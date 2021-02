La portavoz de EH Bildu en Vitoria alegó en comisaría que tomó el DNI de una asesora y abrió una cuenta para hacerle un regalo

La ya exportavoz de EH Bildu en Vitoria y uno de los principales activos políticos de la coalición, Miren Larrion, tomó a finales de 2020 en una de las oficinas de la formación la cartera con el DNI de una compañera de partido. Con esa documentación de la asesora, ya en 2021, abrió una cuenta corriente en una entidad bancaria e ingresó en ella una cantidad que, según varias fuentes, apenas ascendía a 300 euros. Desvió las comunicaciones a un apartado de correos para que no llegaran a la dirección que constaba en el DNI de la asesora de EH Bildu. Cuando el rastro de las investigaciones llevó a ella y la Ertzaintza le pidió que les 'acompañara' a comisaría, Larrion declaró que había organizado todo para hacer un regalo a su amiga, según ha podido saber este periódico. Esta versión no es coincidente con lo que expuso posteriormente en Twitter, ya que manifestó que se trataba de un depósito para hacer frente a posibles eventualidades por un problema personal.

La investigación se originó con la denuncia de la desaparición del DNI y se precipitó cuando la asesora tuvo constancia de una cuenta a su nombre cuyo origen y movimientos desconocía. Al reiterar la denuncia, ella desconocía que su suplantadora era una compañera. Este lunes, minutos después de participar en un acto público de homenaje a Fernando Buesa, al que llegó sola, fue descubierta por la Ertzaintza. A última hora de la tarde EH Bildu comunicó su marcha por haberse saltado el código ético interno por unos hechos de su esfera "personal" y no relacionados con la política. Antes, según ha publicado 'Deia', la titular del DNI trató de retirar la denuncia al saber que la responsable de lo ocurrido era Larrion. Sin embargo, por el tipo de presuntos delitos que se investigan, son perseguibles de oficio. Tampoco altera su calificación la cuantía del dinero movilizado.

Fuentes de EH Bildu insisten en que no van a hacer comentarios sobre lo ocurrido y sobre los avances de la investigación que se van conociendo. Se han declarado secretas las actuaciones, insisten. "EH Bildu no tiene nada más que decir", ha querido zanjar la portavoz en el Parlamento Vasco, Maddalen Iriarte. Quien sí está elevando la presión para "romper el silencio" es el PNV, singularmente por boca del alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran, que en 2015 llegó al cargo merced a una alianza alternativa a Javier Maroto (PP) impulsada por la propia Larrion. "No es del ámbito personal, es una cosa de partido", ha aseverado Urtaran.

En el plano político, Larrion ya ha formalizado su renuncia como concejal en Vitoria. La coalición aún no ha decidido quién recogerá su acta y, singularmente, quién liderará el proyecto en la ciudad. Con seis ediles, EH Bildu es la principal fuerza de la oposición al Gobierno de coalición de PNV y PSE-EE.