vasco ya pidió "medidas para prohibir" el homenaje al preso de ETA Henri Parot, convocado por la red ciudadana Sare para el próximo 18 de septiembre en la localidad guipuzcoana de Arrasate-Mondragón. El portavoz parlamentario del grupo PP+Cs en el Parlamento Vasco, Carmelo Barrio, advirtió de que, si se permite la celebración, desde el partido pedirían la dimisión del actual delegado de Gobierno vasco, Denis Itxaso, "por su inacción".

De igual manera, la Asociación Profesional de la Guardia Civil (JUCIL) y el sindicato de la Policía Nacional JUPOL se reunieron este lunes en Vitoria con el delegado para trasladarle el "malestar" e "indignación" de ambos cuerpos con motivo del acto convocado en homenaje a Parot, según informó Europa Press. La Delegación del Gobierno en Euskadi ya remitió a la Audiencia Nacional la petición para prohibir el acto, ante lo que los sindicatos reconocen que "poco más se puede hacer". "En democracia, las instituciones no se pueden poner de perfil. Este tipo de actos no se deberían permitir en democracia, igual que no entenderemos que se haga un homenaje a quienes cometieron los atentados del 11-M", expresaron. También lamentaron que las instituciones "no muestran la contundencia que deberían" y que "da la impresión de que lo que se está intentando hacer es borrar un pasado doloroso para muchas personas". Ambas organizaciones señalaron que la Delegación de Gobierno les trasladó que carece de competencias a la hora de prohibir actos de este tipo sin el pronunciamiento de la Justicia. "Estamos hablando de un terrorista que ha matado a 82 personas y que entre otros 'logros' tiene el del atentado de la casa cuartel de Zaragoza, en el que fallecieron cinco niños", denunciaron.