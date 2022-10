Salud admite que “es evidente” que fallaron los protocolos en Basurto si se consumó el rapto de un bebé

La consejera de Salud, Gotzone Sagardui, ha reconocido este viernes en el Parlamento Vasco que “es evidente” que “si se llegó a consumar el rapto de un bebé” en el hospital de Basurto de Bilbao es que “se dieron las circunstancias para ello”, es decir, que fallaron los protocolos. Pero ha rechazado adelantarse a las conclusiones del grupo de trabajo de Osakidetza que investiga lo ocurrido, y ha recordado que se trabaja en “identificar esas circunstancias” y determinar “qué medidas se pueden incorporar a los protocolos para conciliar la seguridad del paciente con la cercanía y el calor humano que la atención sanitaria requiere”, según informa Europa Press.

En la sesión de control del Parlamento Vasco han preguntado Vox y PP+Cs por estos hechos. Sagardui ha señalado que al día siguiente del secuestro, el 20 de octubre, se reunió el equipo corporativo de Seguridad del Paciente de Osakidetza junto con los máximos responsables de la gestión del hospital de Basurto y ha recordado que Osakidetza dispone de una estrategia de seguridad del paciente que establece los pasos a seguir cuando se produce un evento o caso grave o se detecta un mal funcionamiento de los protocolos de seguridad. Por ello, el viernes 21, el grupo de referentes de seguridad de Gestación, Parto y Puerperio mantuvo una reunión y “todavía no han elevado sus conclusiones definitivas”.

No obstante, ha reconocido que “es evidente que, si se llegó a consumar el rapto del bebé, es que se dieron las circunstancias para ello”. Por ello, ha subrayado la necesidad de “identificar esas circunstancias importantes, determinar qué medidas se pueden incorporar a los protocolos para conciliar la seguridad del paciente con la cercanía y el calor humano que la atención sanitaria requieren”. “Más allá de la responsabilidad de la persona que robó al bebé, que corresponde al ámbito judicial, estamos analizando las tres circunstancias que han hecho posible, a nuestro entender, que ocurriera este suceso”, ha explicado.

En este sentido, ha detallado que se analiza la “validez o adecuado cumplimiento” del protocolo 'No me dejéis solo', la identificación de personas que trabajan en el entorno hospitalario y cuya suplantación se produjo en el robo del bebé, y la accesibilidad a los centros hospitalarios. Sin embargo, ha señalado que lo hacen “desde la realidad y con lo que está establecido como procedimiento para hacerlo” porque “hay un seguimiento de las medidas de seguridad”.

“La conjunción de esos tres elementos que he mencionado ha sido la que posibilitó efectivamente ese robo del bebé. Pero yo no me quiero adelantar a las conclusiones que nos facilita el grupo de trabajo, porque esa es su función y por eso hay establecido un procedimiento para cuando alguno de los protocolos que tenemos, sea de seguridad o sea asistenciales, no funciona adecuadamente”, ha insistido. Sagardui ha afirmado que “la identificación de los problemas parece un ejercicio sencillo, fácil de decir, pero la búsqueda de una alternativa, una medida no lo es tanto” y ha subrayado que “en eso también se está trabajando”.

“La seguridad del paciente no es un mero control de accesos, tiene que ver con muchos factores como la adecuación del tratamiento a establecer, la calidad del cuidado, el trato humano; y el cierre a cal y canto de los hospitales va en contra de esos principios”, ha subrayado. La consejera ha comenzado su intervención expresando la alegría del departamento, compartida con toda la sociedad, por el final feliz de este suceso“ y ha vuelto a trasladar a la familia todo su ”apoyo y cercanía“. ”Seguimos cuidando de la salud del bebé y de su 'amatxo', y seguiremos estando a su disposición“, ha insistido.