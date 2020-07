Las radios de EiTB dicen 'agur' a sus referentes informativos de las mañanas, Maite Artola y Dani Álvarez

Las dos emisoras de EiTB, Euskadi Irratia y Radio Euskadi, han despedido esta semana con sendos programas muy emotivos a sus referentes informativos durante años en las mañanas de lunes a viernes, Maite Artola, que deja ‘Faktoria’ después de siete temporadas, y Dani Álvarez, que abandona ‘Boulevard’ tras once años al volante. Ambos pasarán a conducir otros espacios informativos de la parrilla de sus emisoras y ceden el testigo a Iñaki Guridi en euskara y a Ander Arzak en castellano.

Artola, en su despedida después de 1.500 programas, destacó como clave del éxito de ‘Faktoria’ los “esfuerzos” del equipo detrás del informativo, a los que citó uno por uno. Y añadió: “No acaba nada. Este grupo continuará con el liderazgo de Iñaki Guridi”. Artola desea que el bilingüismo siga avanzando y pidió que en la próxima legislatura más consejeros puedan ser entrevistados en Euskadi Irratia. Guridi, por su parte, asegura afrontar el reto con “vértigo” e “ilusión”. “Pero me tranquiliza el gran equipo que hay detrás”, apostilla.

Si Artola se incorporó a las mañanas en 2013, Álvarez lo hizo cuatro años antes, en 2009. “Este programa es una referencia. La agenda informativa vasca no se entiende sin Boulevard”, señala. También ha tenido palabras para su equipo y para el “centenar” de colaboradores que han pasado por sus programas. “Aquí no se para nada. No hay nadie imprescindible”, ha explicado sobre su marcha. Y pide que se preserve una máxima: “Que la radio pública se parezca lo máximo posible a lo que este país”. Su sustituto, Arkaz, atesora una larga trayectoria en EiTB.