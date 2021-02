El alcalde de Vitoria emplaza a EH Bildu a "romper el silencio" y explicar las irregularidades de Miren Larrion

El alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran (PNV), ha puesto fin este jueves a su tono conciliador con EH Bildu, cuya portavoz en Vitoria, Miren Larrion, ha dimitido y admitido que sustrajo el DNI a una asesora de la coalición y abrió con esa nueva identidad una cuenta bancaria para depositar dinero. "Es tan incomprensible el silencio de Bildu como las explicaciones dadas hasta ahora. Es un tema grave. Excede el ámbito personal, es un caso de partido", ha señalado Urtaran en la comparecencia posterior a un acto al que ha asistido este jueves en la capital alavesa.

El tono del regidor 'jeltzale' contrasta con el que mostró este mismo martes, horas después del estallido del caso que se ha llevado por delante la carrera de Larrion. Entonces, en una comparecencia de urgencia en la que no respondió a las preguntas de la prensa, apeló a "no hacer leña del árbol caído" y aseguró que no iba a "entrar en ese juego". "En lo personal, espero que lo sucedido no le suponga ningún problema en la vida a Miren Larrion, y ese es mi verdadero deseo", proclamó entonces. Este jueves, por el contrario, ha conminado a la coalición abertzale a romper su silencio. "Es un caso que afecta, al menos que sepamos, a dos personas afiliadas de EH Bildu Gasteiz y Araba. Y una, en concreto, con una alta responsabilidad, como ha sido ser portavoz del grupo municipal de EH Bildu en el Ayuntamiento", ha afirmado, para después añadir: "Creo que este caso excede del ámbito personal; es un caso de partido y, por tanto, obliga a EH Bildu a romper ese silencio que lleva ya 72 horas. Es incomprensible. Vitoria-Gasteiz necesita explicaciones, tenemos que saber qué es lo que ha ocurrido. Gasteiz, Araba y Euskadi entera. EH Bildu no puede resolver este asunto con un solo tuit". Desde la coalición, se ha optado en todo momento por desligar un caso que se tilda de personal. "EH Bildu ha dicho todo lo que tenía que decir", ha asegurado este mismo jueves Maddalen Iriarte, su portavoz en el Parlamento Vasco.

Se da la circunstancia de que fue Larrion la que le dio a Urtaran las llaves de la Alcaldía en 2015. Tras unos comicios en los que el 'popular' Javier Maroto se impuso en el recuento de votos, seguido de Larrion, la candidata abertzale decantó la balanza en favor de un Urtaran que había resultado ser el tercero en número de apoyos. El 'jeltzale' se impondría después en las elecciones municipales de 2019.

Larrion, por su parte, ha ido perdiendo protagonismo en la política local. Ahora, investigada por suplantar la identidad de su compañera de partido, se ha visto obligada a dejar todos sus cargos políticos. "Lo hice pensando que podría explicarle a mi compañera los motivos y que ella lo entendería y así se lo he hecho saber. Obviamente, abusé de esa confianza y mis explicaciones no llegaron a tiempo", explicó en un comunicado que lanzó en su cuenta de Twitter. Sin embargo, quedan muchos interrogantes abiertos en torno a la motivación de estos hechos. Mientras tanto, la formación abertzale se ve abocada a un proceso de reconfiguración tanto en Vitoria como en Álava, tras perder a su rostro más reconocible.