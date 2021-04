El PNV escenifica en el Aberri Eguna su distancia con EH Bildu: "Quienes inventaron aquello de ‘socializar el sufrimiento’ ahora parece que quieren socializar la frustración"

Por segundo año consecutivo, no ha habido Plaza Nueva ni comida multitudinaria ni desfile con la ikurriña en el Aberri Eguna del PNV, como es tradición. La pandemia ha condicionado también en 2021 el formato de los actos del principal partido vasco en el día de la patria, que siempre se conmemora en el Domingo de Resurrección y que no es una fecha de consenso entre los no nacionalistas. Pero si en 2020, en pleno confinamiento, la efeméride se quedó en colgar ikurriñas en los balcones, este año el presidente de la formación, Andoni Ortuzar, ha pronunciado un pequeño discurso ante varias decenas de cargos de su partido reunidas en el Euskalduna de Bilbao. En su alocución, en la que se ha hecho acompañar de una pequeña ikurriña con la que fue enterrado Sabino Arana hace más de un siglo, Ortuzar ha escenificado la división existente con EH Bildu, el otro gran partido abertzale, y les ha acusado de querer el ‘cuanto peor, mejor’ con tal de erosionar al PNV.

En esta gestión de la crisis sanitaria y económica, Ortuzar -que se ha retirado la mascarilla para intervenir- ha asegurado que están enfrente “los de siempre”. “Prefieren que todo vaya mal. Quienes inventaron aquello de ‘socializar el sufrimiento’ ahora parecería que quieren socializar la frustración y el pesimismo”, ha llegado a decir en referencia a la estrategia de ETA y de su entorno hace tres décadas para extender la amenaza terrorista a concejales y otros cargos públicos. El líder del PNV ha añadido que “los abertzales auténticos” tienen que “llenar la botella” frente a quienes aparentemente dibujan escenarios apocalípticos y “proponer soluciones”. “Los abertzales del PNV entendemos así nuestra misión en un momento histórico”, ha zanjado. Precisamente para poner en valor ese perfil gestor, ni el lehendakari, Iñigo Urkullu, ni la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, han acudido al Euskalduna porque a la misma hora han visitado un nuevo 'vacunódromo' puesto en marcha en Durango.

La izquierda abertzale ha celebrado por su cuenta el Aberri Eguna. Es tradición que no haya actos unitarios. Su formato en 2021, también condicionado por la pandemia, ha sido el de "gestos" de pequeño formato en un centenar de plazas, iniciativa impulsada por la plataforma Euskal Herria Batera. De modo simultáneo, se han cantado tres clásicos de la música popular vasca, ‘Gernikako Arbola’, ‘Txoria Txori’ e ‘Ikusi Mendizaleak’. En los días previos, sobre todo a raíz de la venta de Euskaltel al grupo MásMóvil, EH Bildu también había esgrimido palabras gruesas contra el PNV. Se da la circunstancia de que Podemos también se ha adherido a esta iniciativa. El partido morado, que ha cambiado varias veces de liderazgos en Euskadi tras su fundación, ha participado de manera intermitente en esta conmemoración. Su actual coordinadora, Pilar Garrido, ha enfatizado en la víspera que lo festejan "sin complejos" aunque con un enfoque más centrado en la defensa de los servicios públicos y los derechos sociales.

En vista de los mensajes contrapuestos entre PNV y EH Bildu, lejos quedan los acuerdos para la superación del actual Estatuto de Gernika, pacto cerrado en 2018 y que no tuvo recorrido en el Parlamento Vasco. El PNV cogobierna en la mayoría de instituciones con los socialistas. Mientras EH Bildu ha reclamado abiertamente la “independencia” en este Aberri Eguna, Ortuzar ha afirmado que el PNV “entiende la construcción nacional como un proceso gradual”. Ha apuntado como primer paso el desarrollo pleno del Estatuto de Gernika de 1979 –“ya es hora”-, que en abril podría avanzar fruto de la promesa del Gobierno de Pedro Sánchez de transferir la gestión de las Prisiones vascas. Formalmente, eso sí, el PNV no renuncia a que ello le siga “un nuevo pacto político” que incluya el “derecho a decidir”. Ortuzar ha rescatado también el lema “Zazpiak bat” (‘las siete a una’) para enfatizar la necesidad también de reformar el régimen foral navarro y seguir institucionalizado lo que ha venido en llamar “Ipar Euskadi”, los territorios vascofranceses.