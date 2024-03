Profesores piden con otra huelga a la Universidad pública y al Gobierno vasco condiciones laborales “dignas”

Después de haber realizado la primera huelga el pasado 11 de octubre, cientos de profesores e investigadores de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) han salido a la calle este miércoles, 6 de marzo, en las tres capitales vascas para denunciar el incremento de la “precarización” en la institución académica. Convocados por los sindicatos ELA, LAB y Steilas -CCOO en esta ocasión se ha quedado fuera- profesores e investigadores han protagonizado una jornada de paros y manifestaciones a las que se ha adherido la plataforma 'EHUko Prekarioen Koordinadora' ('Coordinadora de precarios de la UPV'). “Esta huelga ha sido convocada en respuesta a la creciente precariedad que se experimenta en nuestra institución educativa, la cual se ha agravado desde la implementación de la LOSU. Este empeoramiento se debe, en gran medida, a la interpretación restrictiva que ha realizado el actual equipo rectoral liderado por Eva Ferreira, especialmente en lo que respecta a la cobertura de las sustituciones por bajas, dejando a los sustitutos y sustitutas con una remuneración máxima de 800 euros en las nuevas contrataciones”, han denunciado desde la plataforma.

Esa posibilidad existe debido a que la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) permite a la UPV/EHU que las sustituciones del personal docente investigador a tiempo completo sean a tiempo parcial, es decir, que las sustituciones del personal docente investigador a tiempo completo se retribuyan como máximo un 34,29% del salario completo, así como su cotización a la seguridad social, que será de la misma proporción. Eso ha hecho, según lamentan, que “haya profesores e investigadores que pasen de cobrar 2.000 euros a solo 800”.

Pese a que por el momento no se han aportado datos concretos sobre el seguimiento de la huelga, desde la plataforma comunican que el seguimiento está siendo “amplio en todos los campus de la Universidad resultando en una actividad académica notablemente reducida en la mayoría de los centros”. “Pese a que el seguimiento ha sido desigual entre las diferentes facultades, el seguimiento está siendo masivo por parte del profesorado sustituto. Es importante reseñar que un cuarto de la plantilla no estaba convocada a la huelga (el personal técnico, de gestión y administrativo), por lo que los centros han permanecido abiertos”, han destacado.

A esta información desde los sindicatos añaden que los centros han estado abiertos, pero la actividad académica “ha sido muy escasa”. “Por ejemplo, en las facultades de Relaciones Laborales, Educación y Deporte, Economía y empresa de Gasteiz, Ciencias Sociales y de la Comunicación, Psicología, Educación, Filosofía y Antropología, Química, Informática, Ingeniería y Derecho apenas ha habido clases.

En la huelga anterior profesores e investigadores llevaron sus reivindicaciones a la ría de Bilbao en un barco en el que desplegaron una enorme pancarta en la que se le leía en euskera “800 euros al mes, miseria. No a la precarización” mientras la rectora Eva Ferreira presentaba un acto sobre uno de los proyectos internacionales que lleva a cabo la Universidad. En esta ocasión, se han manifestado frente a las delegaciones de Educación de Donostia y Bilbao y han realizado una cadena humana en Vitoria que ha salido desde el Vicerrectorado de la UPV/EHU.

Los tres sindicatos han denunciado en un comunicado conjunto que “la grave precarización del profesorado sustituto en los últimos meses no ha hecho sino agravar el retroceso en las condiciones laborales que padece el Personal Docente e Investigador de la UPV/EHU. De hecho, la situación del profesorado sustituto ha sido la gota que ha terminado por desbordar el vaso. Cubrir las bajas y permisos del profesorado a través de profesores y profesoras sustitutas a tiempo parcial, con sueldos máximos de 800 euros, aumentará la precarización en la UPV/EHU, así como, en muchos casos, la carga docente del resto de profesorado de los departamentos”, han criticado para denunciar también que la financiación pública destinada a la Universidad “en 2022 representó el 0,4% del PIB vasco, una cifra inferior a la de hace una década y muy lejos del 1% del PIB que la propia ley LOSU plantea como objetivo para 2030”.

