El PNV se consolida en Barakaldo y Getxo, pero pierde poder municipal en Bizkaia en favor de plataformas locales y EH BIldu

Barakaldo y Getxo se han consolidado este 17 de junio como feudos del PNV y las alcaldesas Amaia del Campo y Amaia Agirre han salido reelegidas, como lista más votada, sin ningún problema. Sin embargo, los nacionalistas han perdido otros municipios en los desbancados por plataformas independientes o de EH Bildu, como es el caso de Gorliz, Gatika o Mundaka. La coalición abertzale ha desbancado también a PNV en muchos municipios de Lea Artibai, como Lekeitio, Markina-Xemein, o Bermeo.

En la localidad de la Margen Izquierda, Amaia del Campo (PNV), que afronta su tercer mandato como alcaldesa de Barakaldo, ha contado con los votos a favor de su partido, 11, y del PSE-EE, 7. EH Bildu cuenta con 5 concejales, mientras que Elkarrekin y el PP obtuvieron dos representantes cada uno, por lo que le acuerdo de coalición dota a Del Campo de mayoría absoluta.

“Como alcaldesa he vivido momentos emocionantes que no olvidaré jamás. Pero también he vivido los más duros. Cuando hace cuatro años juré mi cargo como alcaldesa, no podía ni imaginar que tendríamos que enfrentarnos a una pandemia mundial. Aun así, hemos cumplido nuestra palabra. Hemos sido capaces de cumplir nuestro programa”, ha indicado, subrayando que empieza esta nueva legislatura con “ilusión, compromiso y responsabilidad”, ha expresado. Tras defender que Barakaldo es en la actualidad “una ciudad mejor que hace cuatro años”, se ha mostrado consciente de que se han cometido errores y “no habré sido capaz de satisfacer todas las expectativas y os pido públicamente disculpas por ello”. “Espero aprender de esos errores para no volver a cometerlos y estar a la altura de lo que los barakaldeses y barakaldesas esperáis de mí”, ha prometido.

También el PNV y el PSE-EE como partidos que han llegado a un acuerdo para formar gobiernos de coalición son los únicos que han votado a Amaia Agirre para repetir en Getxo. El resto de los partidos, han votado a su propio candidato. Agirre ha contado en total con los nueve votos del EAJ/PNV y los tres del PSE- EE; el candidato del PP, Eduardo Andrade, ha recibido los seis votos de su grupo; el de EH-Bildu, Mikel Bildosola, los seis del suyo, y Xabier Benito, de Elkarrekin, su único voto. Agirre ha señalado que “Getxo es sinónimo de innovación y prosperidad. Buscamos un modelo de ciudad que avanza hacia un urbanismo inclusivo y accesible, centrado en las necesidades de los getxotarras y comprometido con el desarrollo humano sostenible. Somos una comunidad cohesionada, acogedora, socialmente diversa y comprometida con los valores de la libertad y la igualdad de derechos”, ha indicado.

En Gorliz, Ekaitz Pau, candidato de Gorliz Bizirik ha arrebatado la Alcaldía al PNV en la localidad vizcaína con los votos de sus cinco concejales y la abstención de EH Bildu. La formación jeltzale también con cuatro concejales, ha presentado como aspirante a regidora a la hasta ahora alcaldesa, Nagore Utxupi. Pero tanto Gorliz Bizirik como EH Bildu se han abstenido, por lo que se ha impuesto Ekaitz Pau. En cuanto a Gatika y Mundaka, el PNV ha sido desalojado de la alcaldía en favor de Gatikako Talde Independientea y EH Bildu, respectivamente.

En el caso de Gatika, la formación jeltzale fue la lista más votada el pasado 28 de mayo con cuatro concejales, seguida de Gatikako Talde Independientea que logró 3 y EH Bildu, que sumó dos representantes. No obstante, en el pleno de constitución de este sábado, Gatikako Talde Independientea ha arrebatado la alcaldía de Gatika a la formación jeltzale tras recibir el apoyo de EH Bildu.

En el caso de Mundaka, el PNV fue también la lista más votada el 28:-M con cuatro ediles, por tres de EH Bildu y dos de la plataforma Herritar Alternatiba. En este caso, en el pleno de esta mañana la coalición soberanista, liderada por Sorne Rubio, ha recibido los apoyos de Herritar Alternatiba, lo que le ha permitido desalojar de la Alcaldía al PNV.

Entre los feudos socialistas de Bizkaia se mantiene Portugalete, en el que Mikel Torres tiene mayoría absoluta para gobernar por quinta vez. En un pleno multitudinario en el que hay asistido, entre otros, el delegado del Gobierno en el País Vasco, Denis Itxaso, el secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, y el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha afirmado estar “preparado” y con ilusión para emprender una “nueva etapa”. “Quiero que Portugalete progrese y se construya entre todos y no unos contra otros. Somos adversarios políticos pero nunca hemos sido enemigos en Portugalete”, ha dicho.

También se queda en manos del socialistas Txitxo Abascal la 'makila' del Ayuntamiento de Ermua. Además ha arrebatado la alcaldía al PNV en Trapagaran, y Muskiz. EH Bildu, por su parte, tiene en Bizkaia 41 alcaldías. Las nuevas tras el 28-M son Bermeo, Abadiño, Atxondo, Alonsotegi, Sopuerta, Zeberio, Lekeitio, Markina-Xemein, Mendexa, Fruiz, Lemoiz, Plentzia, Sopela, Urduliz, Dima y Zeanuri.