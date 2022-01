El PNV no contempla ni la abstención con la reforma laboral si no refuerza los convenios autonómicos

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha reiterado que no habrá apoyo ni abstención "táctica" a la reforma laboral, ni "un dejar pasar" si el texto que se presenta al trámite parlamentario no recoge la prevalencia del convenio autonómico, una demanda de los 'jeltzales' "sencilla y fácil" de cumplir. En una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Ortuzar ha señalado que, para votar a favor de la reforma laboral, el PNV "solo ha puesto una condición, y no es difícil de cumplir porque lo que pedimos que suceda ahora ya estuvo en vigor un tiempo y no se cayó el mundo".

Los 'jeltzales', ha apuntado, piden que "cuando haya controversia en los convenios de empresa, que siempre hay que tener una referencia a un marco de protección mínimo para los trabajadores, que ese marco de referencia sea el convenio autonómico, en nuestro caso el acuerdo interprofesional vasco que, además, esta firmado con el aval del 100% de los sindicatos y la patronal". "Lo que pedimos es fácil y sencillo, que la prevalencia sea, en el caso vasco, los acuerdos que nosotros hagamos aquí", ha insistido, para advertir que no valdría con aprobar el texto actual y luego estudiar nuevos proyectos de ley. Ortuzar ha censurado que, en el proceso de negociación de la reforma laboral, en el PNV "nos enteramos de las cosas que nos van a proponer por los medios de comunicación" porque a los 'jeltzales', según ha asegurado, "nadie nos ha propuesto nada, no nos ha puesto sobre la mesa nadie nada".

Según ha remarcado, la petición del PNV de prevalencia de los convenios autonómicos "tiene que tener rango de ley" y "el mismo o mayor grado de protección jurídica que cualquier otra norma, para que no haya colisión". A su entender, es "una cosa un poco difícil que se apruebe ahora una estipulación que propone que la prevalencia sean los convenios estatales, que siempre va a ser más bajo que el autonómico", y luego, "dentro de un mes, en otra ley digamos otra cosa". Sobre la "mucha especulación" que hay sobre la posición que adoptará el PNV, Ortuzar ha dicho que "nuestra responsabilidad es para con Euskadi" y ha añadido que esa responsabilidad conlleva que los 'jeltzales' defienden la prevalencia de los convenio autonómicos y, "en este caso el marco vasco de relaciones laborales frente al estatal". "Si esto no se nos garantiza, el voto del PNV va a ser no, y no va a haber ni abstenciones tácticas ni un dejar pasar, va a ser no", ha afirmado.

Ortuzar ha recordado que, antes de firmarse el acuerdo sobre la reforma laboral, él personalmente ha trasladado la postura del PNV a "todos los interlocutores de la mesa, al presidente Sánchez, a la vicepresidenta Díaz, a los dos sindicatos y a la patronal". Por tanto, ha remarcado, "todos saben que el PNV va a decir que no" si no entra la prevalencia de los convenios autonómicos.