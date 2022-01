La Sanidad vasca apercibe y no renueva a un cirujano con tres denuncias de acoso sexual a una paciente y sanitarias

Un cirujano interino del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza), de 46 años y destinado en el servicio de Angiología y Cirugía Vascular de la sede de Santiago del Hospital Universitario de Álava de Vitoria, ha sido expedientado tras haber recibido tres denuncias de acoso sexual. Según han explicado tres fuentes internas, pidió el número de teléfono a una paciente joven aparentemente para fines diferentes a los médicos, realizó comentarios inapropiados en un quirófano y buscó un acercamiento con una residente en horas de trabajo. La investigación interna se ha resuelto sin sanción pero sí con un apercibimiento y, además, no se ha renovado el contrato temporal de este facultativo, que desde este lunes ya no trabaja para la Sanidad pública vasca. Su comportamiento ha generado un profundo malestar en la plantilla del hospital.

Euskadi elimina la figura de los contactos estrechos y no hará pruebas de COVID-19 salvo a las personas "vulnerables"

Saber más

El doctor, que entre otros lugares había trabajado en el Servicio Extremeño de Salud (SES) y que mantiene un pleito con ellos por el cierre del servicio de Angiología y Cirugía Vascular en el que reclama una abultada suma económica, llegó a Osakidetza el 2 de noviembre de 2021. Venía a cubrir parcialmente la marcha de dos profesionales a la Sanidad privada y a atender la elevada carga de trabajo generada por los retrasos generados por la COVID-19 en el resto de especialidades. La apertura del expediente se produjo el 17 de diciembre a raíz de las quejas y se resolvió con el apercibimiento y descartando la falta leve el 30 de diciembre. El 10 de enero, finalmente, se produjo la extinción del contrato temporal que unía al cirujano con Osakidetza.

Fuentes de su entorno niegan con rotundidad la veracidad de las denuncias, aunque confirman la existencia de todas ellas. Sobre el teléfono solicitado a la paciente se indica que fue por inexperiencia en el manejo del sistema informático del Servicio Vasco de Salud y para fines estrictamente profesionales, extremo que contradice la denuncia de la joven. Sobre el encuentro con la residente se alega que fue con el ánimo de conocer gente en una ciudad nueva y sin que se traspasara ninguna barrera. Se atribuye la investigación a una venganza interna y se niega que haya precedentes similares en algunos de sus destinos previos. "Estamos valorando el recurso", insisten estas fuentes, aunque a la vez recalcan que la conclusión del expediente "no ha probado nada y ha quedado en nada". "Un apercibimiento no es nada", aducen. Por el contrario, este periódico no ha podido recabar la versión oficial del Departamento de Salud sobre estos hechos.

Se da la circunstancia de que después de la resolución de la investigación el cirujano llevó a cabo una operación de alto riesgo, un aneurisma de aorta infecciosa al ser el único facultativo disponible para ello en el Hospital Universitario de Álava y, por extensión, en toda la provincia. Su marcha ha vuelto a obligar a la derivación de estos casos a las unidades de Angiología y Cirugía Vascular de Gipuzkoa y Bizkaia.

En esta línea, el sindicato LAB había denunciado internamente las carencias en esta especialidad en Álava con la salida de los dos responsables anteriores a la llegada del ahora no renovado. "La Sanidad pública pierde a los dos únicos cirujanos vasculares que implantaban este tipo de procedimientos desde hace unos años deja a los pacientes alaveses sin la posibilidad de aprovecharse de este complejo y a la vez exitoso tratamiento para patologías graves como el aneurisma de aorta", explica esta central, que apunta a una marcha abrupta de esa pareja de cirujanos por "maltrato laboral" por parte del servicio de Angiología y Cirugía Vascular.