A esto, según los sindicatos, se le deben sumar situaciones que ya vivían los profesores e investigadores antes de la llegada de la LOSU, como “el incremento de la carga de trabajo, la pérdida acumulada de poder adquisitivo, la congelación de complementos desde 2006, las discriminaciones que se dan entre colectivos con quinquenios o sexenios, la falta de estabilidad, la anulación de acuerdos de jubilaciones o los cierres unilaterales de campus”, según han recalcado.

Desde EHUko Prekarioen Koordinadora' han reconocido que aunque el panorama actual sea complicado, el camino recorrido ha llevado consigo un “cambio de actitud” en el Rectorado de la Universidad. Después de las huelgas realizadas y las movilizaciones en las que también han formado parte los sindicatos, han conseguido denunciar su situación en el Parlamento Vasco y se han sentado a negociar con la Universidad. “Por el momento no hemos recibido una propuesta que nos satisfaga a largo plazo. Lo que nos dicen es que tratarán de reducir los contratos de sustitución, pero a costa de aumentar la carga de trabajo del resto del departamento en el caso de que algún profesor falte. Algo que no nos sirve, así que seguiremos peleando porque sabemos que es posible hacer las cosas de otra manera. Podríamos haber normalizado la situación y no reivindicar salarios y condiciones dignas, pero hemos decidido luchar por lo que creemos que es justo y no vamos a parar hasta conseguirlo”, han destacado.

“Con esta huelga, que ha dejado en mínimos la actividad académica de la UPV/EHU, queremos interpelar de nuevo a la dirección de la UPV/EHU y al Gobierno vasco para que, en sus respectivos ámbitos, aborden las responsabilidades que les corresponden y tomen decisiones que acaben con la precarización de las condiciones laborales del personal docente e investigador de la UPV/EHU. Si no tenemos unas condiciones laborales dignas no podemos desarrollar una universidad de calidad y es la propia Universidad pública que la sociedad vasca merece y necesita lo que está en juego. Ello es todavía más preocupante cuando vemos que ponen la alfombra roja a las universidades privadas”, han sentenciado los sindicatos, que han llamado a sumarse a profesores e investigadores a la huelga del sector público convocada el próximo 12 de marzo.

Fuentes del Rectorado de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) confirman a este periódico que la razón por la que no se contrata a tiempo completo al profesorado sustituto es porque la nueva normativa lo impide. “El artículo 80.1 de la LOSU, que entró en vigor en abril, impide contratar a tiempo completo a profesorado sustituto, dado que prohíbe que este tipo de profesorado desempeñe tareas investigadoras y de gestión. La UPV/EHU propuso a grupos parlamentarios una enmienda a este artículo para posibilitar contrataciones a completa en el caso de sustituciones de persona de duración superior a un año, pero no hemos tenido éxito. Los contratos de sustitución vigentes a la entrada en vigor de la LOSU se mantienen en las mismas condiciones”, han aclarado para después asegurar que “la Universidad ha evitado y seguirá evitando contratar a personal sustituto a tiempo parcial siempre que sea posible”.

“En nuestra Universidad, comparando con otras, podemos sacar pecho y decir que tenemos la tasa de parcialidad más baja y tenemos las mejores condiciones del Estado. Entonces, que casualidad aquí haya una huelga y no haya en el resto del Estado, donde nos miran por las cosas que hacemos. Nos sorprende. Dentro de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) hay diferentes cuestiones a las que había que adaptarse que afectan a muchísimas personas. Nosotros hubiéramos querido que fuese de otra manera y estamos dispuestos a negociar”, aseguró el vicerrector de Personal Docente e Investigador de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), Federico Recart, en una entrevista con este periódico.