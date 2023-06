Ramiro González, reelegido para un tercer mandato al frente de Álava: “Vamos a necesitar acordar”

Ramiro González, que ganó en mayo las elecciones forales, ha sido reelegido este jueves para un tercer mandato como diputado general de Álava. Ha prometido “continuismo” y un liderazgo sin estridencias. Liderará un Gobierno de coalición de PNV y PSE-EE, aunque en esta legislatura -como en la primera- no gozará de mayoría absoluta en las Juntas Generales. Con esta designación es ya el diputado que más veces ha ocupado el cargo. En la sesión, la candidata de EH Bildu Eva López de Arroyabe había intentado una mayoría alternativa sin éxito.

El PNV apuesta por mantenerse en el bloque de Sánchez tras las generales frente a los cantos de sirena del PP

Más

González ha hecho autocrítica por los resultados electorales, que han reducido el músculo de la coalición. “Soy consciente de esa pérdida de apoyo, tomo nota y me comprometo a trabajar para corregir aquellos aspectos de la acción de Gobierno que han podido alejarnos de una parte de la sociedad [...]. Hemos perdido el apoyo de una parte de la ciudadanía, y por ello el Gobierno foral no va a disponer de mayoría y va a necesitar acordar al menos con otra formación política”, ha señalado. Salvo Vox, al que considera como “no democrático” y que se estrena en las instituciones locales vascas con un escaño en el Parlamento alavés, está dispuesto a acordar con cualquier otra fuerza de la oposición, desde el flanco derecho (el PP) hasta el izquierda (EH Bildu y Elkarrekin). Desde la oposición le han pedido que se defina. ¿La respuesta? González ha ironizado que “a la hora de la verdad” ambos partidos en los extremos firmaron “conjuntamente” 78 iniciativas en las Juntas Generales en la pasada legislatura. “No hay ninguna coincidencia en planteamientos políticos”, ha replicado el líder de los 'populares' alaveses, Iñaki Oyarzábal.

En el plano más personal, González ha añadido: “Entré en esta Cámara por primera vez en el año 2007. Compatibilicé hasta el año 2015 mi dedicación a las Juntas Generales con mi trabajo profesional, y desde 2015 he sido diputado general de Álava. No hay mayor honor para un alavés. Durante estos últimos ocho años cada una de mis decisiones ha buscado mejorar la vida de los alaveses y alavesas. Seguro que no siempre he acertado, pero creo sinceramente que Álava ha avanzado durante estos últimos años. Los dos últimos Gobiernos forales han contribuido a lograr una sociedad más próspera y cohesionada. Hemos trabajado durante años que han resultado difíciles, especialmente estos últimos en los que la pandemia primero y la crisis generada por la invasión de Ucrania después, nos han puesto prueba. Quiero agradecer a cada una de las personas que han trabajado conmigo durante este camino su dedicación, su trabajo y su esfuerzo”.