El PNV se reivindica como el “grupo vasco” influyente original en Madrid frente a la competencia de EH Bildu

En una campaña electoral en pleno mes de julio y tras otros comicios en los que diagnosticaron falta de movilización, el PNV ha convertido los actos vespertinos previos a las generales en “mítines-fiesta”. Así ha sido este jueves en Vitoria, exactamente en el mismo punto en que hace una semana estaba EH Bildu, bajo la Diputación. Antes de acceder al escenario y a las sillas hay que cruzar una zona con hinchables, juegos, “pintxos y txakoli gratis” y un 'dj' que combinaba el 'Feo, fuerte y formal' de Loquillo con éxitos más recientes de Dua Lipa. Dos actrices, “Loli y Amaia”, llevan acompañando a Aitor Esteban desde hace dos semanas bromeando que han “sacrificado” sus vacaciones en Benidorm porque son sus “followers”. Han conseguido hasta que el siempre serio lehendakari, Iñigo Urkullu, ponga “morritos” para un selfi.

Balance estatutario: Euskadi recibe Prisiones e IMV y tiene pendientes Cercanías, Migración y Seguridad Social

-¿Sabes que Aitor habla sioux?

-¿Qué es eso?

-Lo que hablan en Azpeitia.

Después de mostrar algunas palabras en esa lengua nativa americana, que no guipuzcoana, Esteban ha pasado a los discursos políticos en castellano y en euskera (vizcaíno). Diputado desde 2004 es de los pocos oradores que no lleva preparadas de arriba abajo sus intervenciones. “¡Que no nos toquen las narices, vale ya!”, ha clamado para criticar que la izquierda abertzale les acuse de pactar con PP y con Vox. Por el contrario, ha criticado que la coalición soberanista haya anunciado ya su apoyo a Pedro Sánchez sin negociar nada para Euskadi. Los “diputadillos” del PNV sí han sacado réditos de su presencia en las Cortes Generales. Y, ahí sí, ha leído una larga relación de proyectos e infraestructuras, desde Lezo hasta La Puebla de Arganzón pasando por Carranza y Donostia.

Que PNV y EH Bildu compiten por ser la primera fuerza vasca es una obviedad. Esa pugna ha aparecido también en las palabras del presidente del Euzkadi Buru Batzar (EBB), Andoni Ortuzar. “Todos los días. Copiar y copiar. Han sido el eco del PNV y sus propuestas en esta campaña. Pero, como el eco, respecto al original pierden intensidad y se deforman enseguida. ¡El original es el PNV!”, ha clamado Ortuzar entre aplausos de los asistentes, en su gran mayoría cargos públicos de todas las instituciones. “Plagioa da bide bakarra”, ha ironizado imitando el histórico lema “borroka da bide bakarra”

En Álava, donde el tema ha tenido históricamente una importancia social muy relevante, Ortuzar ha puesto como ejemplo de la eficacia del PNV el proceso de desmantelamiento de Garoña iniciado ahora. Ha contado que el cierre definitivo, acordado en 2017, “se fraguó” en La Moncloa en una reunión entre Mariano Rajoy y el PNV y que el expresidente se la comunicó personalmente con un mensaje de móvil. Incluso ha esgrimido su terminal. “El PNV estuvo de lleno en el cierre de Garoña”, ha enfatizado. De hecho, ése es el titular del mitin que ha ofrecido el propio partido.

“Nunca lo habíamos contado. Mantuvimos nuestra discreción y nuestro perfil bajo”, ha afirmado Ortuzar. Sin embargo, aquel día de verano de hace seis años el PNV indicó por boca del propio Ortuzar que durante “meses” habían “redoblado” su esfuerzo en Madrid “en el marco de la nueva relación” que entonces habían establecido con el PP. Y el líder en Álava, José Antonio Suso, añadió: “El trabajo hecho por el PNV en Madrid ha tenido sus frutos”. Y ha añadido el líder peneuvista que si el PNV “sigue fuerte” en la villa y corte la central nuclear ubicada en Burgos pero muy cerca de la muga “será pasado para siempre” por mucho que Vox quiera reabrirla. No se ha mencionado que en 2022, también en verano, el PNV votó con PP, Ciudadanos y Vox en el Parlamento europeo a favor de incluir la energía nuclear en la denominada “taxonomía verde”.

También ha intervenido Urkullu, quien no participó en la primera parte de la campaña pero que lo está haciendo a diario en esta recta final hacia el 23J. Su alocución ha estado muy pegada a defender capacidad de gestión. Ha indicado que el salario anual vasco es 5.000 euros más alto que la media española. Y ha afirmado que la FP vasca, la RGI, el fondo para las víctimas del amianto y otras políticas sociales de su Ejecutivo son “referencia” para planes posteriores estatales. No es la primera vez que afirma que la medida estrella que abandera Yolanda Díaz, vicepresidenta y candidata de Sumar, fue idea también del PNV. “Propusimos los ERTE”, ha subrayado el lehendakari.

Almudena Otaola, candidata alavesa al Senado, ha destacado el buen resultado de 2019 en la Cámara alta y la confianza de que se puede repetir. Con nueve escaños electos y uno décimo por designación autonómica, el PNV ha tenido diez representantes, solamente superado por PSOE y PP y por delante de Vox, Podemos o Ciudadanos, que se presentaron en medio centenar de circunscripciones y no solamente en tres. Y el aspirante alavés al Congreso, Mikel Legarda, con un tono mucho más institucional, ha leído que el PNV está “a las puertas de ser la primera fuerza” en Álava.