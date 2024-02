Dos producciones vascas, '20.000 especies de abejas' y 'To Bird Or Not To Bird', premiadas en los Goya

Dos producciones vascas, '20.000 especies de abejas' y 'To Bird Or Not To Bird', han sido premiadas en la gala de los Premios Goya celebrada anoche en las cuatro de las categorías de estos galardones, según ha destacado la Oficina Audiovisual Vasca, operada por Zineuskadi.

Desde la asociación de impulso del sector audiovisual vasco, fundada por el Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno vasco y las tres asociaciones de productores de Euskadi, han recordado que Estibaliz Urresola Solaguren ha logrado los Goya a Mejor Dirección Novel y a Mejor Guion Adaptado por '20.000 especies de abejas', “un merecido reconocimiento a este gran trabajo” que ha acumulado “numerosos premios” en festivales internacionales.

Además, Ane Gabarain ha sido reconocida como Mejor Actriz de Reparto, una modalidad en la que también competía su compañera Itziar Lazkano.

La producción vasca llegaba a la ceremonia con un total de 15 candidaturas que supone, han destacado desde Zineuskadi, “una cifra récord para una ópera prima”, si bien “el debut de Urresola encontró un fortísimo rival en 'La sociedad de la nieve', la gran triunfadora de la noche, que se erigió como la tercera película más premiada en la historia de estos galardones tras 'Mar adentro' y '¡Ay, Carmela!'”.

Los tres Goya de '20.000 especies de abejas' se suman a “la larga lista de premios” que ha logrado el trabajo producido por Gariza Fims, Inicia Films y Sirimiri Films a lo largo del pasado año.

Por su parte, 'To Bird Or Not To Bird', dirigido por Martín Romero y producido por Uniko, ha logrado el Goya a Mejor Cortometraje de Animación, categoría en la que también competía 'Txotxongiloa', de Sonia Estévez y Tik Tak Film Studio.

El cortometraje producido por Ivan Miñambres, que ha recibido en la gala de anoche su sexto Goya, “ha sido aplaudido por la crítica en múltiples festivales nacionales e internacionales”, han explicado desde la plataforma vasca.