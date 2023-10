PNV y PSE-EE cierran 'in extremis' un acuerdo para salvar la ley de Educación, la más importante de la legislatura

A menos de una hora del final del plazo para la presentación de enmiendas, un punto de no retorno, PNV y PSE-EE han alcanzado 'in extremis' un acuerdo para continuar con la tramitación de la ley de Educación, la más relevante de la legislatura. El proyecto inicial había generado una brecha dentro del Gobierno ya que en él no figuraban los modelos lingüísticos actuales, A en castellano, D en euskera y B bilingüe y los socialistas buscaban un compromiso para preservarlos.

Ni PNV ni PSE-EE han comunicado los detalles del acuerdo, que necesariamente tenía que ser redactado a las 12.00 horas. De hecho, dos asesoras han llegado al registro de la segunda planta del Parlamento exactamente a las 11.59 horas y justamente a en punto han recibido el visado.

Queda por ver si este equilibrio interno en el Gobierno pone en riesgo los equilibrios externos. EH Bildu, que estaba dispuesta a pactar la norma con el Ejecutivo, ya había avisado de que no contempla un modelo que se salga de un marco plurilingüe único con el euskera como eje. “Si alguien quiere salirse de ahí y buscar otro camino, lo tendrán que explicar”, ha señalado a los periodistas el portavoz educativo de la coalición, Ikoitz Arrese.

Delegaciones de ambas formaciones han estado reunidas durante horas en las últimas jornadas, incluida la mañana de este martes. El acuerdo de coalición les obliga a pactar una posición conjunta en todas las leyes y en este caso ha estado a punto de quebrarse ese principio básico de funcionamiento.

La ley educativa, en todo caso, partía de un consenso político fraguado en 2022 con el apoyo del “90%” del Parlamento -el Gobierno más las dos principales fuerzas de la oposición- que ya se ha esfumado. Elkarrekin Podemos-IU, de hecho, presentará una enmienda de totalidad. “El Gobierno tiene que volver a empezar. Pensamos que esta ley no hay por dónde cogerla. Es ampulosa, oscura. Es un mal texto, que no tiene un diagnóstico acertado de nuestro sistema educativo. Es una ley privatizadora: perjudica gravemente a la escuela pública. Cronifica el problema de la segregación”, ha enfatizado Miren Gorrotxategi en la Cámara.

La formación de izquierdas considera que fueron “muñidores” del pacto educativo y han retado al Gobierno a aceptar 13 enmiendas parciales que son “corta-pega” del acuerdo de bases inicial del que -entienden- se ha apartado la ley redactada por el Ejecutivo. Gorrotxategi, además, ha negado que les incomode la fotografía de ir con las tres derechas, PP, Vox y Ciudadanos, en el 'no' a la ley, en votar juntos a favor de su devolución. “Me preocuparía estar en una foto que traicionara el acuerdo”, ha respondido.

Desde el PP, Carmelo Barrio ha cuestionado una propuesta “nacionalista” que rompe la “convivencia” entre la red pública y la concertada o entre idiomas. Ha apuntado, como dato, que el castellano solamente aparece mencionado en una sola ocasión aunque sea oficial, la “lengua común” de todos los vascos y la lengua materna de la mayoría. Mientras, ha denunciado que se crea “la Policía del euskera” para “forzar” a incrementar el uso de ese idioma. Por parte de Ciudadanos, José Manuel Gil ha señalado que “el principal problema” no son los idiomas sino los “resultados”. “Tenemos un grave problema de calidad”, ha afirmado.