El PNV reunirá en el BEC a 600 representantes en su Asamblea General

El PNV reunirá a más de 600 representantes del partido en su Asamblea General del próximo fin de semana, que se celebrará bajo el lema 'Abian Zurekin. En marcha contigo' en el BEC de Barakaldo. Esta cita, que suele ser cuatrianual y ha sido pospuesta en dos ocasiones por la COVID-19, se celebrará en tercera convocatoria, y supondrá el primer "reencuentro" con la militancia en dos años de pandemia.

Los 'jeltzales' ofrecerán para la ocasión "un espacio seguro", con medidas de seguridad garantizadas cuando ya más del 90% de la población se encuentra vacunada, y confirmarán que "Euskadi está en marcha y el PNV también". La formación dirigida por Andoni Ortuzar dará a conocer dos procesos innovadores, uno de 'Escucha activa' a la sociedad, y una nueva forma de relacionarse de los vascos con el partido, informa Europa Press. La secretaria del EBB, Mireia Zarate, ha sido la encargada de dar a conocer los detalles de la "gran cita cuatrianual" del PNV, que reunirá a más 600 representantes del partido. La cumbre estaba prevista para julio de 2020, pero tuvo que ser pospuesta al coincidir con la celebración de las elecciones autonómicas vascas, que tuvieron que aplazarse a esa fecha por la COVID-19.

La incidencia de la pandemia obligó a un segundo aplazamiento tras haberse convocado el encuentro para diciembre de ese año. No obstante, de manera excepcional, la Asamblea Nacional del PNV procedió el 10 de ese mes a la elección del presidente del EBB, Andoni Ortuzar, y de los ocho burukides de la Ejecutiva nacional, y decretó la inmediata entrada en vigor de la reforma de los estatutos del partido aprobados ese mismo día. Por ello, Zarate ha subrayado que la Asamblea Nacional del próximo fin de semana será "atípica", al haberse consumado hace once meses la renovación de la dirección, que siempre se realiza en el marco de la cumbre cuatrianual. En todo caso, la secretaria del EBB se ha congratulado de que vaya a haber "un reencuentro" del partido con su militancia tras dos años, 2020 y 2021, en los que la Ejecutiva no ha podido celebrar con las bases de la formación ni el Alderdi Eguna ni el Aberri Eguna.

Zarate ha explicado que en la Asamblea General se darán a conocer dos procesos o dos iniciativas con las que el PNV pretende "conectar, comunicarse y colaborar con la sociedad vasca" a la hora de definir su camino y de diseñar su acción política "en este nuevo mundo que ha dejado la pandemia". El primero de ellos será el anunciado 'proceso de escucha activa', que se prolongará a lo largo de los próximos meses, y en segundo lugar, "un nuevo modelo de relacionarse con el PNV, distinto al de la militancia tradicional, pero que posibilitará, a quien así lo desee, establecer y mantener una conversación de calidad" con los responsables del partido 'jeltzale'.

Tras reconocer que no es "un buen momento en lo que a la incidencia de la COVID-19 se refiere", ha considerado que "el hecho de contar ya en Euskadi con una vacunación masiva, superior al 90% entre las personas adultas", les permite "afrontar con seguridad y garantías" este encuentro con su militancia y con la sociedad vasca. "Como ha sido una constante en nuestro proceder en los más de 20 meses de pandemia, no escatimaremos esfuerzos para garantizar la salud y la seguridad de todas las personas que nos acompañen en el BEC", ha asegurado. Para ello, será obligatorio el uso de la mascarillas, se guardarán las medidas de seguridad, se dispondrá de gel hidroalcohólico, habrá la ventilación apropiada y se facilitará un sistema de acceso y desalojo de las instalaciones que se ajustarán a los protocolos establecidos.

Euskadi y el PNV, "en marcha"

El lema de esta VIII Asamblea General del PNV, 'Abian Zurekin. En marcha contigo', quiere reflejar que, con más del 90% de la población vacunada "y pese a la difícil coyuntura actual", Euskadi "está en pie, está en marcha, y el PNV, también". Por ello, se volverá a reencontrar con su militancia "en un espacio seguro", en el que ofrecerá a la ciudadanía "la posibilidad de condicionar, orientar y mejorar la acción política del PNV, el partido líder de este país", a través del proceso de escucha activa y una nueva forma de relacionarse con la formación, "similar, pero muy diferente y muy innovadora, respecto a la figura de simpatizante que ya contemplan otras formaciones políticas".

El encuentro comenzará a las 9.30 horas del sábado y en el desarrollo de la Asamblea General no se presentarán, en esta ocasión, ponencias políticas, "pero sí un enriquecedor debate interno y un diagnóstico que el EBB compartirá" con los 'jeltzales' que asistan a la cita, que será "el documento de partida a la hora de afrontar el proceso de escucha a la sociedad", ha asegurado la secretaria del Ejecutiva. Zarate ha manifestado que el PNV no acudirá "con un folio en blanco, sino con una base ya definida sobre la que trabajar con la ciudadanía, que, a su vez, podrá mejorarla, optimizarla y enriquecerla con sus aportaciones".

El sábado por la tarde, a las 16.30 horas, se procederá a la presentación pública de estos procesos innovadores, que tendrán "nombre, identidad corporativa y calendario". Ya el domingo, a partir de las 11.30 horas, se celebrará el acto central, con la intervención del presidente del EBB, Andoni Ortuzar, y de una representante de EGI. El PNV quiere dar a los jóvenes "un papel destacado" en él, que estará amenizado con música y danza. Zarate ha afirmado que las puertas de BEC, en el que se lanzarán "mensajes y compromisos", estarán abiertas para quienes quieran acompañar a los 'jeltzales' "en este nuestro reencuentro físico con la militancia y con la sociedad vasca". "Animamos a que nos acompañen en este día tan especial. Les esperamos con la máxima seguridad y con la máxima ilusión", ha concluido.