Podemos se reivindica como una fuerza municipalista en Euskadi: “Somos garantía de derechos sociales”

La coordinadora general de Podemos Euskadi, Pilar Garrido, ha lamentado que Euskadi “vaya mal” y se esté “quedando atrás” y ha abogado por un “bloque contrahegemónico” que presente una alternativa. La formación morada se reivindica además como una fuerza municipalista “garantía de derechos sociales”.

Garrido y la secretaria de Organización de Podemos, Lilith Verstrynge, han participado este sábado en el encuentro 'Udalak Martxan' que Podemos está celebrando en en Arcos de Quejana (Álava) para abordar los retos y líneas de actuación estratégicas. Tras afirmar que los próximos retos a encarar “no van a ser pocos y sencillos”, Garrido ha sostenido que el de este sábado es un encuentro “para y con la militancia”, que representa el “corazón de Podemos”.

“Podemos es garantía de la defensa de los derechos sociales, del derecho al trabajo, a una vivienda accesible, de los servicios públicos, de la educación y sanidad publica y palanca para la conquista de derechos feministas”, ha valorado.

A su juicio, Podemos ha demostrado que se puede salir de la crisis “sosteniendo a la gente y sin darle la espalda”, y ha denunciado que las políticas de recortes, así como la privatización de servicios esenciales, “solo provocan sufrimiento”, por lo que ha apostado por “fortalecer lo público y lo común”.

“Estamos empeñados en mejorar la vida diaria de los vascos, en traer más y mejores derechos. No queremos más metros de AVE, más proyectos faraónicos, de construcciones variopintas que no sabemos muy bien a quienes benefician. Nosotros traemos derechos y hemos sido sostén principal en pandemia”, ha valorado en referencia a los ERTEs, la subida del SMI, el IMV o la reforma laboral que “hemos defendido aquí frente a los partidos que decían que no era una buena reforma”.

Asimismo, ha abogado por construir un “bloque contrahegemónico” que presente un proyecto alternativo para gobernar Euskadi“. ”Un espacio político vasco, plural, de izquierdas que una distintas voces en un proyecto común. Orgullosos de ser vascos pero también de compartir lazos, afectos y futuro con las gentes que viven en el Estado... conformar un proyecto común de convivencia con el resto de pueblos del Estado“, ha añadido.

En esta línea, ha reivindicado una Euskadi en la que “nadie nos diga lo que es ser una buena vasca”, ya que el País Vasco es “tierra de mestizaje, abierta, plural, de acogida y radicalmente feminista”.

Respecto a la situación económica que padece el País Vasco, Garrido ha afirmado que Euskadi “va mal, se está quedando atrás y está estancada su economía, su industria, su sanidad y educación pública”.

“Euskadi no es el oasis vasco y no es para la mayoría de los vascos aunque hay unos cuantos resorts de lujo o txokos VIP en donde unos pocos tienen privilegios: sus ikastolas, su sanidad privada, sus organizaciones y hasta garantizados sus puestos en la alta administración vasca”, ha denunciado.

En este contexto, ha valorado que el autogobierno es “una de las cosas que hace a Euskadi diferente”, de tal forma que “la autonomía fiscal a través del Concierto Económico nos permite ordenar nuestros ingresos”.

“El autogobierno no es una bandera para sacar pecho, una manera de beneficiar a nuestros amiguetes o a empresarios más cercanos sino un potente instrumento que tenemos para construir una sociedad más igualitaria y construir vidas buenas”, ha destacado.

Por ello, ha preguntado al Gobierno Vasco qué va a hacer con el Concierto y si “va a decir de una vez a Iberdrola que debe pagar lo que le corresponde y ser corresponsable en la salida de la crisis” o va a mirara “para otro lado”.

“Euskadi es cada vez una sociedad más desigual, con más pobreza y exclusión... ¿Para qué queremos mas autogobierno? ¿Para construir vidas nuevas o para seguir los pasos de Isabel Díaz Ayuso y ser un paraíso fiscal para las empresas del Ibex?”, ha cuestionado, para añadir que el oligopolio energético tiene que “cambiar”, por lo que ha reclamado impuestos extraordinarios que graven sus beneficios extraordinarios y una reforma fiscal.

Por otro lado, ha sostenido que Podemos dice las cosas “claras” y, por ello la formación se “avergüenza de las imágenes de la masacre de Melilla”, tras la muerte de inmigrantes en la valla. “La vida de todos los seres humanos valen lo mismo. Emigrar es un derecho, algo que tenemos que proteger: vías seguras y por lo tanto nos avergonzamos y pedimos que se esclarezca lo acontecido”, ha añadido. También ha incidido en que Podemos es un partido que quiere “construir paz” y va a denunciar “siempre la vulneración de derechos humanos”.