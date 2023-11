Pradales no desvela cuándo dejará su cargo para volcarse en la precampaña y pide “respeto” para los tiempos del PNV

Imanol Pradales, diputado de Infraestructuras y Desarrollo Territorial en Bizkaia, no quiere hablar de nada que no tenga que ver con su cargo. El PNV ha optado por él como candidato a lehendakari tras dar por terminado el ciclo de Iñigo Urkullu, pero, lo mismo que hizo el pasado domingo en Sukarrieta, en la primera aparición pública tras conocerse que era el elegido para ser la cabeza de lista del PNV, ha insistido en que “hay que respetar los tiempos y a las bases del partido” que “todavía no se han pronunciado” y, según ha recordado, tienen hasta el 20 de enero para hacerlo.

Pradales ha comparecido este martes para informar una actuación de reparación en los túneles de Artxanda que ha levantado una expectación poco habitual para este tipo de informaciones, algo que él mismo ha destacado. Sin embargo, el diputado foral ha insistido en que la formación 'jeltzale' “aún no ha iniciado formalmente el proceso interno” y ha hecho hincapié en la necesidad de “respetar que se pronuncien las bases”. “Hasta el 20 de enero (en que el partido proclamará de candidaturas para el Parlamento Vasco) no vamos a estar en una situación de poder decir absolutamente nada más”, ha señalado zanjando así las preguntas de los periodistas sobre su situación de candidato, el resto de las candidaturas, el hecho de que no tenga que competir con Arnaldo Otegi o las críticas a su candidatura como aspirante a presidir el Ejecutivo vasco. “Ahora no toca”, ha insistido. Sólo se ha limitado a repetir que es un “un honor” que el EBB le haya propuesto, fiel a su perfil poco dado hasta ahora a declaraciones de tipo político.

Tampoco ha querido precisar cuándo dejará su cargo como diputado a partir del 20 de enero cuando su elección ya sea oficial -sería muy raro que las bases no secundaran la propuesta del EBB-. “No toca. Soy diputado de Infraestructuras y Desarrollo Territorial de Bizkaia, con muchísimo trabajo por delante y muchos trabajos entre manos. Hoy mismo hemos tenido este proyecto de los túneles, y a partir de ahí, cuando toque hablaremos de lo que toca. Hoy toca respetar a las bases del PNV. Insisto, hoy toca respetar los procesos y los tiempos”, ha concluido. Pradales, es responsable de la mayoría de las grandes obras de Bizkaia de las dos últimas legislaturas y las que están programadas para el futuro.