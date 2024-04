El PSE-EE reivindica su espacio como pieza “imprescindible” para el progreso de Euskadi: “No es una batalla a dos”

El PSE-EE ha arrancado la campaña electoral vasca reivindicando su espacio como el partido “imprescindible” para conseguir el progreso de Euskadi. En unas elecciones en las que las encuestas apuntan a que la incógnita principal será cómo se despeja la pugna entre PNV y EH Bildu, el candidato a lehendakari de los socialistas vascos, Eneko Andueza, ha querido dejar claro que esta no es una batalla a dos. “Esto no es una batalla entre el PNV y EH Bildu. La alternativa al nacionalismo no puede ser el independentismo, la alternativa es el progresismo”, ha señalado Andueza. “Esto es una batalla entre hacer las cosas igual o tener un nuevo liderazgo para mejorar Euskadi . Y eso solo puede venir de la mano de los socialistas”, ha seguido.

Los socialistas han elegido Bilbao para arrancar la campaña electoral, en un lugar cargado de simbolismo. La Terminal, una antigua fábrica de Estampaciones y Calderería, reconvertida en una gran 'Fábrica de Industrias Culturales y Creativas' ubicada en Zorrozaurre, una barrio que fue industrial, que entró en declive y que ahora se está sometiendo a toda una revolución urbanística para ser la imagen del Bilbao de futuro. Todo un simbolismo de cambio con el que PSE-EE ha querido mostrar la “transformación” que quiere para Euskadi en un acto en el que Andueza ha estado acompañado por la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Economía, María Jesús Montero. Estos dos primeros días de campaña visitarán Euskadi también José Luis Rodríguez Zapatero y el presidente Pedro Sánchez.

Andueza ha señalado que arranca una campaña “determinante” porque “Euskadi se juega ”su futuro“.” Nos jugamos seguir en la autocomplacencia, o apostar por un proyecto ambicioso. Seguir en el conformismo por lo hecho, o aplicar políticas transformadoras y valientes que abran un nuevo horizonte a Euskadi. Nos jugamos tener un gobierno progresista que cree y ponga en marcha políticas sociales, o un gobierno centrado en lo identitario. Los vascos se merecen un Gobierno que gobierne para toda la ciudadanía vasca“, ha apuntado. Y se ha dirigido directamente a los indecisos, y les ha pedido que escuchen los mensajes de los socialistas en estos días, porque son un partido que hace falta que esté en el Gobierno vasco.

El candidato socialista ha puesto en valor el papel que ha jugado el PSE-EE en el Ejecutivo esta pasada legislatura: “Ha dado la talla. Ha estado a la altura de las circunstancias. Ha estado a la altura de la inmensa responsabilidad de responder a desafíos de una magnitud inmensa”. Ha resaltado los logros conseguidos desde las consejerías bajo su control: Trabajo y Empleo, Transportes y Vivienda o Turismo. “Hemos tenido la gran oportunidad de demostrar lo que somos: un partido responsable, un partido de gobierno, de compromiso, de lealtad y, sobre todo, de capacidad. De capacidad para gestionar, para gestionar bien, y para gestionar para todos y para todas. Los socialistas pintamos mucho en este Gobierno”, ha manifestado.

Ha señalado que el PSE-EE es el único partido que está hablado de los “problemas de la gente” alejado de debates identitarios. Y ha puesto en valor el descenso de la tasa de paro, una de cada tres viviendas protegidas están en Euskadi o que hay una Ley de Empleo gracias a los socialistas. “Esas son nuestras credenciales. Cuál es la de los otros, las de aquellos que les apremian ahora cosas que no han dado importancia hasta ahora”, ha señalado en clara alusión al PNV. “Menos mal que estábamos los socialistas en el Gobierno vasco”, ha dicho y ha recordado la reforma de Lanbide, la de Educación o el descenso de la tasa de paro. “No sólo somos necesarios, somos imprescindibles”. Y ha pedido también el “voto útil, a la izquierda útil”.

La vicepresidenta María Jesús Montero, por su parte, ha recordado que el PSOE no es un partido de los que “surgen y después sucumben”, sino que arrastra 140 años de lucha y de apoyo de muchas generaciones y ha confiado en que los electores le van a dar la victoria en Euskadi. Ha señalado que el PSE-EE no es sólo el vertebrador de la sociedad vasca y un orgullo para Euskadi, sino que han aportado esos valores para el conjunto de España. “Sabemos de diálogo, de convivencia, de entendimiento, de vertebración, de cohesión social porque nuestros compañeros y compañeras aquí, en el País Vasco, siempre han sido una lección de dignidad, de valentía, de compromiso, y de que el paso adelante en el servicio público era la mejor herencia que se le podía dejar a las generaciones futuras”. Montero ha agradecido su trabajo a Idoia Mendia por “la piña que hacemos las mujeres en Ferraz”. Y ha recordado que “son tiempos duros en la violencia machista. ”No permitiremos ni un sólo paso atrás“, y ha recordado que no habrá democracia sin igualdad”. También ha agradecido su trabajo al lehendakari Patxi López. “Es un referente en el que me miro me siento completamente orgullosa”, ha indicado.

La vicepresidenta ha recordado que nos encontramos en tiempos “turbulentos” y de “ambiente político hostil” de una “derecha que no respeta la voluntad de las urnas, y ha recordado también el escándalo de la pareja de Ayuso. Frente a ello, ha contrapuesto la apuesta de los socialistas por las políticas reales para dar igualdad de oportunidades a todos los ciudadanos y la lealtad institucional. En el acto también ha participado el cabeza de lista por Gipuzkoa, Denis Itxaso, y Aroa Jilete, candidata por Álava. Itxaso ha hecho un llamamiento a las personas que ”aprecian la estabilidad pero que están decepcionadas con el PNV“. Jilete ha recordado que el papel del PSE-EE es fundamental para la conformación del próximo Gobierno.