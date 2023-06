Podemos propone a Guillermo Presa como candidato de Sumar en Álava tras el 'no' de Roberto Uriarte

En las elecciones generales de 2015 y 2016 sucedieron dos cosas. El espacio de Podemos, entonces recién creado, ganó al PNV las elecciones generales en Euskadi y, en Álava, logró sus mejores resultados en una circunscripción (hasta 27%) con el candidato verde Juantxo López de Uralde, entonces líder de Equo. Ahora, a horas de que se cierre el plazo para registrar las candidaturas de cara al 23 de julio, el espacio Sumar ha tenido que buscar a contrarreloj un cabeza de cartel en esta provincia donde, de repetirse los números de las recientes elecciones forales y municipales, la confluencia de izquierdas no tendría opciones de lograr un escaño ya que está por detrás de PNV, EH Bildu, PSE-EE y PP. No cristalizó la opción de Roberto Uriarte y Podemos, a quien corresponde este puesto dentro del reparto acordado, ha propuesto ahora a Guillermo Presa, el secretario general en Vitoria

Los equilibrios internos en Euskadi hicieron que Sumar se quedara con la candidatura en Bizkaia, donde ha situado a su referente principal, Lander Martínez. Él también procede de Podemos pero abandonó el proyecto cuando se impusieron los afines a Pablo Iglesias. Desde hace meses es uno de los colaboradores principales de Yolanda Díaz en Madrid. Sus colaboradores Andeka Larrea y Cristina Macazaga coordinarán la campaña. Y a Podemos le correspondía proponer los cabezas de lista al Congreso en Gipuzkoa y en Álava. La coordinadora vasca, Pilar Garrido, va por Gipuzkoa y el partido quiso mover de Bizkaia a Álava a Roberto Uriarte, exsecretario general del partido y diputado desde 2019. Desde el principio se orilló mantener a López de Uralde, que ahora está al frente del pequeño partido Alianza Verde.

Según las fuentes consultadas, Podemos previó esta situación sin tener el visto bueno definitivo de Uriarte, que es profesor de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), y que, de hecho, ya había comunicado su intención de dejar la política institucional. Y ahora se ha encontrado con su negativa. “No ha habido ninguna renuncia como tal. Ya anuncié que iba a dejar el Congreso y que volvía a la Universidad. Me han pedido que me presentara por Álava tanto Podemos como Sumar y les he dicho que no rectificaba”, indica el propio Uriarte.

Sin Uriarte, en ningún momento se cuestionó que el puesto tenía que seguir siendo de Podemos y ha sido este partido el que ha propuesto a una persona de su organización en Álava.