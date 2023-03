El PNV ofrece un modelo propio en Euskadi frente al “asco” o “vergüenza” de la política en “Madrid”

Quedan dos meses largos aún para las elecciones municipales y forales en Euskadi pero todos los partidos llevan ya varios fines de semana convocando actos políticos para dar a conocer a sus candidatos y para fijar sus mensajes y propuestas. Y este sábado no ha sido una excepción. De hecho, el PNV, el principal partido vasco, ha empezado a apelar ya a la movilización y se ha esforzado en marcar un perfil propio frente a la política de “Madrid”, a la que a muchos da “asco” o “vergüenza”, en palabras de Andoni Ortuzar.

En un mitin en Álava, en la localidad de Iruña de Oca, Ortuzar ha recordado el precedente de las autonómicas de 2020. Son las últimas elecciones celebradas en Euskadi y la participación fue de apenas el 50%. El PNV atribuye a ello que Vox lograra un escaño por Álava y ha insistido en activar a sus bases para evitar que ocurra algo similar en los próximos comicios. “Hagamos pedagogía en nuestras familias, en las terrazas o en las tertulias del currelo. No es lo mismo ir a votar que no. No da lo mismo. Cuando la gente se queda en casa, ganan los extremistas de un bando u otro, gana la mala política”, ha afirmado Ortuzar, que quería haber criticado por igual a los radicales de derecha y de izquierda pero que ha acabado criticando doblemente a la izquierda por error. El presidente peneuvista, de hecho, ha incluido a EH Bildu en esa lista de “extremistas” junto a Vox.

En todo caso, el líder del PNV ha indicado que, “además de participar, hay que elegir bien”. “¿Recordáis aquel anuncio del jabón: ‘Busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo’? Pues eso. Además, estamos seguros de que, si buscan y comparan, se quedarán con el PNV. Estamos convencidos de que, si la gente acude mayoritariamente a las urnas, los resultados del PNV van a ser muy buenos”, ha clamado en un acto en el que también han intervenido el candidato en Álava, Ramiro González, y el presidente del Araba Buru Batzar, José Antonio Suso.

EH Bildu, medidas en zonas despobladas

EH Bildu, en Álava igualmente, ha mirado a las zonas despobladas, como la Montaña Alavesa. La candidata a diputada general, Eva López de Arroyabe, ha demandado más servicios para zonas “envejecidas” y ha hecho mención expresa a la situación de las residencias y de las mujeres. “En este caso llevamos tiempo apostando por descentralizar los servicios desde la cabecera de los municipios porque existen grandes desequilibrios entre los pueblos de un mismo municipio”, ha manifestado, según recoge Europa Press. Asimismo, la coalición plantea más actividades turísticas de cercanía y cambios en las políticas agroalimentarias y energéticas.

Impulsaremos servicios para luchar contra el despoblamiento en la montaña alavesa.



La Candidata a Diputada General de Araba @ArroyabeEva se ha reunido con las personas que encabezan las listas de Arraia-Maeztu, Bernedo y Lagran. https://t.co/OUekgUEbXn pic.twitter.com/SPXIlRDDvf — EH Bildu Araba (@ehbilduaraba) 25 de marzo de 2023

PSE-EE: “No es cosa de dos”

Los socialistas también han encontrado en el miedo al ascenso de la derecha y en la petición de movilización sus argumentos en un acto en Eibar, uno de sus históricos feudos en Euskadi y hasta donde se ha desplazado el secretario de Organización del PSOE, el navarro Santos Cerdán. El líder del partido en Gipuzkoa, José Ignacio Asensio, se ha expresado así sobre el caso concreto de Eibar: “Estamos a un tris de lograr mayoría absoluta, pero hay que movilizarse”. Por su parte, Eneko Andueza, líder del PSE-EE, ha pedido que no se contemplen las elecciones en Euskadi como “cosa de dos”, en referencia a PNV y EH Bildu. “Algunos van a empeñar su esfuerzo en sacar a los socialistas de todas las ecuaciones pero muy a su pesar esto no va a ser cosa de dos. Vamos a ganar en un montón de sitios y vamos a dar la sorpresa en algún municipio y alguna capital”, ha aventurado Andueza.

Para @asensioji "el socialismo guipuzcoano no sería lo que es sin el liderazgo eibarrés"



🗣"El socialismo es la única perspectiva que tienen los pueblos para lograr un cambio profundo en sus condiciones de vida" pic.twitter.com/VTKyXx3QjM — PSE-EE GIPUZKOA (@PSEGIPUZKOA) 25 de marzo de 2023

Elkarrekin ve a PNV y PSE-EE “de espaldas a la ciudadanía”

Elkarrekin, la coalición que engloba a Podemos, IU, Berdeak Equo y Alianza Verde, también ha tenido un acto en Eibar. La candidata en Gipuzkoa, Miren Echeveste, ha indicado que PNV y PSE-EE “gobiernan de espaldas a la ciudadanía”. Pero también ha habido un mensaje contra EH Bildu por apoyar proyectos locales en este municipio basados en el cemento, como la cubrición de las vías. En el plano más económico, el 'número dos' de Podemos en Euskadi, David Soto, ha indicado: “Estamos perdiendo soberanía en nuestra capacidad de decidir en la industria y la economía”. El también parlamentario ha pedido “una estrategia desde lo público, desde el Gobierno vasco, pensada para favorecer la implantación de la industria. Necesitamos industrias públicas en los sectores estratégicos”, ha defendido.

EAJk eta PSEk gobernantza eredu zaharkitua defendatzen dute, jendeari bizkarra emanez.



Eibarko trenbidea estaltzearena bezalako proiektuek berriro erakusten dute jendeari entzun gabe gobernatzen dutela. Eredu hori aldatzeko garaia da.



🎥 @EchevesteMiren pic.twitter.com/ef2rO1Yrbm — Podemos/Ahal Dugu (@PodemosEuskadi_) 25 de marzo de 2023

PP, contra la corrupción en Alonsotegi

Por su parte, el PP ha realizado un acto para presentar candidatura en la localidad vizcaína de Alonsotegi, donde ahora no tiene representación. Es un lugar muy simbólico por los casos de corrupción que se están investigando y que afectan a tres exalcaldes del PNV, uno de ellos ya fallecido, José Luis Erezuma. La presidenta en Bizkaia, Raquel González, ha recordado que éste es un municipio joven, creado en 1991, y que “casi la mitad” de esas tres décadas “han estado salpicadas por la corrupción”. “Legislatura tras legislatura, alcalde tras alcalde, PNV tras PNV, han sido exponentes de esa corrupción que han dejado 12 años de oportunidades perdidas, 12 años de lastre para la prosperidad de sus vecinos, 12 años de un caso aislado continuado de corrupción estructural en sus dirigentes y en el partido al que pertenecen”, ha criticado. El candidato es Oihalitz Fernández-Gil. “No podemos permitirnos que Alonsotegi sea portada de los medios de comunicación por irregularidades de ladrones”, ha afirmado.

🔊"A #Alonsotegi le falta una gestión eficaz dedicada a los vecinos. Una gestión que no esté salpicada por la #corrupcion como lleva los últimos 12 años. Una gestión que saque este municipio adelante. Y esa gestión la ofrece el candidato del PP, @Oihalitz" @RaquelGlezDiez pic.twitter.com/CXaDk63JoT — PP Bizkaia (@PPBizkaia) 25 de marzo de 2023