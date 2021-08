Sortu defiende los 'ongi etorri' y acusa a quienes se oponen de imponer un "relato de vencedores y vencidos"

"Con cada excarcelación se acerca el camino a la convivencia". Es la respuesta de Sortu a las críticas recibidas el martes por el recibimiento en el barrio bilbaíno de Santutxu al expreso de ETA Agustín Almaraz, condenado por los asesinatos de cuatro personas, y que Covite calificó de "pasacalles" y "humillación". "Cada preso político que sale de prisión es un hecho que nos acerca a la convivencia y a la paz. Para construir la convivencia es imprescindible acabar con la política de excepción que vulnera los derechos de los presos e impulsar el camino de la excarcelación", han expresado desde el partido en un comunicado. Y han añadido que "difícilmente se construirá la convivencia imponiendo al otro lo que debe o puede hacer o no" y que "el objetivo de quienes se oponen a los actos de recepción, de quienes se oponen a que una madre, padre o amigos y amigas puedan abrazar a su ser querido en su salida de la cárcel, es imponer un único relato de vencedores y vencidos, lo que nos aleja de la convivencia".

El traslado de los últimos presos de ETA en Andalucía simboliza el fin de la dispersión

Saber más

En esta línea, han aludido a la legislación penitenciaria ordinaria y han señalado que "si se aplicara el 84% de los presos políticos vascos debería estar ya pisando la calle, el 89% de los que existen en el Estado español". Consideran que se "está negando a esos 157 presos el derecho a los permisos de salida, al tercer grado o a la libertad condicional con el objetivo de retenerlos el mayor tiempo posible". Respecto a la última excarcelación, han indicado que Almaraz "ha pasado 26 años en prisión", 25 de ellos en Andalucía, "en situación extrema", apuntan, y que "cumplió tres cuartas partes de su condena en 2014, por lo que ha estado preso 7 años más de lo que debía". También se han referido a los cinco presos excarcelados durante el mes de agosto, "que han cumplido sus condenas hasta el último día". "Penas de entre 11 y 13 años en el caso del Estado francés y de 25 años largos en el Estado español, la mayoría de ellos sin haber pisado las cárceles vascas hasta el último mes", han criticado, y han insistido en que "esta realidad tiene poco de normalidad y de actitud favorable a la convivencia".

Santutxuko auzokidea dugun Agus Almaraz kalean dago jada!



Ia 26 urte pasa izan du Espainiako sarraski espetxeetan, ia denak 1. graduan eta etxetik ehundaka kilometroetara.



Eta hemen dugu jada, zutik eta bere herriaren maitasunaz inguratuta.



DUINTASUNA!✊🏼



Ongi Etorri Agus! pic.twitter.com/2S0gCypRod — Sortu Bilbo (@SortuBilbo) 23 de agosto de 2021

Al respecto, Sortu ha recordado que "diez años después de la Conferencia de Aiete y el cese definitivo de ETA, 199 vascos siguen presos por motivos políticos" y que "mientras haya un solo preso, refugiado o deportado en la cárcel o en el exilio, no se podrá hablar de paz completa" en Euskadi. "La criminalización que hacen diferentes asociaciones ultras, responsables políticos y medios de comunicación contra las personas que trabajan en pro de la asistencia, los derechos y de la vuelta a casa de los presos, exiliados y deportados políticos, no hace ninguna aportación a la construcción de la convivencia y no hace sino reforzar la agenda de los enemigos de la paz", ha denunciado. En el partido, consideran que "la convivencia definitiva" en Euskadi "requiere de una solución democrática al conflicto político" y que "los opresores Estados español y francés" niegan "el derecho a decidir democráticamente" su futuro.

Por su parte, la portavoz de EH Bildu en el Parlamento de Navarra, Bakartxo Ruiz, en una entrevista concedida a Radio Euskadi, ha calificado de "injusto" e incierto el "hacer ver que un recibimiento" a un expreso de ETA "sea buscar acentuar el sufrimiento de las víctimas o humillarlas". Ruiz ha matizado que "los sentimientos de cualquier víctima son absolutamente respetables", pero que "hay un interés por parte de determinados sectores en mezclar un recibimiento con homenajes o con un supuesto enaltecimiento de la trayectoria de una persona". Para la portavoz, quienes sale de prisión después de cumplir su condena "tienen sus derechos en vigor" y los familiares también tienen "derecho a mostrar esa alegría", en referencia a las imágenes del recibimiento de Almaraz, donde se podía ver a decenas de personas con tambores, flautas, banderas de 'presoak etxera' y música por las calles de Santutxu. "Se intenta tergiversar este tipo de actos", ha insistido la portavoz.