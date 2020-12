Seguridad "intentará" renovar en 2021 el parque móvil de la Ertzaintza pero asume las dificultades tras varios contratos fallidos

"Por tierra, mar y aire". El vicelehendakari y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, ha usado la expresión a la vez como una realidad -los vehículos de la Ertzaintza circulan por todos esos lugares- y como una metáfora. En la presentación en el Parlamento Vasco de los presupuestos de su área para 2021 (de 691,89 millones, un incremento del 3,1%), el nuevo consejero del ramo ha prometido que va a "intentar" proceder a la renovación del parque móvil policial. Como publicó este periódico, el contrato para la adquisición de 53 furgonetas quedó desierto y en 2021 se volverá a intentar incorporar vehículos principalmente para labores antidusturbios, algunos de los cuales tienen más de dos décadas de vida útil (matrícula VI-xxxx-T) y presentan problemas de mantenimiento.

El principal sindicato de la Ertzaintza se movilizará contra el nuevo consejero Erkoreka desde enero y de manera "indefinida"

Saber más

Aunque en otro punto del debate parlamentario Erkoreka ha asegurado que ningún Gobierno presenta presupuestos para no cumplirlos, ha razonado que no siempre es suficiente con prever inversiones. Ha asumido que "no hay garantía al 100%" de que en 2021 se cumpla el calendario de renovación de la flota y ha aludido a ofertas mal presentadas y a "recursos cruzados" entre las empresas que frustran estas operaciones. La compra de vehículos se ha convertido en estos años en el gran quebradero de cabeza de los gestores de la Ertzaintza. Todo se inició con el 'dieselgate' de Volkswagen que dejó bloqueada una partida de Seat Altea XL que ya estaban incluso rotulados. Después fue igualmente polémico que algunos de sus sustitutos, los Seat León con mampara de detenidos, no tuvieran espacio suficiente para los agentes más altos, lo que obligó a reformas en coches nuevos. En cuanto a los helicópteros, desde 2014 solamente están operativos dos EC-135 de 1997, un modelo ya poco común. Cuando se avería o se somete a mantenimiento a uno de ellos, hay que alquilar temporalmente una nave privada.

El presupuesto para parque móvil representa 23,8 millones. Erkoreka ha presentado también otras partidas como los 12,1 millones para reforzar el servicio de protección contra la violencia de género -4.781 mujeres tienen algún tipo de protección por parte de la Policía vasca, ha recordado- y 13,2 millones para "innovación y digitalización". El consejero de Seguridad ha insistido en el plan para extender "a todas las unidades" sistemas de grabación de las actuaciones, una iniciativa que se probará de manera piloto en Vitoria, Bilbao e Irún. Además, ha aludido a las denominadas "burbujas tácticas", una "solución tecnológica" para que se mantengan las comunicaciones de datos y de voz en caso de que una emergencia tumbe la red. El plan Pemea, asimismo, permitirá ajustar las alertas al 112 desde aplicaciones móviles para que atienda la emergencia el servicio del lugar de realización de la llamada y no del servidor del aparato.

Otra iniciativa que se pondrá en marcha es el "centro único de detención" en Vitoria, es decir, calabozos unificados para las comisarías de la capital, de Llodio y de Laguardia y abiertas a cuerpos foral (Miñones) y locales. Las celdas tendrán videovigilancia y monitorización para seguir las "recomendaciones del Ararteko" en materia de prevención de los malos tratos. Lo que no ha aclarado el responsable de Seguridad es si se reforzarán dos unidades de investigación estratégicas y con poco personal, el equipo de delitos contra el medio ambiente y el de delitos económicos, que fue clave en el origen del 'caso De Miguel' de corrupción y que fue criticado también por tierra, mar y aire por los abogados de los exdirigentes del PNV que luego fueron condenados.

Erkoreka ha explicado que no es partidario de "rigideces" y de crear "unidades desproporcionados" y ha dado a entender que esas pequeñas brigadas pueden ser reforzadas temporalmente con equipos generales de investigación criminal. No obstante, ha apuntado que "está pendiente" un decreto de desarrollo de la Ley de Policía que regule un catálogo de "facultativos", es decir, de agentes especialistas. "Ése es el momento" para este debate y no el trámite presupuestario, según Erkoreka, quien ha prometido esa regulación "a lo largo del año" 2021.

Asimismo, el consejero y vicelehendakari ha informado de que la academia de Arkaute contará con 24,5 millones. Su misión fundamental será la gestión de la nueva OPE de la Policía vasca. En este capítulo, habrá una dotación de 125.000 euros para el proyecto MugiArkaute, encuadrado en las partidas de "sostenibilidad" y consistente en unas lanzaderas de transporte hasta el centro policial desde diferentes puntos de Euskadi. MugiArkaute es una asociación creada 'ad hoc' para la gestión de estos autobuses. En la anterior OPE gestionó ayudas de hasta 260.000 euros y recibió quejas por la no devolución de fianzas en atención a servicios no prestados durante la pandemia.