Los sindicatos exigen al Gobierno vasco que apoye a los trabajadores y no a las empresas frente a los accidentes laborales

Los accidentes laborales “tienen responsables directos” y los sindicatos ELA, LAB, ESK, STEILAS, EHNE e HIRU han señalado este miércoles a los empresarios, por no cumplir las medidas de prevención, y al Gobierno vasco por no controlar que las medidas obligatorias se cumplen por las empresas. Durante la concentración en Errenteria para denunciar los dos accidentes laborales que se produjeron el martes, uno de ellos en las obras de una vivienda de estas localidad guipuzcoana y otro en un accidente de tráfico en Elgoibar, ELA, LAB, ESK, STEILAS, EHNE e HIRU han exigido al Gobierno vasco que “defienda de una vez por todas a los trabajadores, en lugar de posicionarse, como es habitual, con la patronal”.

La concentración ha tenido lugar en la Herriko plaza de Errenteria con los representantes sindicales agrupados en torno a una pancarta con el lema 'No más accidentes laborales. La precariedad mata'. Los sindicatos han señalado que “las muertes en el trabajo no cesan”, y han criticado que no haya respuestas oportunas a esta lacra desde Osalan e Inspección de Trabajo. “La respuesta es silencio”, ha señalado Inko Iriarte, responsable de Salud Laboral de LAB.

Desde el sindicato ELA, por su parte, han denunciado que “la precariedad, la subcontratación, la temporalidad, los ritmos de trabajo, la falta de medidas de seguridad... inciden directamente en la siniestralidad laboral. La situación económica actual exacerba estos problemas” en un contexto en el que afirman que “las empresas priorizan la productividad y los beneficios económicos antes que la seguridad y salud laboral de sus empleados”. “El empleador actúa con total inmunidad. La administración lo permite con total pasividad, aceptando todo tipo de irregularidades”, han afirmado.